درخواستی که فیفا با آن موافقت نکرد، زیرا کمیته میزبان و مقام‌های محلی و برگزارکنندگان سیاتل مصمم بودند برنامه‌های خود را ادامه دهند.

به نوشته این رسانه، فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواسته است در دیدار پرحاشیه موسوم به «مسابقه پراید» میان مصر و ایران که روز ۶ تیرماه در سیاتل برگزار می‌شود، از برگزاری هرگونه «مراسم یا فعالیت تبلیغاتی» در حمایت از جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ جلوگیری کند و همچنین نمایش نمادها یا نشانه‌های جنبش پراید را در ورزشگاه لومن فیلد محدود سازد.

یک سخنگوی تیم ملی ایران در این‌باره به اتلتیک گفت: «فدراسیون فوتبال ایران این موضوع را بسیار جدی گرفته و موضع خود را به روشنی به فیفا اعلام کرده است. ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی هستند و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی هر دو فدراسیون، بازتاب‌دهنده ارزش‌ها و باورهای مشترک مردم دو کشور است.»

فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای که چهارشنبه شب برای اتلتیک فرستاد، از جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ نام نبرد و تنها از آن با عنوان «این جنبش» یاد کرد: «موضع ما این است که هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این جنبش نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. این موضع از طریق مجاری رسمی به فیفا اعلام شده است.»

او گفت: «ما معتقدیم فیفا باید هنگام بررسی موضوعات مربوط به فضای مسابقه و نحوه ارائه آن در ورزشگاه، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های تیم‌های شرکت‌کننده را در نظر بگیرد. فیفا از این موضع مشترک دو کشور مطلع شده و انتظار می‌رود اقدامات لازم را انجام دهد تا هیچ مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبطی در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای رسمی مسابقه برگزار نشود.»

سخنگوی تیم ملی گفت که فدراسیون فوتبال ایران همچنین به فیفا اطلاع داده است که مایل نیست هیچ نماد یا نشانه‌ای از «این جنبش» در داخل ورزشگاه به نمایش گذاشته شود.

فیفا: جام جهانی «رویدادی فراگیر» است

فیفا در بیانیه‌ای به اتلتیک و در پاسخ به درخواست فدراسیون فوتبال ایران، نوشت که جام جهانی «رویدادی فراگیر» است و پرچم‌های رنگین‌کمانی را در همه مسابقات جام جهانی تابستان امسال مجاز می‌داند: «پرچم‌های رنگین‌کمانی و دیگر پرچم‌هایی که نمایانگر گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، بر اساس آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مجاز هستند.»

پیش‌تر، روزنامه تلگراف خبر داده بود که فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، اعلام کرده است مانع ورود هواداران با پرچم‌های رنگین‌کمان به ورزشگاه لومن فیلد سیاتل، محل بازی ایران و مصر، نخواهد شد.

سخنگوی فیفا در گفت‌وگو با تلگراف ورزشی گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ یک رویداد فراگیر است و از افراد با هر پیشینه، گرایش و هویتی استقبال می‌کند. طبق قوانین ورزشگاه‌ها، به همراه داشتن پرچم‌های رنگین‌کمان و دیگر نمادهای هویتی مجاز است.»

با این حال، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه سوئیسی «ولت‌ووخه» در ماه ژانویه گذشته تلاش کرد عنوان «مسابقه پراید» را کم‌اهمیت جلوه دهد.

او گفت: «باید روشن کنم که در جام جهانی (فیفا) هیچ "مسابقه پرایدی" وجود نخواهد داشت. یک مسابقه جام جهانی فیفا در سیاتل برگزار می‌شود و در همان روز نیز برنامه‌هایی از سوی سازمان‌های خارج از فیفا در شهر برگزار خواهد شد. اما این برنامه‌ها هیچ ارتباطی با خود مسابقه ندارند.»

کشمکش ۷ ماهه

از زمانی که تایید شد سیاتل در ۲۶ ژوئن میزبان یکی از دیدارهای جام جهانی خواهد بود، کمیته محلی برگزاری این شهر در حال برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌هایی به مناسبت این رویداد بوده است.

پس از قرعه‌کشی ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دیدار مصر و ایران برای ورزشگاه لومن فیلد تعیین شد. وب‌سایت کمیته سیاتل برای جام جهانی ۲۰۲۶ صفحه‌ای ویژه «روز مسابقه پراید» دارد و قرار است روز پنج‌شنبه نیز نشست خبری ویژه «روز مسابقه پراید» برگزار کند.

عنوان «مسابقه پراید» از سوی برگزارکنندگان سیاتل ــ که اعضای هیات مدیره کمیته آن شامل مدیرانی از باشگاه سیاتل رین در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا (NWSL)، باشگاه سیاتل ساندرز در لیگ MLS، کمیسیون ورزش سیاتل، تیم سیاتل سی‌هاکس در لیگ NFL و همچنین آدریان هاناور، مالک باشگاه ساندرز، هستند ــ پیش از قرعه‌کشی جام جهانی در ماه دسامبر انتخاب شده بود.

مقر مرکزی فیفا نقشی در ابتکار «پراید» نداشت؛ ابتکاری که از سوی کمیته میزبان سیاتل طراحی شده بود. همچنین مشخص نیست که دقیقا چه برنامه‌ای قرار است در روز مسابقه در داخل ورزشگاه اجرا شود.

کمیته‌های محلی میزبان اختیار یا دامنه لازم برای اجرای برنامه‌های خود در داخل ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات را ندارند، زیرا تمام برنامه‌ریزی‌های جام جهانی به صورت متمرکز از سوی فیفا هدایت می‌شود. به گفته منابع آگاه از روند برنامه‌ریزی، برنامه اصلی کمیته میزبان سیاتل قرار است خارج از محدوده ورزشگاه برگزار شود؛ محدوده‌ای که تحت اختیار فیفا نیست.

تا عصر چهارشنبه، کمیته میزبان سیاتل هیچ برنامه‌ای برای اجرای مراسم در داخل ورزشگاه اعلام نکرده بود، اما ممکن است هواداران فوتبال در سیاتل همزمان با آخر هفته پراید، پرچم‌های رنگین‌کمانی را با خود به ورزشگاه بیاورند.

توصیف کلی «مسابقه پراید» در ماه دسامبر که به طور گسترده در رسانه‌های جهان بازتاب یافت، این تصور را ایجاد کرده بود که قرار است برنامه‌ای سازمان‌یافته در حمایت از پراید در ورزشگاه لومن فیلد برگزار شود.

به نوشته اتلتیک، به همین دلیل، زمانی که برنامه مسابقات مرحله گروهی نهایی شد، کمیته سیاتل با مشکلی روبه‌رو شد؛ زیرا مسابقه «پراید» ناگهان به دیدار مصر و ایران تبدیل شد؛ یعنی مسابقه‌ای میان دو کشوری که روابط همجنس‌گرایانه را جرم‌انگاری کرده‌اند و قرار بود همزمان با آن برنامه‌ای در حمایت از جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ برگزار شود. این موضوع بلافاصله با واکنش منفی فدراسیون‌های فوتبال مصر و ایران روبه‌رو شد و هر دو فدراسیون تلاش کردند هرگونه ارتباط میان مسابقه و برنامه‌های پراید را متوقف کنند.

سازمان «هیومن دیگنیتی تراست» می‌گوید حکومت ایران همجنس‌گرایان و همچنین روابط جنسی همجنس‌گرایانه را جرم‌انگاری کرده و در نهایت، بر اساس قانون کیفری خود، مجازات اعدام را به عنوان حداکثر مجازات در نظر گرفته است. این سازمان همچنین می‌گوید مصر نیز روابط جنسی همجنس‌گرایانه را ممنوع کرده و برای آن مجازات زندان و جریمه تعیین کرده است.

فدراسیون فوتبال ایران نیز در ماه دسامبر از این موضوع انتقاد کرده بود. الجزیره همان ماه گزارش داد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است ایران و مصر هر دو نسبت به این موضوع «اعتراض» کرده‌اند. او این اقدام را «حرکتی غیرمنطقی در حمایت از یک گروه خاص» توصیف کرد.

در پستی که در حساب کاربری فدراسیون فوتبال مصر در شبکه ایکس منتشر شد و همچنین در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این فدراسیون قرار گرفت، آمده بود که این فدراسیون با «برگزاری هرگونه فعالیت مرتبط با حمایت از همجنس‌گرایی» در جریان مسابقه با ایران مخالفت خواهد کرد.

فدراسیون فوتبال مصر افزود نامه‌ای رسمی برای ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، ارسال کرده و در آن اعلام کرده است که از برنامه کمیته محلی برای برگزاری «برخی فعالیت‌های مرتبط با حمایت از همجنس‌گرایی در جریان آن مسابقه» آگاه شده و این فعالیت‌ها را «به طور کامل رد می‌کند، زیرا مستقیما با ارزش‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی منطقه، به ویژه در جوامع عرب و مسلمان، در تضاد است.»

فرار فیفا از پاسخگویی

در طول چند ماه گذشته، فیفا در اظهارنظرهای خود درباره این موضوع با احتیاط عمل کرد. این نهاد در ابتدا از اظهار نظر خودداری می‌کرد، در حالی که برگزارکنندگان محلی سیاتل نیز حاضر نبودند از عنوان «مسابقه پراید» برای این دیدار عقب‌نشینی کنند.

در گزارشی که این هفته منتشر شد، هدا مک‌لندون از کمیته برگزاری جام جهانی سیاتل به شبکه خبری کیرو۷ گفت: «یکی از ویژگی‌هایی که ما را متمایز می‌کند، فرهنگ فراگیر بودن ماست.»

او گفت ایران و مصر «تنها دو مورد از ۶۵ کشوری در جهان هستند که همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده‌اند و این فرصتی است که همه بتوانند در زمینه پذیرش جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو عملکرد بهتری داشته باشند.»

فیفا در بیانیه روز چهارشنبه خود افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینه‌ای استقبال می‌کند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته هستند.

بیانیه‌های کلی در حمایت از حقوق بشر، از جمله پرچم‌های رنگین‌کمانی و دیگر پرچم‌هایی که نمایانگر گرایش جنسی و هویت جنسیتی هستند، بر اساس آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا مجاز هستند و می‌توان آن‌ها را در داخل ورزشگاه‌ها به نمایش گذاشت، مشروط بر آنکه استفاده از آن‌ها مطابق با مفاد این آیین‌نامه باشد.»