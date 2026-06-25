بر اساس این گزارش، بسیاری از افرادی که در برنامه موسوم به «هیات هواداران قطر» حضور داشته‌اند، بلیت رایگان مسابقات و امکانات کامل سفر دریافت کرده‌اند. تلگراف همچنین مدعی شده برخی از این افراد ارتباط مستقیمی با قطر نداشته و حتی تعدادی از آن‌ها پیش از این هرگز تجربه حضور در یک مسابقه فوتبال را نداشته‌اند.

فدراسیون فوتبال قطر پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود هزینه بلیت هواپیما، اقامت در هتل و حمل‌ونقل محلی حدود هزار نفر از هواداران را پرداخت می‌کند تا فضای مناسبی برای حمایت از تیم ملی این کشور در جام جهانی ایجاد شود. طبق این بیانیه، هدف از اجرای این برنامه کمک به ایجاد جو پرشور در ورزشگاه‌ها و حمایت از بازیکنان در رقابت‌های جهانی بوده است.

تلگراف نوشته است دامنه این طرح فراتر از آن چیزی بوده که پیش‌تر اعلام شده بود و برخی از افراد حاضر در مسابقات، بلیت رایگان دیدارهای دیگر تیم‌های منطقه از جمله عربستان را نیز دریافت کرده‌اند. تعدادی از هواداران حاضر در گفت‌وگو با این روزنامه گفته‌اند که پس از انتشار خبر این برنامه، افراد زیادی برای دریافت بلیت و امکانات سفر ثبت‌نام کرده‌اند.

در دیدار قطر و بوسنی و هرزگوین در سیاتل، که با شکست ۳ بر ۱ قطر همراه شد، گزارش شده تعداد قابل توجهی از تماشاگران حاضر در جایگاه‌های منتسب به قطر از طریق همین برنامه در مسابقه حضور یافته بودند. با وجود حذف قطر از رقابت‌ها پس از مرحله گروهی، هواداران این تیم در ورزشگاه به تشویق تیم خود ادامه دادند.

در پایان مسابقه، یولن لوپتگی، سرمربی قطر، از هواداران تیمش قدردانی کرد و گفت با وجود آنکه در اقلیت بودند، تا آخرین لحظه از تیم حمایت کردند و می‌توانند به عملکرد بازیکنان افتخار کنند.