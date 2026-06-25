تنها دو هفته از جام جهانی گذشته و کیلیان امباپه و ارلینگ هالند هر دو با چهار گل در جستوجوی رسیدن به کفش طلای جام جهانی در هفته سوم با یکدیگر نبرد مستقیمی خواهند داشت اما همچنان نگاهها معطوف به لیونل مسی و کریستیانو رونالدو است.
فاصلهای به اندازه دو لیگ
شاید مهمترین دلیل این موضوع آن باشد که هر یک در لیگی متفاوت بازی میکنند. هالند در مسیر تبدیلشدن به یکی از نمادهای لیگ برتر انگلستان با پیراهن منچسترسیتی قرار دارد و امباپه نیز یکی از تازهترین کهکشانیهای رئال مادرید در لالیگا به شمار میرود.
این وضعیت با توجه به این که منچسترسیتی از نظر محبوبیت جهانی در سطح برخی رقبای سنتی خود در لیگ برتر نیست نیز پیچیدهتر میشود؛ چرا که بسیاری از هواداران بیطرف با موفقیتهای مدرن این باشگاه که با حمایت ابوظبی همراه بوده، ارتباط چندانی برقرار نمیکنند.
در اوج رقابت مسی و رونالدو، این دو در دو سوی الکلاسیکو قرار داشتند؛ دورهای که فوتبال اسپانیا عملا به سلطه بارسلونا و رئال مادرید محدود شده بود.
تنش میان این دو غول فوتبال با حضور چهرههایی مانند ژوزه مورینیو و سرخیو راموس و همچنین نبردهای بزرگ اروپایی تشدید میشد، هرچند بارسلونای درخشان آن دوران اغلب دست بالا را مقابل رئال داشت.
این که هالند و امباپه تنها در لیگ قهرمانان اروپا و رقابت برای کفش طلای اروپا بهصورت مستقیم با یکدیگر رقابت میکنند، باعث شده جدال شخصی آنها هرگز به اندازه کافی داغ و پررنگ نشود.
سرنوشت متفاوت در عرصه ملی
یکی دیگر از عوامل مهم در شکل نگرفتن این رقابت، شرایط نروژ در سالهای گذشته بوده است. این کشور تا همین اواخر در سطح ملی از صحنه رقابتهای بزرگ دور مانده بود و به همین دلیل جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین تورنمنت مهم دوران حرفهای هالند در ۲۵ سالگی محسوب میشود.
در مقابل، این پنجمین حضور امباپه در مرحله نهایی یک تورنمنت بزرگ است و او یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن فرانسه در جمع مدعیان در تمام این سالها بوده است؛ بازیکنی که در سال ۲۰۱۸ و در دوران نوجوانی جام جهانی را فتح کرد.
ناتوانی هالند در حضور در رقابتهای مهم ملی باعث شده بود بخش مهمی از این رقابت بهاصطلاح بزرگ شکل نگیرد. با این حال، نروژ این بار یکی از تیمهای شگفتیساز احتمالی مسابقات به شمار میرود و امیدوار است با ثبت نتایجی درخشان، به رشد این رقابت کمک کند.
رقابتهای مسی و رونالدو در تیمهای ملی نیز به اندازه موفقیتهای باشگاهی آنها جذاب بود. هر دو برای تیمهایی بازی میکردند که مدعی قهرمانی در جام جهانی بودند و موفق شدند افتخارات قارهای مانند جام ملتهای اروپا و کوپا آمریکا را نیز به دست آورند.
احترام متقابل
به نظر میرسد میان دو ستاره نسل جدید احترام متقابل زیادی وجود دارد. امباپه و هالند بارها از یکدیگر تمجید کردهاند. در مقابل، در دوران اوج مسی و رونالدو هیچگاه به روشنی مشخص نشد که آنها چه نظری درباره یکدیگر دارند و حتی برخی معتقد بودند بهویژه در دوران اوج رقابت الکلاسیکو، رابطه چندان خوبی با هم نداشتند.
البته در سالهای اخیر این دو اسطوره فوتبال اختلافات گذشته را کنار گذاشتهاند و در کمپینهای تبلیغاتی برندهایی مانند لویی ویتون و لگو نیز در کنار یکدیگر همکاری کردهاند.
هالند در مصاحبهای با کانال پلاس در سال ۲۰۲۳ درباره امباپه گفت: «او فوقالعاده قدرتمند است. فرانسویها خیلی خوششانس هستند که چنین بازیکنی برای تیم ملیشان بازی میکند. البته دوست داشتم او برای نروژ بازی کند، اما چنین چیزی ممکن نیست. او بازیکنی شگفتانگیز است؛ بسیار سریع، بسیار قدرتمند و سالهاست که در بالاترین سطح عملکرد درخشانی دارد. او فقط دو سال از من بزرگتر است؟ واقعا باورنکردنی است. گاهی باید به خودت یادآوری کنی که او هنوز ۱۰ سال دیگر هم میتواند در بالاترین سطح فوتبال بازی کند. او پدیده است.»