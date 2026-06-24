جادوی سکوت و هنر در فوتبال؛ از خیابانهای لندن تا درخشش در تیم ملی فرانسه
مایکل اولیسه، ستاره این روزهای بایرن مونیخ و تیم ملی فرانسه، همانقدر که درون زمین مهارناپذیر و چشمنواز است، در بیرون از مستطیل سبز به گوشهگیری و فرار از مصاحبه شهرت دارد. با این حال، روزنامه فرانسوی اکیپ موفق شد در کمپ کلیرفونتن گفتوگوی متفاوتی را با او ترتیب دهد.
اولیسه که فصل فوقالعادهای را با آمار خیرهکننده ۲۲ گل و ۲۹ پاس گل در باشگاهش پشت سر گذاشته، ترجیح میدهد به جای واژهها، با پاهایش صحبت کند.
او با وجود نمایشهای هنرمندانه در زمین، خودش را یک «هنرمند» نمیداند، بلکه خود را صرفا فردی «خلاق» معرفی میکند.
با این حال، او عمیقا باور دارد که فوتبال باید از نظر بصری زیبا و برای تماشاگران لذتبخش باشد.
از نظر اولیسه، این زیبایی تنها محدود به حرکات هجومی نیست و حتی یک تکل درست از سوی یک مدافع نیز میتواند مانند یک اثر هنری، زیبا و چشمنواز باشد.
به عقیده این ستاره ملیپوش، ریشه سبک بازی روان و آزادش به دوران کودکی و فوتبال خیابانی در لندن برمیگردد؛ جایی که ساعتها به همراه برادرش بدون پیچیدگیهای تاکتیکی و فقط برای لذت بردن بازی میکرد.
اگرچه او بعدها در آکادمیهای معتبری چون چلسی و منچسترسیتی آموزش دید، اما هنوز هم تشنه آزادی در زمین است.
او اعتراف میکند که با وجود بازی در پست بال کناری در حال حاضر، همچنان در پست شماره ۱۰ (پشت مهاجم) به دلیل آزادی عمل بیشتر، احساس راحتی بیشتری میکند.
جام جهانی ۲۰۲۶ تنها صحنه رقابت بزرگترین ستارههای فوتبال جهان نیست؛ این تورنمنت به یک گردهمایی خانوادگی هم تبدیل شده است. برای نخستین بار در تاریخ جامهای جهانی، هفت جفت برادر در این رقابتها حضور دارند؛ اتفاقی کمسابقه که جذابیت ویژهای به مسابقات بخشیده است.
نکته جالب اینکه از میان این هفت جفت برادر، تنها سه زوج برای یک تیم ملی بازی میکنند و چهار جفت دیگر پیراهن تیمهای ملی متفاوتی را بر تن دارند؛ موضوعی که حتی میتواند آنها را مقابل یکدیگر قرار دهد.
برادران سوتار؛ از اسکاتلند تا استرالیا
هری سوتار، مدافع تیم ملی استرالیا، در شهر آبردین اسکاتلند متولد شد و حتی در ردههای پایه برای اسکاتلند به میدان رفت، اما در نهایت به دلیل اصالت استرالیایی مادرش، استرالیا را برای بازیهای ملی انتخاب کرد.
برادر او، جان سوتار، مسیر متفاوتی را برگزید و اکنون برای تیم ملی اسکاتلند بازی میکند. هر دو برادر در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند و احتمال رویارویی آنها یکی از داستانهای جالب این رقابتهاست.
دوئهها؛ دو ستاره برای فرانسه و ساحل عاج
دزیره دوئه، پدیده جوان فوتبال فرانسه و ستاره پاریسنژرمن، یکی از امیدهای خروسها در جام جهانی محسوب میشود. برادر او، گوئلا دوئه، برای تیم ملی ساحل عاج بازی میکند.
هر دو در شهر آنژه فرانسه متولد شدهاند، اما در سطح ملی مسیرهای متفاوتی را انتخاب کردهاند.
برادران بروبی؛ هلند در برابر غنا
برایان بروبی، مهاجم تیم ملی هلند، یکی دیگر از بازیکنانی است که همراه برادرش در جام جهانی حضور دارد. برادر بزرگتر او، دریک لوکاسن بروبی، برای تیم ملی غنا بازی میکند.
هر دو برادر در آمستردام به دنیا آمدهاند، اما اکنون پیراهن دو کشور متفاوت را بر تن دارند.
ویلیامزها؛ معروفترین برادران جام جهانی
شاید مشهورترین زوج حاضر در جام جهانی، نیکو و ایناکی ویلیامز باشند.
نیکو ویلیامز، ستاره تیم ملی اسپانیا و قهرمان یورو ۲۰۲۴، یکی از مهرههای کلیدی لاروخا به شمار میرود. برادر بزرگتر او، ایناکی ویلیامز، برای تیم ملی غنا بازی میکند.
هر دو در اسپانیا متولد شدهاند، اما در سطح ملی تصمیم گرفتند مسیرهای متفاوتی را انتخاب کنند.
برادران همتیمی
در کنار این چهار جفت برادر که برای کشورهای مختلف بازی میکنند، سه زوج دیگر در یک تیم ملی کنار هم حضور دارند.
فرانسه با تئو و لوکاس هرناندز یکی از شناختهشدهترین زوجهای برادران فوتبال جهان را در اختیار دارد.
کیپورد نیز روی لاروس و دلروی دوارته حساب باز کرده و کوراسائو با برادران باکونا، یعنی لیاندرو و جونینیو، نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی را تجربه میکند.
افتخاری که فقط دو خانواده به آن رسیدهاند
حضور دو برادر در جام جهانی اتفاقی نادر است، اما قهرمانی جهان توسط دو برادر در یک تیم ملی دستاوردی بسیار کمیابتر محسوب میشود.
در تاریخ جام جهانی تنها دو جفت برادر موفق به فتح این جام شدهاند؛ بابی و جک چارلتون با انگلیس در سال ۱۹۶۶ و فریتس و اوتمار والتر با آلمان غربی در سال ۱۹۵۴.
حالا باید دید آیا یکی از هفت جفت برادر حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند نام خود را در کنار این خانوادههای تاریخی ثبت کند یا نه.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در آستانه دیدار حساس با اسکاتلند در جام جهانی، از آمادگی کامل نیمار برای بازگشت به میدان خبر داد.
آنچلوتی با تمجید از روحیه تیمی ستاره پیشین پیاسجی گفت: «نیمار خیلی خوب تمرین کرده، در فرم ایدهآلی است و آمادگی بازی دارد.»
او افزود این ستاره توانایی بازی برای یک نیمه یا تمام مسابقه را دارد و حضورش تجربه و کیفیت بالایی به تیم تزریق میکند.
سرمربی سلسائو با اشاره به سبک بازی فیزیکی و سازمانیافته اسکاتلند با سیستم ۲-۴-۴، این مسابقه را چالشی دشوار خواند و گفت: «تغییری در سیستم ایجاد نمیکنیم. ما با همان تاکتیک همیشگی و با هدف حفظ مالکیت و کنترل توپ بازی خواهیم کرد.»
او همچنین با مقایسه وینیسیوس جونیور با فوقستارههایی چون امباپه و هالند گفت: «او میتواند مانند مسی، هالند و امباپه سرنوشت یک بازی را رقم بزند.»
آنچلوتی با ابراز رضایت از اولین تجربه سرمربیگری خود در رده ملی و تشکر از حمایت هواداران گفت: «مطمئنیم که جام جهانی بسیار خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت، هرچند در فوتبال هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.» این دیدار ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پنجشنبه در میامی برگزار میشود.
تساوی بدون گل تیم ملی انگلیس مقابل غنا، موجی از انتقادات تند را در رسانههای بریتانیا به راه انداخته است. شاگردان توماس توخل که پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی غرق در تمجید بودند، این بار با واکنشهای بسیار سختی روبهرو شدهاند.
کارشناسانی چون آلن شیرر و جیمی کرگر، نمایش تیم ملی انگلیس را یک «بازگشت تلخ به واقعیت» نامیدند.
اما اوج خشم را میتوان در صفحات مطبوعات دید. دیلیمیل مالکیت ۷۸.۸ درصدی و بیثمر انگلیس را به «پارس کردن یک سگ شیواوا بدون هیچ خطری» تشبیه کرد و سان آن را یک «افتضاح بیروح، کمهوش و رنگپریده» خواند.
دیلی تلگراف نیز با تیتر «ببرهای کاغذی توخل» نوشت: «پیروزی قبلی یک توهم بود؛ انگلیس دیشب هیچ ایده و شجاعتی برای نفوذ نداشت.»
همچنین گاردین این نمایش را یادآور بدترین نسخههای تاریخ انگلیس در تورنمنتهای بزرگ دانست و اکسپرس خطاب به سرمربی آلمانی نوشت: «آقای توخل، با این تیم بیفروغ که هوادارانش برای دیدن اولین شوت در چارچوب یک ساعت خمیازه کشیدند، جام به خانه برنمیگردد!»
کرواسی با گل نیمه دوم آنته بودیمیر، مهاجم تعویضی خود، پاناما را ۱-۰ شکست داد و در دیدار حساس روز سهشنبه در گروه L جام جهانی، نخستین امتیازهای خود را کسب کرد. این شکست همچنین باعث پاناما از رقابتها شد.
در شبی که لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی، به دومین بازیکن اروپایی تبدیل شد که دویستمین بازی ملی خود را انجام میدهد، تیم بالکانی در دقیقه ۵۴ قفل بازی را شکست. بودیمیر که در تیر دوم بدون یارگیری رها شده بود، ارسال بلند از جناح مقابل را به گل تبدیل کرد.
کرواسی که در نیمه نخست برای اعمال برتری خود با مشکل مواجه بود، دقایقی بعد نزدیک بود اختلاف را دو برابر کند. مارکو پاشالیچ در موقعیتی تکبهتک با دروازهبان پاناما قرار گرفت، اما نتوانست او را مغلوب کند و سپس ضربه برگشتی را نیز به بیرون فرستاد.
هر دو تیم پس از تساوی بدون گل انگلیس و غنا در دیگر دیدار روز سهشنبه، به کسب امتیاز نیاز مبرم داشتند؛ نتیجهای که به این معنا بود که تیم بازنده دیگر هیچ شانسی برای صعود به مرحله حذفی نخواهد داشت.
تیم ملی فوتبال انگلیس در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم بوستون مقابل غنا برگزار شد، با تساوی بدون گل متوقف شد.
دفاع سفت و سخت و چندلایه تیم کارلوس کیروش اجازه نداد هیچ موقعیت گل قابل توجهی برای ستارههای انگلیس ساخته شود و البته غنا هم با کمترین شوت و شانس گل بازی را به پایان برد.
هرچند هری کین و دیگر بازیکنان انگلیس هم با بیدقتی در گلزنی ناکام بودند.
تیم ملی فوتبال انگلیس امیدوار بود پس از پیروزی در بازی نخست مقابل کرواسی، با شکست غنا گام بلندی برای صدرنشینی در گروه L بردارد، در نهایت با تساوی بدون گل مقابل این تیم متوقف شد.
جود بلینگام، هافبک تیم ملی انگلیس، و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی غنا، هنگام ترک زمین و رفتن به رختکن در پایان نیمه نخست، وارد یک مشاجره لفظی شدند.
این دو در حالی که به سمت رختکنهای خود میرفتند، به نظر میرسید جملات تندی را رد و بدل کردهاند. در نهایت بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم مانع ادامه این تنش شدند و آنها را از یکدیگر دور کردند.
موقعیتهای بیفایده
انگلیس در بیشتر دقایق مسابقه جریان بازی را در اختیار داشت. سهشیرها ۵۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و با ۱۸ شوت در برابر دو شوت غنا، برتری محسوسی از نظر خلق موقعیت نشان دادند.
با این حال، بازیکنان انگلیس نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند. تنها چهار شوت این تیم در چارچوب بود و بسیاری از ضربات بازیکنان انگلیس راهی بالای دروازه شد.
انگلیس در دقایق پایانی برای رسیدن به گل فشار بیشتری وارد کرد. بوکایو ساکا، بازیکن تعویضی، با یک ضربه خطرناک دروازه غنا را تهدید کرد، اما بنجامین آساره با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد.
لحظاتی بعد، ساکا با یک ارسال، نیکو اورایلی را در محوطه جریمه صاحب موقعیت کرد، اما ضربه سر این بازیکن ۲۱ ساله به تیر افقی دروازه برخورد کرد و به گل تبدیل نشد.
این تساوی باعث شد انگلیس و غنا فارغ از نتیجه دیدار کرواسی و پاناما، با چهار امتیاز در صدر گروه L باقی بمانند.
با این حال، انگلیس به لطف تفاضل گل بهتر، در آستانه بازیهای پایانی مرحله گروهی، برتری اندکی نسبت به غنا برای صدرنشینی در گروه دارد.
ماجرای جادوگر غنایی
نانا کوآکو بونسام، جادوگر مشهور غنایی پیش از این بازی گفته بود: «دارم روی هری کین کار میکنم. قبلا نشان دادهام چه تواناییهایی دارم و میدانم برای متوقف کردن او باید چه کاری انجام دهم. قصد ندارم آسیب جدی به او بزنم، فقط به اندازهای که نتواند مقابل کشورم موثر باشد.»