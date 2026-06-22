تیم‌های ملی مصر و نیوزیلند یکشنبه شب در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در چارچوب رقابت‌های گروه G در ونکوور کانادا به مصاف یکدیگر رفتند؛ مسابقه‌ای حساس که با توجه به تساوی بدون گل ایران و بلژیک، می‌توانست معادلات صعود این گروه را دگرگون کند.

مصر که در بازی نخست برابر بلژیک به تساوی ۱-۱ رسیده بود و نیوزیلند که مقابل ایران به تساوی ۲-۲ دست یافته بود، هر دو برای کسب نخستین پیروزی خود به میدان آمدند. شاگردان حسام حسن با امید به درخشش محمد صلاح و عمر مرموش پا به این دیدار گذاشتند و نیوزیلند نیز با اتکا به کریس وود و الیجا جاست به دنبال خلق شگفتی بود.

نیوزیلند بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۵ روی ضربه فین سورمن به گل نخست رسید تا مصر را غافلگیر کند. با این حال، مصری‌ها در ادامه نیمه نخست مالکیت و موقعیت‌های بیشتری خلق کردند، اما موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند.

فشار حملات مصر سرانجام در دقیقه ۵۸ نتیجه داد و مصطفی زیکو گل تساوی را به ثمر رساند. این گل جریان مسابقه را کاملاً به سود نماینده آفریقا تغییر داد.

تنها ۹ دقیقه بعد، محمد صلاح ستاره مصر، گل دوم تیمش را وارد دروازه نیوزیلند کرد تا شاگردان حسام حسن کامبک خود را کامل کنند و برای نخستین بار در این دیدار پیش بیفتند.

حملات مصر ادامه یافت و در دقیقه ۸۲ محمود ترزگه گل سوم را به ثمر رساند تا پیروزی ۳ بر ۱ مصر قطعی شود و بازگشت این تیم پس از عقب افتادن، با یک برد ارزشمند به پایان برسد.

این نخستین پیروزی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ بردی که شاگردان حسام حسن را با چهار امتیاز به صدر جدول گروه G رساند و آن‌ها را در آستانه صعود به مرحله حذفی قرار داد. در مقابل، نیوزیلند با یک امتیاز کار دشواری برای صعود در دیدار پایانی خواهد داشت. ایران و بلژیک نیز با دو امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند و برای صعود در هفته آخر به مصاف مصر و نیوزیلند خواهند رفت.

