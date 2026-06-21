در تصاویر منتشر شده از سوی کمک‌داور ویدیویی مشخص شد که نیمی از بدن طارمی جلوتر از مدافعین بلژیک بود. طارمی پس از گلزنی به بلژیک به سمت نقطه کرنر رفت و در برابر بازیکنان به رقص بندری پرداخت.

مصدومیت بیرانوند، نه به شدت جام جهانی ۲۰۲۲

در دقایق ابتدایی بازی، علیرضا بیرانوند پس از برخورد شدید با روملو لوکاکو دچار آسیب‌دیدگی شد.

در جریان ارسال یک ضربه کرنر، روملو لوکاکو برای تصاحب توپ با بیرانوند برخورد کرد. مهاجم بلژیک ابتدا با استوک روی پای دروازه‌بان ایران رفت و سپس در ادامه حرکت، زانوی او با صورت بیرانوند برخورد شدیدی داشت. شدت ضربه باعث شد دروازه‌بان تیم ملی برای دقایقی روی زمین بماند و کادر پزشکی وارد زمین شود.

داور مسابقه پس از بررسی صحنه، لوکاکو را با کارت زرد جریمه کرد. چهار سال پیش و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بیرانوند در دیدار مقابل انگلیس پس از برخورد با مجید حسینی از ناحیه بینی مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. علیرضا بیرانوند پس از مداوا توانست به بازی برگردد.

حضور گسترده پرچم شیر و خورشید

اما یکی از نکات مهم این بازی، حضور گسترده پرچم شیر و خورشید در استادیوم بود؛ با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لس‌آنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند و به نمایش گذاشتند.

پیشتر دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»

از سوی دیگر، گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لس‌آنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.

همچنین یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بی‌سابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ بود.