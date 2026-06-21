قلعهنویی تیم ملی را با سه تغییر به مصاف بلژیک میفرستد
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف بلژیک میرود. امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی ترکیب ایران را برای این دیدار مشخص کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف بلژیک میرود. امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی ترکیب ایران را برای این دیدار مشخص کرد.
براساس اعلام فدراسیون فوتبال ایران، در این بازی علیرضا بیرانوند، صالح حردانی، محمدحسین کنعانیزادگان، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، احسان حاجصفی، رامین رضاییان، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی در ترکیب ایران قرار گرفتند.
تیم ملی فوتبال ایران در بازی اول با تساوی ۲-۲ برابر نیوزیلند متوقف شد و دیدار بلژیک برابر مصر هم با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.
شهر کوترالکو در استان نوکن آرژانتین میزبان مراسم رونمایی از بلندترین مجسمه ساخته شده از لیونل مسی بود. این مجسمه ۲۶ متری که با ۷۰ تن فولاد و بتن ساخته شده، رکوردی جدید در جهان به ثبت رساند و از مجسمه ۲۱ متری کاپیتان تیم ملی آرژانتین که پیشتر در هند ساخته شده بود، پیشی گرفت.
شهردار شهر کوترالکو در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که این مجسمه قرار است به جدیدترین جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شود.
صدها نفر از ساکنان محلی، گردشگران و هواداران فوتبال برای حضور در مراسم رونمایی گرد هم آمدند. اطراف این مجسمه با پرچمهای آرژانتین و پیراهنهای تیم ملی این کشور تزئین شده بود و مراسم حالوهوایی کاملا جشنگونه برای طرفداران پرشور لیونل مسی داشت.
طراحی و اجرای مجسمه جدید لیونل مسی که در شهر کوترالکو آرژانتین رونمایی شده، بر عهده آلدو برویسا، هنرمند آرژانتینی، بوده است.
محمدرضا گیلانی، مشاور امور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک، به پولیتیکو گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ تازه آغاز شده است، اما یک نکته از همین حالا روشن به نظر میرسد. فراتر از نتایج داخل زمین، مکزیک در یکی از مهمترین مسابقات این تورنمنت پیروز شده است؛ مسابقه مهماننوازی.»
این مقام سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا فقط در ورزشگاهها برگزار نمیشود، بلکه در خیابانها، فرودگاهها و میدانهای عمومی نیز جریان دارد. و در این رقابت موازی، به نظر میرسد مکزیک از سایرین پیش افتاده است.»
پولیتیکو نوشت که گیلانی از آنچه فضای استقبالگرایانه مکزیک برای هواداران خارجی توصیف کرد تمجید کرد و آن را با مشکلات مهاجرتی در آمریکا مقایسه کرد؛ مشکلاتی که شامل پیچیدگیهای صدور ویزا و نگرانیهای مربوط به ورود برخی تیمها، از جمله تیم ایران، میشود.
گیلانی گفت: «زیرساخت اهمیت دارد. ورزشگاهها اهمیت دارند. امنیت هم مهم است. اما تاریخ نشان داده است که میزبانان بزرگ به خاطر چیزی عمیقتر در یادها میمانند؛ اینکه بتوانند باعث شوند جهان احساس خوشایند کند.»
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، در نشست خبری پیش از بازی با تیم ملی فوتبال درباره شناخت از شاگردان قلعهنویی گفت: «ایران را با منابع و تصاویر کمتری نسبت به حالت معمول آنالیز کردهایم. دنبال کردن این تیم در مسابقات تدارکاتی آسان نیست، اما بازی آنها مقابل نیوزیلند را دیدهایم.»
گارسیا در ادامه گفت: «منتظر تیمی منسجم و مستحکم هستیم. آنها زیاد میدوند، دفاع خوبی دارند و روی ضربات ایستگاهی خطرناک هستند. چند بازیکنشان را میشناسیم. بازیکنان خوبی مانند مهدی طارمی و همچنین یک مربی بسیار خوب دارند.»
سرمربی بلژیک تاکید کرد: «تنها چیزی که اهمیت دارد این است که به بهترین سطح خودمان برسیم. باید روی خودمان تمرکز کنیم و برای شکست دادن آنها نیاز داریم ۱۰۰ درصد توانمان را به نمایش بگذاریم.»
گارسیا که از تعداد سوالها درباره غیبت دوکو راضی به نظر نمیرسید، درباره روملو لوکاکو گفت: «باید همچنان محتاط باشیم. اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، شاید لوکاکو از ابتدا بازی کند. اما در آن صورت هم قطعا نمیتواند بیشتر از ۶۰ دقیقه در زمین بماند. در هر صورت، تماشای بازی او لذتبخش است.»
تیم فوتبال ژاپن در دومین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ در مونتری مکزیک، تونس را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد و با ۴ امتیاز در رده دوم گروه F قرار گرفت.
دایچی کامادا در دقیقه ۴، آیاسه اوئدا در دقایق ۳۱ و ۸۳ و جونیا ایتو در دقیقه ۶۹، گلهای هزارمین بازی جام جهانی را برای ژاپن به ثمر رساندند.
تونس که پس از بازی اول با سوئد، سرمربی خود را اخراج کرد و کار تیم را به هروه رنار سپرد، عملا از جام جهانی حذف شد.
ژاپن اکنون با کسب ۸ پیروزی در تاریخ جام جهانی، در کنار کره جنوبی به عنوان پرافتخارترین تیم آسیایی از نظر تعداد برد در جام جهانی قرار گرفت.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، در آستانه دیدار با بلژیک از محدودیتهای سفر و کاهش زمان آمادهسازی تیمش انتقاد کرد. در مقابل، اعضای تیم ملی بلژیک هشدار دادند که ایران با انگیزهای فراتر از مسائل فوتبالی به میدان خواهد آمد.
قلعهنویی در نشست خبری پیش از دیدار ایران برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، از شرایط آمادهسازی تیم ملی و محدودیتهای اعمالشده برای سفر ایران به آمریکا انتقاد کرد و گفت این محدودیتها باعث شده زمان تمرین تیمش به کمتر از حد معمول کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تیم ملی ایران به دلیل محدودیتهای اقامت در آمریکا، در طول مسابقات در شهر تیخوانای مکزیک مستقر است و برای انجام دیدارهای گروه G به ایالات متحده رفتوآمد میکند.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که وضعیت سفر تیم ایران به طور مستمر بررسی میشود و مذاکرات درباره کاهش برخی محدودیتها ادامه دارد.
قلعهنویی گفت تیمش پیش از دیدار با بلژیک کمتر از ۱۶ ساعت برای آمادهسازی فرصت داشته و به همین دلیل تنها نیمی از زمان معمول تمرین کرده است.
او افزود که شرایط نسبت به بازی نخست مقابل نیوزیلند نیز دشوارتر شده است؛ دیداری که پیش از آن تیم ایران ۲۴ ساعت فرصت تمرین داشت.
او گفت: «برای بازی با بلژیک کمتر از ۱۶ ساعت به ما وقت دادند و مجبور شدیم تمرین نصف و نیمهای انجام دهیم؛ این کار را سخت کرد.»
سرمربی تیم ملی گفت: «در بازی گذشته در ساختار دفاعی و اشتباهات فردی ایراداتی را داشتیم. بهخاطر زمانی کمی که داشتیم، پروازها باعث شد بحث ریکاوری به خوبی انجام نشود و نتوانستیم تمرینات تاکتیکی خوبی داشته باشیم تا مشکلات بازی گذشته را برطرف کنیم. فقط در بحث روحی و روانی و انگیزشی و آنالیز کار کردیم.»
سرمربی تیم ملی همچنین از آنچه «برخورد دوگانه» با برنامه سفر ایران خواند، انتقاد کرد.
او گفت مسئولان برای سومین دیدار ایران برابر مصر، به تیم اجازه دادهاند برنامه سفر خود را تنظیم کند، اما این امکان برای دو مسابقه نخست فراهم نشده بود.
قلعهنویی پرسید: «اگر اکنون چنین امکانی وجود دارد، چرا برای دو بازی اول این اجازه را ندادند؟»
او در عین حال از فیفا و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، به دلیل تلاش برای کاهش مشکلات تیم ایران قدردانی کرد و گفت فیفا نهایت تلاش خود را برای کاهش این چالشها انجام داده است.
قلعهنویی همچنین از مقامهای آمریکایی بابت تسهیل روند ورود تیم به این کشور تشکر کرد، اما افزود مشکل اصلی، از دست رفتن زمان تمرین بوده است.
بلژیک: ایران با انگیزه است
در سوی مقابل، اعضای تیم ملی بلژیک تاکید کردند که ایران حریفی دشوار خواهد بود. توماس مونیه، مدافع باتجربه این تیم، گفت بازیکنان ایران انگیزهای فراتر از فوتبال دارند و ممکن است برخی از آنها به دلیل جنگ، اعضای خانواده یا نزدیکان خود را از دست داده باشند. او افزود همین موضوع، رویارویی با ایران را به چالشی مضاعف برای بلژیک تبدیل میکند.
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، نیز گفت تیمش برای شکست ایران باید با تمام توان به میدان برود. او با اشاره به تساوی یک بر یک تیمش برابر مصر در نخستین مسابقه، گفت بلژیک توانایی سازگار شدن با شرایط بازی را نشان داده و اکنون آماده رویارویی با ایران است.
گارسیا همچنین از مدیریت دقایق بازی روملو لوکاکو خبر داد و گفت مهاجم باتجربه بلژیک، که در دیدار نخست تنها ۲۵ دقیقه بازی کرد و نقش مهمی در گل تساوی تیمش داشت، به گونهای مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برای ادامه مسابقات نیز آماده بماند.
دیدار ایران و بلژیک روز یکشنبه برگزار میشود و هر دو تیم پس از کسب یک امتیاز در هفته نخست، برای افزایش شانس صعود به مرحله حذفی به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این رقابتها هستند.