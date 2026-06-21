این مقام سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا فقط در ورزشگاه‌ها برگزار نمی‌شود، بلکه در خیابان‌ها، فرودگاه‌ها و میدان‌های عمومی نیز جریان دارد. و در این رقابت موازی، به نظر می‌رسد مکزیک از سایرین پیش افتاده است.»

پولیتیکو نوشت که گیلانی از آنچه فضای استقبال‌گرایانه مکزیک برای هواداران خارجی توصیف کرد تمجید کرد و آن را با مشکلات مهاجرتی در آمریکا مقایسه کرد؛ مشکلاتی که شامل پیچیدگی‌های صدور ویزا و نگرانی‌های مربوط به ورود برخی تیم‌ها، از جمله تیم ایران، می‌شود.

گیلانی گفت: «زیرساخت اهمیت دارد. ورزشگاه‌ها اهمیت دارند. امنیت هم مهم است. اما تاریخ نشان داده است که میزبانان بزرگ به خاطر چیزی عمیق‌تر در یادها می‌مانند؛ اینکه بتوانند باعث شوند جهان احساس خوشایند کند.»