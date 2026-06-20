نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، لغو مذاکرات روز جمعه حکومت ایران و آمریکا در سوئیس را نه یک شکست دیپلماتیک، بلکه بخشی از رقابت گستردهتر بر سر آینده نظم منطقهای توصیف کرد. این رسانه نوشت دشوارترین مرحله هر توافق، تبدیل تفاهمهای اولیه به سازوکارهای اجرایی و تضمینهای عملی است و در چنین شرایطی، هر تحول میدانی یا اختلاف در برداشتها میتواند روند مذاکرات را با وقفه روبهرو کند. به نوشته نورنیوز، حملات اخیر اسرائیل به لبنان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل از کاهش تنش میان ایران و آمریکا نگران است، زیرا چنین توافقی میتواند معادلات قدرت در منطقه را تغییر دهد.
این رسانه همچنین تاکید کرد که تهران امنیت متحدان منطقهای خود را بخشی از امنیت ملی میداند و در مقابل، دولت ترامپ ناچار است میان پیشبرد توافق با ایران و حفظ روابط راهبردی با اسرائیل تعادل برقرار کند. نورنیوز با اشاره به بیاعتمادی موجود در هر دو کشور نسبت به توافق، نوشت سه بازیگر اصلی این پرونده، یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل، در حال آزمودن اراده یکدیگر هستند و سرنوشت توافق به توانایی آنها در عبور از تنشهای میدانی و فشار مخالفان بستگی دارد؛ در غیر این صورت، وقفه کنونی میتواند به فرسایش تدریجی توافق منجر شود.
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