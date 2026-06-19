روزنامه گاردین در تحلیلی درباره تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت این توافق نشان می‌دهد واشینگتن در مقایسه با مواضعی که پیش از آغاز جنگ مطرح کرده بود، از بسیاری از خواسته‌های خود عقب‌نشینی کرده است.

پاتریک وینتور، دبیر دیپلماتیک گاردین، نوشت اگر مفاد تفاهم‌نامه با پیشنهاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ مقایسه شود، مشخص می‌شود شماری از خطوط قرمز پیشین واشینگتن کنار گذاشته شده‌اند. به نوشته گاردین، آمریکا پیش از جنگ خواهان محدودیت‌های گسترده بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران، انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور و توقف برخی فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای بود، اما در تفاهم‌نامه فعلی ادامه غنی‌سازی در ایران پذیرفته شده و سرنوشت ذخایر اورانیوم نیز به مذاکرات بعدی موکول شده است.

این روزنامه نوشت تفاهم‌نامه را نمی‌توان یک «سند تسلیم» دانست، اما این سند نشان می‌دهد آمریکا نتوانسته از طریق جنگ به اهدافی که دنبال می‌کرد دست یابد. گاردین افزود امتیازهای اقتصادی پیش‌بینی‌شده در توافق، از جمله تسهیل صادرات نفت ایران و کاهش محدودیت‌های مرتبط با مبادلات مالی، می‌تواند بخشی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

گاردین همچنین نوشت بازگشایی تنگه هرمز، که یکی از اهداف اصلی توافق عنوان شده، هنوز دستاوردی قطعی نیست. به نوشته این روزنامه، متن تفاهم‌نامه نشان می‌دهد وضعیت عبور و مرور در این آبراه پس از دوره ۶۰ روزه فعلی نیازمند مذاکرات بیشتری خواهد بود.

این روزنامه تفاهم‌نامه کنونی را با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ قابل مقایسه ندانست و نوشت برجام یک توافق جامع با محدودیت‌های مشخص و سازوکارهای گسترده راستی‌آزمایی بود، در حالی که تفاهم‌نامه فعلی بیشتر چارچوبی برای مذاکرات بعدی محسوب می‌شود و بسیاری از موضوعات اصلی، از جمله نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران، همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.

گاردین در پایان نوشت اظهارات دونالد ترامپ نشان می‌دهد نگرانی از پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ، از جمله افزایش قیمت انرژی، اختلال در بازارهای جهانی و خطر رکود اقتصادی، یکی از عوامل اصلی پذیرش این تفاهم‌نامه از سوی دولت آمریکا بوده است.