لیونل مسی؛ تاریخ‌سازی در ۳۹ سالگی

لیونل مسی در بازی مقابل الجزایر شبی تاریخی را رقم زد. ابرستاره آرژانتینی در آستانه ۳۹ سالگی و در دویستمین بازی ملی خود، با ثبت نخستین هت‌تریکش در جام جهانی، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که ۶ دوره این تورنمنت را تجربه کرده است.

برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه، مشترکا در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گیرد.

او همچنین رکورد کریستیانو رونالدو را شکست و مسن‌ترین بازیکن تاریخ شد که در جام جهانی هت‌تریک کرده است. مسی با سه گل در دقایق ۱۷، ۶۰ و ۷۶، طلسم شکست‌های پیشین آرژانتین در بازی‌های افتتاحیه را شکست.

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کیلیان امباپه؛ پادشاه جدید گلزنی فرانسه

کیلیان امباپه در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال، با به ثمر رساندن دو گل تاریخ‌سازی کرد. کاپیتان فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ گلزنی کرد تا با رکورد ۵۷ گل اولیویه ژیرو برابری کند و سپس در دقیقه ۹۶ با شوتی تماشایی، پنجاه‌وهشتمین گل ملی خود را به ثمر رساند تا به تنهایی بهترین گلزن تاریخ فرانسه شود.

امباپه با این دبل، شمار گل‌های خود در جام جهانی را به ۱۴ رساند و با عبور از ژوست فونتن و پله، در کنار گرد مولر در رتبه سوم تاریخ ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله کلوزه و مسی فاصله دارد.

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ارلینگ هالند؛ غول نروژی در نخستین تجربه

برای ارلینگ هالند هیچ صحنه‌ای بزرگ نیست. ستاره نروژ پس از درخشش در نخستین بازی‌های خود در لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و لیگ برتر، این بار در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل عراق دو گل به ثمر رساند تا پیروزی ۴ بر ۱ تیمش را رقم بزند.

گل اول او در دقیقه ۳۰، نخستین گل نروژ در جام جهانی پس از ۱۰۲۲۰ روز بود. هالند با این دبل، شمار گل‌های ملی خود را به ۵۷ گل در ۵۱ بازی رساند. نمایش فیزیکی، پرس شدید و نقش رهبری او در زمین، تحسین همگان را برانگیخت.

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هری کین؛ شکستن طلسم‌ با کاپیتان سه‌شیرها

هری کین، کاپیتان ۳۲ ساله انگلستان، با به ثمر رساندن دو گل در پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی، به رکورد تاریخی ۱۰ گل گری لینه‌کر در جام جهانی رسید. کین گل اول خود را از روی نقطه پنالتی و گل دوم را با ضربه سری قدرتمند روی ارسال دکلان رایس به ثمر رساند تا شمار گل‌های ملی خود را به ۸۱ برساند.

کین که آماده‌ترین فصل فوتبالی خود را سپری کرده است، رهبر اصلی تیمی به شمار می‌رود که پس از سال‌ها به دنبال قهرمانی است. او این جام جهانی را بهترین فرصت برای نسل فعلی انگلستان برای کسب جام می‌داند.