رونالدوی ۴۱ ساله در این مسابقه مقابل مدافعان کنگو، از جمله شانسل امبمبا و اکسل توانزبه، با مشکل مواجه شد.

آنری در تحلیل خود در استودیوی شبکه فاکس گفت: «آنچه اهمیت دارد این است که تیم به گل برسد، نه شخص تو. رونالدو اصرار زیادی به گلزنی دارد و با ایستادن در مسیر پاس‌های رو به عقب، عملا فضا را از برونو فرناندز می‌گیرد. وقتی دو بازیکن در یک نقطه قرار می‌گیرند، کار برای مدافعان حریف بسیار راحت‌تر می‌شود.»

آنری با تحلیل حرکات هجومی پرتغال تاکید کرد که جابه‌جایی‌های رونالدو در این دیدار بیش از آنکه به سود تیم باشد، به ضرر آن تمام شده است و ساختن یک سیستم حول محور تنها یک ستاره، ریسک بزرگی برای پرتغال خواهد بود.

این نمایش ضعیف، بار دیگر مقایسه او با لیونل مسی را در رسانه‌های جهان مطرح کرده است. روزنامه «دیلی میل» نوشت که در روزهایی که مسی ۳۸ ساله با هت‌تریک خود مورد تحسین قرار گرفته، مشروعیت حضور رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب پرتغال زیر سوال رفته است.