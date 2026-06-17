خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته است این اقدام به بخشی از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانون‌گذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن می‌گذرد.

سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکل‌گیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کرده‌اند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسه‌ای برنامه‌ریزی نشده است.

نتیجه رأی‌گیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوری‌خواه به همراه اکثر دموکرات‌ها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.

رافائل وارناک، سناتور دموکرات ایالت جورجیا و پیشنهاددهنده این قطعنامه، پیش از رأی‌گیری گفت: «در مهار جنگ‌طلبی غیرقانونی این رییس‌جمهوری به من بپیوندید.»

او افزود:«همیشه زمان مناسبی برای انجام کار درست وجود دارد.»

این نهمین بار بود که سناتورها تلاش می‌کردند قطعنامه‌ای برای پایان دادن به جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل برنامه هسته‌ای آن آغاز کرده‌اند، به تصویب برسانند. ترامپ بدون مجوز کنگره این جنگ را آغاز کرد، اما با طولانی شدن درگیری، نگرانی قانون‌گذاران درباره هزینه‌ها، راهبرد و هدف نهایی جنگ افزایش یافته است.

کنگره به تدریج در جنگ نقش‌آفرین می‌شود

به‌گزارش آسوشیتدپرس، مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه جاری برای نخستین بار قطعنامه مشابهی را برای توقف عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد؛ اقدامی که با پیوستن شماری از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها امکان‌پذیر شد.

در مقابل، سنای آمریکا همچنان در الگوی تکراری خود باقی مانده است؛ هر بار تنها یک رأی کمتر از حد نصاب لازم برای تصویب این طرح.

لیزا مورکوفسکی از آلاسکا، سوزان کالینز از مین، رند پال از کنتاکی و بیل کسیدی از لوئیزیانا چهار سناتور جمهوری‌خواهی بودند که به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در سوی دیگر، جان فترمن، سناتور دموکرات پنسیلوانیا، با آن مخالفت کرد.

بیل کسیدی که ماه گذشته در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای تجدید انتخاب خود شکست خورده بود، برای نخستین بار از خط مشی حزبش فاصله گرفت و به پایان عملیات نظامی علیه ایران رأی داد. ترامپ از رقیب او در انتخابات حمایت کرده بود.

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای شمالی که از جمله چهره‌های مورد توجه در این رأی‌گیری بود، اعلام کرد از اقدامات ترامپ در قبال ایران حمایت می‌کند، هرچند جزئیات توافق در حال شکل‌گیری را با دقت دنبال می‌کند.

او گفت: «فکر نمی‌کنم دادن یک رأی اعتراضی به موضوعی که اساسا از آن حمایت می‌کنم، سازنده باشد.»

تیلیس افزود: «من از اقدام علیه ایران حمایت می‌کنم، اما نگاه دقیقی به محتوای توافق خواهم داشت.»

رأی‌گیری‌های بیشتری درباره جنگ ایران در راه است

تیم کین، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا، رهبری تلاش‌های حزب دموکرات برای متوقف کردن جنگ ایران را بر عهده داشته و تاکید کرده است که این اقدامات را تقریبا به صورت هفتگی ادامه خواهد داد.

کین معتقد است در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها در جریان است، کنگره باید اطمینان حاصل کند که آمریکا بدون مجوز قانون‌گذاران بار دیگر حملات نظامی را از سر نخواهد گرفت.

او گفت: «اگر واقعا وارد دوره‌ای از ثبات شده‌ایم، نباید اجازه دهیم بدون دخالت کنگره دوباره جنگ آغاز شود.»

کین همچنین افزود: «اگر توافق‌هایی روی میز قرار دارد، نمی‌دانم آیا باید رییس‌جمهوری به تنهایی تصمیم بگیرد که آن توافق خوب است یا نه. او ممکن است بگوید این توافق کافی نیست و دوباره به جنگ بازگردیم. اما یک لحظه صبر کنید؛ شاید ما هم بخواهیم در این تصمیم‌گیری نقش داشته باشیم.»

بحث درباره نظارت کنگره بر توافق ایران

به گزارش آسوشیتدپرس سناتورها همچنین به تدریج در حال بررسی این موضوع هستند که کنگره چه نقشی در نظارت بر توافق احتمالی دولت ترامپ با جمهوری اسلامی خواهد داشت.

برخی از سناتورها معتقدند هرگونه توافق هسته‌ای با تهران باید به رأی سنای آمریکا گذاشته شود، در حالی که گروهی دیگر چنین رأی‌گیری‌ را ضروری نمی‌دانند.

کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۵ «قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران» (Iran Nuclear Agreement Review Act) را تصویب کرد؛ قانونی که دولت را ملزم می‌کند هر توافق مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را برای بررسی به کنگره ارائه کند.