شهرت مرلین پس از پیروزی ۲ بر صفر مکزیک مقابل آفریقای جنوبی در دیدار افتتاحیه جام جهانی آغاز شد. در حالی که هواداران در خیابانهای پایتخت برای گلهای تیم ملی مکزیک جشن گرفته بودند، این اردک لباسپوشیده در میان جمعیت در خیابان معروف رفورما قدم میزد.
رهگذران از این صحنه غیرمعمول فیلم گرفتند و تصاویر به سرعت در شبکههای اجتماعی فراگیر شد؛ تا جایی که برخی هواداران خواستار انتخاب مرلین به عنوان نماد غیررسمی مکزیک در جام جهانی شدند.
کارلا گومز، صاحب مرلین که به همراه پسرش کریستین در خیابانهای مکزیکوسیتی نوشیدنی میفروشد، گفت هرگز تصور نمیکرد اردکش به چنین شهرتی برسد.
او گفت: «آن روز برای ما کاملا عادی بود. فکر میکردیم کسی متوجه ما نشده است. واقعا تصور نمیکردیم مرلین چنین استقبالی پیدا کند.»
پس از مشهور شدن مرلین، هواداران بارها این خانواده را در خیابان متوقف کردهاند تا با اردک محبوبشان عکس یادگاری و سلفی بگیرند. مرلین حتی گاهی برای فرار از گرما در فوارههای عمومی شهر آبتنی میکند.
گومز که حالا خود را «مادر مرلین» مینامد، درباره محبوبیت ناگهانی حیوان خانگیاش گفت: «برای ما واقعا شگفتانگیز بوده است. اینکه مرلین به نماد غیررسمی جام جهانی تبدیل شده، باعث خوشحالی ماست و مهمتر از همه اینکه مردم اردک من را دوست دارند.»
مرلین در روزهای اخیر حتی وارد دنیای پیشبینی مسابقات نیز شده است. او با الهام از «پل اختاپوس» مشهور، هنگام انتخاب میان پرچمهای مکزیک و کره جنوبی، پرچم مکزیک را انتخاب کرد و پیروزی تیم کشورش را پیشبینی کرد.
تیم ملی مکزیک پنجشنبه در چارچوب مسابقات گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کره جنوبی میرود و سپس ۲۴ ژوئن برابر جمهوری چک قرار خواهد گرفت.