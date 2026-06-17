بر اساس گزارش گاردین، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، قصد دارد در طول جام جهانی ۲۰۲۶ هر روز در دو مسابقه حضور پیدا کند. با توجه به پراکندگی ورزشگاه‌ها در آمریکا، مکزیک و کانادا و اختلاف زمانی میان شهرهای میزبان، او برای جابه‌جایی از یک جت اختصاصی متعلق به قطر ایرویز، یکی از اسپانسرهای اصلی فیفا، استفاده می‌کند.

سفرهای اینفانتینو از روز افتتاحیه آغاز شد. او پس از تماشای دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی، راهی گوادالاخارا شد تا مسابقه کره جنوبی و جمهوری چک را از نزدیک دنبال کند. این روند در روزهای بعد نیز با سفر به لس‌آنجلس، سان‌فرانسیسکو و ونکوور ادامه یافت.

این شیوه رفت‌وآمد با انتقاد فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شده است. بر اساس بررسی شرکت فرانسوی گرینلی، سفرهای هوایی عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای در این تورنمنت هستند و حدود ۸۷ درصد از کل آلایندگی مسابقات را تشکیل می‌دهند.

همچنین گزارش اندیشکده بریتانیایی «نیو ودر» نشان می‌دهد جام جهانی ۲۰۲۶ در مجموع حدود ۹ میلیون تن دی‌اکسید کربن تولید خواهد کرد؛ رقمی که این رقابت‌ها را در زمره آلوده‌کننده‌ترین رویدادهای تاریخ ورزش قرار می‌دهد. منتقدان می‌گویند استفاده رییس فیفا از جت اختصاصی، با شعارهای زیست‌محیطی این نهاد در تضاد است.