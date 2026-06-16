گل اول بازی را الیجا جاست در دقیقه ۷ برای نیوزیلند به ثمر رساند. رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ گل مساوی را وارد دروازه نیوزیلند کرد. پیش از گل تساوی، شوت مهدی طارمی از پشت ۱۸ قدم به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد.

در آخرین دقایق وقت اضافه نیمه اول نیز ضربه سر علی نعمتی توپ را به تور دروازه نیوزیلند دوخت، اما این گل آفساید شناخته و رد شد.

در دقیقه ۵۴ بازی، جاست گل دوم نیوزیلند و خودش را به ثمر رساند. در ادامه، مهدی محبی در دقیقه ۶۴، گل دوم ایران و تساوی را به ثمر رساند.

در این بازی بسیاری از ایرانیان با در دست داشتن نمادهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه حاضر شده‌اند.

حواشی این مسابقه پیش از آغاز آن نیز بسیار قابل توجه بود؛ چرا که تیم ملی ایران کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق صلح برای پایان جنگی که با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شده بود، در خاک آمریکا به میدان رفت.

بازیکنان تیم ملی یکشنبه از محل اردوی خود در تیخوانای مکزیک وارد آمریکا شدند.

در لس‌آنجلس، شهری که بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و بسیاری از ساکنان ایرانی‌تبار آن پس از انقلاب اسلامی از کشور مهاجرت کرده‌اند، هواداران ایرانی-آمریکایی فوتبال می‌گویند میان اشتیاق برای دیدن تیم ملی در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، خشم نسبت به سرکوب معترضان توسط حکومت ایران و نگرانی از حملات نظامی آمریکا، دچار دوگانگی شده‌اند.

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حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از معترضان در بیرون ورزشگاه تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های ضدحکومتی اعتراض خود را نشان دادند. آنان گفتند حاضر نیستند وارد ورزشگاه شوند، زیرا این کار را به منزله حمایت از حکومت تهران می‌دانند.

در مقابل، برخی دیگر وارد ورزشگاه شدند اما نمادهای اعتراضی، از جمله پرچم شیر و خورشید، را نیز با خود به همراه داشتند.

جمهوری اسلامی پیش‌تر تهدید کرده بود در صورت ورود پرچم‌های غیررسمی یا سر دادن شعارهای سیاسی، ممکن است مسابقات را متوقف کند، اما دیدار با نیوزیلند دوشنبه ۲۵ خرداد طبق برنامه برگزار شد.

فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، پیش‌تر در پاسخ به پرسش‌ها درباره این موضوع به مقرراتی اشاره کرده بود که استفاده از پرچم‌ها یا پوشش‌های دارای ماهیت سیاسی را ممنوع می‌کند.

با این حال، فیفا تاکنون به‌طور مشخص درباره نحوه برخورد با پرچم شیر و خورشید اظهار نظر نکرده و روز دوشنبه نیز بلافاصله به درخواست رویترز اظهار نظر پاسخ نداد.

جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، این مسابقه را در ورزشگاه تماشا می‌کند.

به گزارش رویترز، افراد زیادی با پرچم شیر و خورشید یا تی‌شرت‌هایی مزین به این نماد بدون هیچ مشکلی از بازرسی‌های امنیتی عبور کردند. ده‌ها نفر نیز این پرچم را از روی سکوها به اهتزاز درآوردند.

سه نفر از تماشاگران که تی‌شرت‌های سفید با نشان شیر و خورشید بر تن داشتند، گفتند با وجود هشدارها تصمیم گرفته‌اند این لباس‌ها را بپوشند.

یکی از آنان به رویترز گفت: «این تیم، تیم مردم ایران نیست.»

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به گزارش رویترز، در مقابل برخی هواداران خود را در پرچم رسمی جمهوری اسلامی پیچیده بودند و تاکید داشتند که فقط می‌خواهند روی فوتبال تمرکز کنند و سیاست را کنار بگذارند.

براساس این گزارش در حالی که برخی تماشاگران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی آن را هو کردند و پس از گل نخست نیوزیلند به شادی پرداختند، اکثریت حاضران در ورزشگاه از تیم ملی ایران حمایت می‌کردند و زمانی که ایران گل تساوی را به ثمر رساند، ورزشگاه غرق در شادی شد.

حضور ایران در این رقابت‌ها از همان ابتدا با جنجال همراه بوده است؛ جنجال‌هایی که در سایه جنگ اخیر شکل گرفته‌اند. این وضعیت پس از اعتراضات سراسری دی ماه در ایران رخ داد؛ اعتراضاتی که در جریان سرکوب آن، هزاران نفر کشته شدند.

در هفته‌های اخیر، تیم ملی فوتبال ایران محل اردوی خود را از ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کرد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که برای همه اعضای کادر خود ویزای آمریکا صادر نشده و بخشی از بلیت‌های اختصاص‌یافته به هواداران ایرانی نیز لغو شده است.