ترامپ سه‌شنبه ۲۶ خرداد در حاشیه دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به برخی گزارش‌ها درباره اختصاص منابع مالی به تهران در چارچوب توافق اخیر واکنش نشان داد و گفت: «ما پولی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. دیروز هم شایعه‌ای در این باره منتشر شد که مضحک بود.»

او با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود: «ما مثل اوباما برای این موضوع پول پرداخت نکردیم. او میلیاردها دلار پرداخت کرد. ۱.۷ میلیارد دلار را با هواپیما به‌صورت نقدی پرداخت کرد. این دیوانگی بود.»

امیر قطر نیز در دیدار با ترامپ، از توافق اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد و در عین حال یادآور شد: «هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.»

در هفته‌های گذشته، ترامپ بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده بود.

آمریکا و حکومت ایران بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند . این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد به‌طور رسمی در سوئیس امضا شود.

روزنامه فایننشال‌تایمز ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دولت ترامپ آماده است در صورت دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و پایان دادن به جنگ، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را برای حکومت ایران فراهم آورد.

ترامپ: به تغییر رژیم اعتقادی ندارم

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات خود در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد به «تغییر حکومت» اعتقادی ندارد.

ترامپ گفت: «من به تغییر رژیم اعتقاد ندارم. سال‌ها شاهد تغییر رژیم‌های مختلف بوده‌ام. هرگز نتیجه نمی‌دهند.»

او حاکمان کنونی جمهوری اسلامی را «افرادی بسیار منطقی» خواند و اضافه کرد آن‌ها «افراطی نیستند و در پی کمک کردن به کشورشان هستند».

رییس‌جمهوری آمریکا بار دیگر اظهارات پیشین خود را درباره کنار رفتن دو گروه از رهبران ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر تکرار کرد و گفت حاکمان فعلی «باهوش‌تر از گروه‌های اول و دوم هستند».

ترامپ همچنین پیش‌بینی کرد مرحله بعدی مذاکرات با حکومت ایران «آسان‌تر» خواهد بود.

او در عین حال هشدار داد اگر تهران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی باشد، «جهنم بر آن‌ها نازل خواهد شد».

نشست گروه هفت که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان-له-بن فرانسه برگزار می‌شود، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا، گرد هم آورده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران اروپایی در این نشست به ترامپ گفتند که یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود .

رویترز نوشت فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌کوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بازیابند.

ترامپ: اسرائیل رسیدگی به مساله حزب‌الله را به سوریه واگذار کند

ترامپ در ادامه سخنان خود، مناقشه لبنان را «جزئی» خواند و اعلام کرد با وجود ادامه تنش‌ها بر سر پرونده لبنان، توافق با حکومت ایران می‌تواند پابرجا بماند.

رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد حزب‌الله به‌عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی، همچنان مشکل اصلی در لبنان به شمار می‌رود.

او در عین حال از عملکرد اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «اسرائیل مدت زیادی است با حزب‌الله می‌جنگد و افراد بسیار زیادی کشته می‌شوند. لازم نیست هر بار که به دنبال یک نفر هستید، یک ساختمان مسکونی را ویران کنید، زیرا افراد زیادی در آن ساختمان‌ها زندگی می‌کنند و همه آن‌ها عضو حزب‌الله نیستند.»

ترامپ همچنین خبر داد به اسرائیل پیشنهاد کرده است سوریه مسئولیت مقابله با حزب‌الله را بر عهده بگیرد.

ترامپ رابطه خود را با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، «بسیار خوب» توصیف کرد و در عین حال افزود او باید اکنون در قبال لبنان «مسئولانه‌تر رفتار کند».

اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد .