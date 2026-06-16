خبرگزاری شینهوا گزارش داد که وانگ یی، وزیر خارجه چین در گفتوگو با همتای پاکستانی خود گفت پکن درباره جمهوری اسلامی و آمریکا «به شیوه خود» اقدام کرده است.وزیر خارجه چین افزود این کشور آماده است با پاکستان برای پیشبرد مذاکرات صلح، بدون وقفه همکاری کند.او ادامه داد: «جامعه بینالمللی باید حمایت بیشتری از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام دهد.»
همزمان با تشدید بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت با وجود توافق برای پایان جنگ، جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، به ایراناینترنشنال گفت با وجود گذشت یک فصل از سال، بودجه سال ۱۴۰۵ هنوز ورودی خاصی نداشته است:
وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که امضای احتمالی تفاهمنامه آمریکا-ایران در حال حاضر برای جمعه در تفرجگاه کوهستانی بورگناشتاک در مرکز سوئیس برنامهریزی شده است.
این وزارتخانه در بیانیهای افزود که در مورد امضای احتمالی این تفاهمنامه، با ایالات متحده، ایران، پاکستان و قطر در تماس نزدیک بوده است.
این وزارتخانه اعلام کرد: «در این مرحله، امضای این توافق برای روز جمعه در بورگناستوک برنامهریزی شده است. این مکان توسط میانجیگران پاکستانی و قطری و همچنین ایالات متحده و ایران پیشنهاد شده است.»
دفتر روابط رسانهای حزبالله سهشنبه به رویترز گفت این گروه از حکومت ایران تضمینهایی دریافت کرده که در مرحله بعدی گفتوگوهایش با ایالات متحده، خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان خواهد شد.
حزبالله گفت که این عقبنشینی نتیجه، و نه پیششرط، مرحله بعدی مذاکرات میان تهران و واشنگتن پس از امضای یک یادداشت تفاهم میان دو کشور در جمعه خواهد بود.
این گروه به رویترز گفت: «هیچ توافق هستهای میان ایران و ایالات متحده وجود نخواهد داشت مگر اینکه اسرائیلیها از لبنان خارج شوند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، در حاشیه نشست سران گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به یک توافق صلح دست یابد.
ترامپ سهشنبه ۲۶ خرداد دیدار غیرعلنی خود با زلنسکی را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت تمام توان خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین به کار خواهد گرفت.
او از کشته شدن شمار زیادی از جوانان در دو سوی جبهه این جنگ ابراز تاسف کرد و افزود: «روسیه باید به یک توافق برسد. من به پایان هشت جنگ کمک کردهام. این جنگ همان موردی بود که فکر میکردم حلوفصل آن از همه آسانتر خواهد بود.»
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد زلنسکی و رهبران اروپایی در نشست گروه هفت کوشیدند به ترامپ نشان دهند که موقعیت اوکراین در میدان نبرد بهبود یافته و کییف برای تقویت جایگاه خود در مذاکرات احتمالی صلح با مسکو به حمایتهای بیشتری نیاز دارد.
نشست گروه هفت که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان-له-بن فرانسه برگزار میشود، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا گرد هم آورده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
زلنسکی: تمرکز اصلی بر تقویت پدافند هوایی اوکراین است
زلنسکی پس از دیدار با ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمرکز اصلی بر تقویت پدافند هوایی اوکراین و پیشبرد دیپلماسی است تا روسیه وادار شود جنگ خود را به پایان ببرد.»
رییسجمهوری اوکراین همچنین خاتمه درگیریها و برقراری صلح را ضروری دانست.
به گزارش رویترز، دیپلماتهای اروپایی نیز فضای دیدار زلنسکی و ترامپ را «سازنده» خواندند.
یک دیپلمات اروپایی در همین زمینه گفت: «به نظر میرسد که در تحلیل مشترک به این نتیجه رسیدهایم که روسیه در حال حاضر در موضع دفاعی قرار دارد.»
یک دیپلمات فرانسوی نیز خبر داد رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
به گفته او، کشورهای گروه هفت متعهد شدهاند توانمندیهای بیشتری در زمینه پدافند هوایی در اختیار کییف قرار دهند.
به گزارش رویترز، رهبران اروپایی در این نشست کوشیدند ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در همین رابطه در ایکس نوشت: «ورق دارد به نفع اوکراین برمیگردد. شرایط سال ۲۰۲۶ با سال ۲۰۲۵ بسیار متفاوت است.»
او اضافه کرد: «اوکراین با شجاعت خط مقدم را حفظ کرده و خستگی روسیه اکنون آشکارا قابل مشاهده است. حالا زمان آن رسیده که حمایت خود را دوچندان کنیم.»
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
علیرضا فغانی امشب ساعت ۲۲:۳۰ با قضاوت در دیدار فرانسه و سنگال، به نخستین داور تاریخ فوتبال تبدیل میشود که در چهار دوره جام جهانی سوت زده است.
بر اساس اعلام فیفا، فغانی به عنوان داور وسط این مسابقه از گروه I انتخاب شده است و دو کمکداور استرالیایی نیز او را در این بازی همراهی خواهند کرد.
او که در سه دوره گذشته (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به عنوان نماینده ایران در جام جهانی حضور داشت، این بار با پرچم استرالیا در این تورنمنت بزرگ سوت میزند.
این داور باسابقه پس از مهاجرت به استرالیا و حذف از فهرست داوران بینالمللی ایران، اکنون به عنوان نماینده رسمی فدراسیون فوتبال استرالیا در مسابقات فیفا قضاوت میکند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند ماه پیش از توقیف اموال علیرضا فغانی به دلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.