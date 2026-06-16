پس از اعلام دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به یادداشت تفاهم و تمدید آتشبس، برخی از شهروندان لبنانی با وجود هشدارهای رسمی درباره شکننده بودن شرایط، بازگشت به مناطق خود در جنوب این کشور را آغاز کردهاند.
تصاویر منتشرشده از این مناطق نشان میدهد که شماری از افرادی که به جنوب لبنان بازگشتهاند، پرچم حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی را در دست دارند.
منصور پوریان، رییس شورای تامین دام کشور، اعلام کرد با بازگشایی مسیرهای وارداتی و ورود محمولههای جدید گوشت منجمد و دام زنده، شرایط برای کاهش قیمت گوشت در بازار فراهم شده است.
او گفت که ورود این محمولهها و فعال شدن کریدورهای تجاری جدید، روند کاهشی قیمت گوشت را در بازار آغاز کرده است.
رییس شورای تامین دام کشور تاکید کرد که با ادامه ورود محمولههای جدید و توسعه مسیرهای تجاری، بازار گوشت به سمت تعادل حرکت خواهد کرد و قیمتها تا ماه محرم به ثبات خواهد رسید.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی زمانی و ساعدی را «نیروهای پیادهنظام دشمن» و «لیدرهای مسلح کودتای دیماه ۱۴۰۴» در شاهرود خواند و نوشت معترضان با اقدامات خود، «بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن» فراهم آوردند.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، در سخنانی، این دو زندانی سیاسی را به «مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز»، شامل «شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن، حمله به منازل و تخریب خودرو» متهم کرد.
بر اساس گزارش میزان، از دیگر اتهامات مطرحشده علیه زمانی و ساعدی، «تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فی الارض» بوده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
پخش اعترافات اجباری زمانی و ساعدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، ویدیویی ۵۰ ثانیهای از «اعترافات» زمانی و ساعدی منتشر کرد که در آن، چهره این دو زندانی سیاسی بهصورت محو نمایش داده میشود.
رییس کل دادگستری استان سمنان نیز گفت رسیدگی به این پرونده «با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم» در شعبه اول دادگاه انقلاب شاهرود انجام گرفت و متهمان علاوه بر اعدام، به «ضبط کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول» محکوم شدند.
اکبری افزود یکی از شعب دیوان عالی کشور با «بررسی دقیق پرونده»، حکم دادگاه انقلاب شاهرود را تایید کرد و سرانجام، زمانی و ساعدی ۲۶ خرداد پس از طی «تمامی تشریفات قانونی» اعدام شدند.
این در حالی است که در گزارش خبرگزاری میزان و همچنین در اظهارات رییس کل دادگستری سمنان، جزییاتی درباره زمان رسیدگی قضایی به پرونده، تاریخ صدور حکم اعدام یا زمان تایید آن در دیوان عالی ارائه نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان انقلاب ملی، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، در گفتوگو با پیرس مورگان، با ابراز امیدواری نسبت به منصوب شدن به عنوان رهبر جدید این کشور، خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «من بدترین کابوس شما در تمام عمرم خواهم بود و تا وقتی مردم شما را آزاد نکنیم و مطمئن نشویم که سلاح هستهای ندارید، دست از سرتان برنمیدارم.»
بنت گفت: «همچنین میخواهم بگویم که معتقدم بهزودی در اسرائیل دولت جدیدی روی کار خواهد آمد. امیدوارم من رهبر آن دولت جدید باشم.»
او گفت: «باید مطمئن شویم که نمیتوانند جهان را به وحشت بیندازند، چون ما نمونهای از رفتار این قلدر را زمانی که فقط از تسلیحات متعارف استفاده میکند، دیدهایم. حالا تصور کنید اگر سلاح هستهای به دست بیاورد، چه وضعیتی ایجاد خواهد شد.»
نخستوزیر پیشین اسرائیل جمهوری اسلامی را «یک قلدر بزرگ و خشونتآمیز» توصیف کرد و گفت: «باید مطمئن شویم آنها هرگز سلاح هستهای به دست نیاورند.»
نفتالی بنت افزود: «ما از این تلاش دست برنمیداریم، چون این مبارزه برای آزادی ما، برای امنیت ما و برای خیر و نفع تمام خاورمیانه است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، گفت ایالات متحده در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی «هیچ پولی» در ایران سرمایهگذاری نخواهد کرد.
ترامپ با اشاره به گزارشها درباره احتمال اختصاص منابع مالی آمریکایی به جمهوری اسلامی گفت: «ما در هر صورت هیچ پولی در ایران سرمایهگذاری نمیکنیم. دیروز هم شایعهای در این باره منتشر شد که مضحک بود. ما این حق را داریم که در آینده وارد عمل شویم، اما هیچ پولی سرمایهگذاری نمیکنیم.»
او همچنین با انتقاد از سیاستهای باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، گفت: «ما مثل اوباما برای این موضوع پول پرداخت نکردیم. او میلیاردها دلار پرداخت کرد. ۱.۷ میلیارد دلار را با هواپیما و به صورت نقدی پرداخت کرد. این دیوانگی بود. من آن را دیدم و باورم نمیشد.»
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، نیز از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد، اما گفت: «هنوز کارهای زیادی باقی مانده است» و افزود: «قطر آماده کمک است.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای، افزایش آمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را «تلاشی مذبوحانه» از سوی حکومت برای «مهار انفجار خشم» شهروندانی دانست که از ظلم و گرانی به ستوه آمدهاند.
در این بیانیه که ۲۶ خرداد در هفته صد و بیست و پنجم کارزار منتشر شد، آمده است: «در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضاییه آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۷۷ زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام هستیم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هشدار داد صدها زندانی متهم به جرائم عمومی «در بیخبری» به اعدام محکوم میشوند و شمار قابل توجهی از این احکام نیز به اجرا درمیآیند.
بر اساس این بیانیه، حکم اعدام علی فتاح و محمد نقیزاده، زندانیان سیاسی، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و آنها به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدهاند.
همچنین پیمان گنجی، زندانی سیاسی ۲۳ ساله، نیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شده است. او پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود.
تمامی این زندانیان از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» خاطرنشان کرد: «زندان قزلحصار مرکز اصلی اعدامهای استان تهران و یکی از قتلگاههای حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند، پس از انتقال به این زندان، در خطر اجرای حکم قرار میگیرند.»
این کارزار ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
تحقق آزادی و برابری بدون حق حیات انسانها ممکن نیست
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بر لزوم توقف فوری اعدامها در ایران تاکید کرد و از وجدانهای بیدار و فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و صنفی خواست علاوه بر محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، برای توقف اعدامها دست به اقدامی جدی بزنند.
این کارزار همچنین نوشت سازمان عفو بینالملل خواهان توقف اجرای احکام اعدام علیرضا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادیفر و حسن مصلاوی، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، شده است.
در بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است: «تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسانها ممکن نیست. ما به تمام مخالفان اعدام برای در هم شکستن ساختار استبدادی و چرخه سلب حیات انسانی فراخوان همبستگی و عمل متحدانه میدهیم.»
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و بیست و پنجم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).