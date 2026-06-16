علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، در تجمعات شبانه در خصوص مواضع حکومت در مذاکرات و تعاملات بینالمللی گفت: «جمهوری اسلامی هیچگونه اعتمادی به آمریکا و اسرائیل ندارد و هرگونه تصمیمگیری در مسائل کلان کشور تحت هدایت مجتبی خامنهای انجام خواهد شد.»نایبرییس مجلس افزود: «آمریکا با محاسبات نادرست تصور میکرد میتواند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند، اما ملت ایران و نیروهای مسلح کشور این تصور را باطل کردند.»
نحوه شادی محمد محبی، بعد از زدن گل در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی به دنبال داشته است. او بعد از زدن گل دوم، دستش را به شکل اسلحه درآورد و رو به جمعیت گرفت.
کاربران شبکههای اجتماعی یا انتشار تصاویر محبی در حال گرفتن ژست شلیک، تیم حاضر در جام جهانی را تیم جمهوری اسلامی خواندهاند که در مقابله با مردم ایران و جهانیان اسلحه گرفتهاند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی در جریان حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی پس از بازی با نیوزیلند گفت: «از نگاه انسانی، ما مظلومترین تیم ادوار جام جهانی بودیم. به دلیل شرایطی که ایجاد کردند و این یک بیعدالتی بزرگ است. ما اینجا به واسطه تلاشهای رئیس اینجا هستیم.»
او گفت: «اما رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر اجرایی تیم و مدیر رسانه تیم اینجا نیستند. کادرفنی ما کارهای آنها را انجام میدادند.»
قلعهنویی گفت: «در حق این تیم ظلم ش. ما نیاز داشتیم با توجه به اختلاف ساعتی، حداقل دو هفته زودتر به اینجا بیایم اما این را از ما گرفتند. حتی نگذاشتند ما ۴۸ ساعت زودتر در اینجا حاضر شویم.»
سرمربی تیم ملی گفت: «ظلم دیگر هم این بود که باید بعد از بازی باید ریکاوری کنیم اما ما را مجبور کردند که سوار هواپیما شویم و ریکاوری نکنیم.»
جوتارو تامورا، مدیرعامل شرکت کشتیرانی ژاپنی میتسویی اواسکی لاینز گفت مالکان کشتیها تا زمانی که از واقعی و ملموس بودن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی اطمینان حاصل نکنند، تردد از تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت.
تامورا در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز که سهشنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، اظهار داشت شرکتهای کشتیرانی برای بازگشت به این مسیر راهبردی تنها به اعلام یک توافق سیاسی اکتفا نخواهند کرد.
او گفت: «آنچه باید محقق شود، تنها یک توافق ساده میان کشورهای مرتبط نیست، بلکه این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن در شرایط میدانی تنگه هرمز دیده شود تا شرکتهای کشتیرانی با اطمینان خاطر تصمیم بگیرند از این مسیر عبور کنند.»
تامورا تاکید کرد که بازگشت ترافیک دریایی به وضعیت عادی به زمان نیاز دارد و شرکتهای کشتیرانی ابتدا باید نشانههای عملی از بهبود شرایط امنیتی و ثبات در این آبراه را مشاهده کنند.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز از طریق آن انجام میشود.
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، بهصورت مجازی توافقی را امضا کردند که بر اساس آن محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا پایان مییابد، تنگه هرمز بازگشایی میشود و ۶۰ روز مذاکرات هستهای میان دو کشور آغاز خواهد شد.
به گفته این مقام، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، این سند را از طرف ایران امضا کرده است.
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نخستین واکنش خود به این توافق گفت که او و دونالد ترامپ «همیشه در همه مسائل همنظر نیستند.» در همین حال، درگیریها میان اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان ادامه یافت و دو طرف مسئولیت حملات متقابل را بر عهده گرفتند.
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شبکه خبری سیانان گزارش داد ارتش آمریکا دستور آمادهسازی برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه را دریافت کرده است؛ اقدامی که منوط به امضای توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی خواهد بود.
به گفته یک مقام ایالات متحده، در صورت امضای توافق، نیروهای آمریکایی روند لغو محاصره دریایی را آغاز خواهند کرد.
او در عین حال تاکید کرد که این برنامه بر اساس شرایط فعلی تنظیم شده و ممکن است تا پیش از جمعه تغییراتی در آن ایجاد شود.