نحوه شادی محمد محبی، بعد از زدن گل در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. او بعد از زدن گل دوم، دستش را به شکل اسلحه درآورد و رو به جمعیت گرفت.

کاربران شبکه‌های اجتماعی یا انتشار تصاویر محبی در حال گرفتن ژست شلیک، تیم حاضر در جام جهانی را تیم جمهوری اسلامی خوانده‌اند که در مقابله با مردم ایران و جهانیان اسلحه گرفته‌اند.