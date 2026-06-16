به نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ عصر یک‌شنبه ۲۴ خرداد، ساعاتی پیش از اعلام عمومی تفاهم برای توافق ، نسخه‌ای از سندی را امضا کرد که قرار است چارچوب پایان جنگ چهار ماهه میان آمریکا و حکومت ایران را فراهم کند.

او روز تولد ۸۰ سالگی خود را در حالی سپری کرد که میان تماس‌های تبریک و گفت‌وگوهای فشرده با مقام‌های ارشد دولت و رهبران خارجی در رفت‌وآمد بود تا توافق اولیه میان تهران و واشینگتن را نهایی کند.

ترامپ پس از امضای این سند، از «توافقی بزرگ» سخن گفت که به گفته او «صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به ارمغان خواهد آورد». با این حال، این اعلام حتی برخی از مقام‌های ارشد دولت او را غافلگیر کرد، زیرا آنان همچنان تصور می‌کردند مذاکرات درباره مفاد توافق ادامه دارد.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، متن کامل توافق هنوز منتشر نشده و مقام‌های ارشد آمریکایی گفته‌اند این سند تنها حدود یک‌ صفحه و نیم است.

تلاش برای جلوگیری از شکست توافق

وال‌استریت ژورنال نوشت در ساعات پایانی پیش از اعلام توافق، ترامپ سرگرم مهار تنش‌هایی بود که می‌توانست کل روند مذاکرات را از مسیر خارج کند.

او پس از حملات اسرائیل به لبنان، در تماس با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از این اقدام ابراز نارضایتی کرد.

ترامپ گفت: «آن‌ها حمله می‌کنند، طرف مقابل پاسخ می‌دهد، بعد دوباره حمله می‌شود و این چرخه در خاورمیانه هرگز پایان نمی‌یابد.»

او همچنین گفت: «بی‌بی نباید این کار را می‌کرد.»

به نوشته وال‌استریت ژورنال، توافق کنونی پس از آخر هفته‌ای پرتنش شکل گرفت. دوره‌ای که ترامپ از تهدید تهران به «گزینه نهایی» در صورت شکست مذاکرات، به ستایش آنچه «عاقل‌ترین گروه از رهبران ایران» خواند، رسید.

با وجود اعلام توافق، ابهام‌ها درباره محتوای آن همچنان ادامه دارد. بسیاری از جمهوری‌خواهان و حامیان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، می‌گویند هنوز متن توافق را ندیده‌اند و نمی‌دانند آیا این توافق می‌تواند مساله برنامه هسته‌ای در ایران را حل کند یا نه.

جیمز لنکفورد، سناتور جمهوری‌خواه، در این باره گفت: «همه ما سوال داریم. هیچ‌کس متن را ندیده است.»

توافقی که جزییاتش هنوز روشن نیست

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها گفته بود توافق با تهران نزدیک است، اما مذاکرات هر بار بدون نتیجه نهایی پایان یافت.

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از چارچوب تفاهم منتشر شده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و در مقابل، آمریکا محاصره دریایی بنادر و کشتیرانی ایران را پایان خواهد داد.

همچنین آتش‌بس برای ۶۰ روز تمدید می‌شود تا دو طرف درباره برنامه هسته‌ای تهران مذاکره کنند.

رسانه‌های حکومتی در ایران نیز گزارش دادند این توافق شامل پایان درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، است و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را حفظ می‌کند.

با این حال، هیچ یک از دو طرف هنوز متن توافق را منتشر نکرده‌اند و قرار است این کار در روزهای آینده انجام شود.

بر اساس سندی که کاخ سفید در اختیار متحدان سیاسی خود قرار داده و وال‌استریت ژورنال به آن دست یافته است، دولت ترامپ این توافق را دستاوردی برای شهروندان آمریکایی معرفی کرده است.

واشینگتن گفته است بازگشایی تنگه هرمز به کاهش قیمت انرژی کمک خواهد کرد و آمریکا را از گرفتار شدن در یک جنگ طولانی دیگر، دور نگه می‌دارد.

این سند همچنین تاکید دارد فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا، برنامه هسته‌ای حکومت ایران را به شدت تضعیف کرده است.

فاصله با شعارهای آغاز جنگ

به نوشته وال‌استریت ژورنال، مفاد شناخته‌شده توافق بسیار محدودتر از خواسته «تسلیم بی‌قید و شرط» است که ترامپ پس از آغاز جنگ مطرح کرده بود.

او ۲۴ خرداد گفت هرگز به‌دنبال تغییر حکومت در ایران نبوده است. موضعی که با سخنانش در روزهای آغازین جنگ، تفاوت آشکاری دارد.

ترامپ همچنین برخلاف اظهارات پیشین خود درباره ضرورت تصرف فوری ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران، اکنون گفته است مواد هسته‌ای باقی‌مانده، خطری فوری ایجاد نمی‌کنند.

مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفتند زمانی که میانجی‌های قطری در اواسط هفته گذشته با پیشنهاد تازه‌ای از تهران بازگشتند، دولت آمریکا به این جمع‌بندی رسید که توافق موجود، هرچند کامل نیست، اما بهترین گزینه در دسترس است.

ترامپ سپس حملات برنامه‌ریزی‌شده جدید علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد و به نتانیاهو اطلاع داد انتظار دارد ظرف چند روز، توافق نهایی شود.

در روزهای پایانی مذاکرات، برخی چهره‌های تندرو در آمریکا و همچنین گروه‌هایی در داخل جمهوری اسلامی از توافق انتقاد کردند، اما به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، مخالفان توافق نیز راهکار جایگزین مشخصی ارائه نکردند.

در نهایت، به گزارش وال‌استریت ژورنال، ایران با چارچوب توافق موافقت کرد و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، یادداشت تفاهم را به صورت الکترونیکی امضا کرد.

قرار است مراسم رسمی امضای این توافق، جمعه ۲۹ خرداد در ژنو برگزار شود.

سه ساعت پس از امضای سند، ترامپ در میان تشویق هزاران نفر در محوطه کاخ سفید حاضر شد؛ در حالی که جی‌دی ونس و استیو ویتکاف، دو تن از مذاکره‌کنندگان اصلی توافق، پایان یکی از فشرده‌ترین تلاش‌های دیپلماتیک ماه‌های اخیر را جشن می‌گرفتند.