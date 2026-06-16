روزنامه سان بریتانیا نوشت هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی، صدای خود را به گوش همه رساندند.

این رسانه اشاره کرد مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی مأموران اف‌بی‌آی و دیگر تیم‌های امنیتی برگزار شد؛ امنیتی که به دلیل جنگ چندماههٔ جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود، اما در نهایت با رفتار پرشور ولی مسالمت‌آمیز تماشاگران، بیش از حد نیاز به نظر می‌رسید.

سان گزارش داد هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کرده و تیم را «تیم مجتبی» و نمایندهٔ رژیم نامیدند.

این روزنامه به تقابل پرچم‌ها پرداخت و نوشت با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچم‌های تاریخی شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد.

روزنامه واشینگتن‌پست بر شکاف عمیق میان جامعهٔ مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرد.

این روزنامه نوشت صدها ایرانی-آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالی‌که هزاران هوادار دیگر با صورت‌های رنگ‌شده وارد می‌شدند و می‌گفتند برای لذت بردن از فوتبال آمده‌اند و ورزش را از سیاست جدا می‌کنند.

این رسانه به درگیری‌های لفظی پراکنده اشاره کرد که با مداخلهٔ مأموران پلیس پایان یافت.

واشینگتن‌پست نوشت این بازی تحت تأثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار داشت.

در پایان گزارش، به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازی‌های خانگی بود.

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نشریه اتلتیک جزئیات دیگری از تنش‌های حقوقی و امنیتی داخل ورزشگاه ارائه داد.

به نوشته این رسانه، دادگاه لس‌آنجلس صبح روز بازی شکایت یک نهاد ایرانی برای لغو ممنوعیت فیفا را رد کرد و حق را به فیفا داد.

مأموران امنیتی نیز دستور داشتند مانع ورود هرگونه نماد شیر و خورشید شوند و حتی از تماشاگران خواستند تیشرت‌های خود را برعکس بپوشند.

با این حال، هواداران پرچم‌ها را مخفیانه وارد کرده و در پاسخ به باز شدن پرچم بزرگ جمهوری اسلامی روی زمین، آن‌ها را برافراشتند.

اتلتیک همچنین به هو شدن سرود جمهوری اسلامی و شادی برخی تماشاگران پس از گل نیوزیلند اشاره کرد.

در بخشی از گزارش آمده است که مأموران پارچه‌نوشته‌های هواداران با عنوان «میناب ۱۶۸» را که یادبود ۱۶۸ کودک کشته‌شده در درگیری نظامی بود، جمع‌آوری کردند که این اقدام باعث بروز درگیری لفظی میان تماشاگران موافق و مخالف رژیم شد.