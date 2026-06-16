دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس گروه هفت گفت که مرحله بعدی مذاکرات با جمهوری اسلامی از دور نخست مذاکراتی که به یادداشت تفاهم اعلامشده اخیر منجر شد، «آسانتر» خواهد بود.
ترامپ در دیدار با امیر قطر در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفت: «این روند وارد مرحله دوم میشود که فکر میکنم در واقع آسانتر خواهد بود.»
اتفاقات دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و نیوزیلند، از جمله اهتزاز گستردهٔ پرچمهای شیر و خورشید، هو شدن سرود جمهوری اسلامی و تجمع معترضان در بیرون ورزشگاه سوفای لسآنجلس، بازتاب بسیار گستردهای در رسانههای جهان داشته است.
روزنامه سان بریتانیا نوشت هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی، صدای خود را به گوش همه رساندند.
این رسانه اشاره کرد مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی مأموران افبیآی و دیگر تیمهای امنیتی برگزار شد؛ امنیتی که به دلیل جنگ چندماههٔ جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود، اما در نهایت با رفتار پرشور ولی مسالمتآمیز تماشاگران، بیش از حد نیاز به نظر میرسید.
سان گزارش داد هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کرده و تیم را «تیم مجتبی» و نمایندهٔ رژیم نامیدند.
این روزنامه به تقابل پرچمها پرداخت و نوشت با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچمهای تاریخی شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد.
روزنامه واشینگتنپست بر شکاف عمیق میان جامعهٔ مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرد.
این روزنامه نوشت صدها ایرانی-آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالیکه هزاران هوادار دیگر با صورتهای رنگشده وارد میشدند و میگفتند برای لذت بردن از فوتبال آمدهاند و ورزش را از سیاست جدا میکنند.
این رسانه به درگیریهای لفظی پراکنده اشاره کرد که با مداخلهٔ مأموران پلیس پایان یافت.
واشینگتنپست نوشت این بازی تحت تأثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار داشت.
در پایان گزارش، به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازیهای خانگی بود.
نشریه اتلتیک جزئیات دیگری از تنشهای حقوقی و امنیتی داخل ورزشگاه ارائه داد.
به نوشته این رسانه، دادگاه لسآنجلس صبح روز بازی شکایت یک نهاد ایرانی برای لغو ممنوعیت فیفا را رد کرد و حق را به فیفا داد.
مأموران امنیتی نیز دستور داشتند مانع ورود هرگونه نماد شیر و خورشید شوند و حتی از تماشاگران خواستند تیشرتهای خود را برعکس بپوشند.
با این حال، هواداران پرچمها را مخفیانه وارد کرده و در پاسخ به باز شدن پرچم بزرگ جمهوری اسلامی روی زمین، آنها را برافراشتند.
اتلتیک همچنین به هو شدن سرود جمهوری اسلامی و شادی برخی تماشاگران پس از گل نیوزیلند اشاره کرد.
در بخشی از گزارش آمده است که مأموران پارچهنوشتههای هواداران با عنوان «میناب ۱۶۸» را که یادبود ۱۶۸ کودک کشتهشده در درگیری نظامی بود، جمعآوری کردند که این اقدام باعث بروز درگیری لفظی میان تماشاگران موافق و مخالف رژیم شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه نشست گروه هفت گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند، «تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد» و افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هستهای منع کند.
ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت: «تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هستهای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است.»
او افزود: «آنها قرار نیست آن را توسعه دهند. قرار نیست آن را بخرند. قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند. و اگر چنین کنند، با پیامدهایی باورنکردنی روبهرو خواهند شد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده است و گفت: «به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم.»
اعضای تیم فوتبال ایران پس از پایان دیدار خود با تیم نیوزیلند، عازم تیخوانا شدند. در این میان، اعمال سختگیریهای مجدد در فرودگاه لسآنجلس، خروج مهدی طارمی، کاپیتان تیم، و سعید الهویی، مربی این تیم را با چالشی جدی روبهرو کرد.
گفتوگو با احسان اکبری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
تفاهم بهدست آمده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بازتاب گستردهای در مطبوعات و شبکههای خبری این کشور داشته است.
گفتوگو با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
خبرگزاری رویترز تصاویری ماهوارهای منتشر کرد که تجمع کشتیها در نزدیکی سواحل فجیره در امارات متحده عربی برای عبور از تنگه هرمز را نشان میدهد.
در این تصاویر ماهوارهای، کشتیها در صفی در آبهای نزدیک فجیره دیده میشوند؛ منطقهای که در نزدیکی مسیرهای منتهی به تنگه هرمز قرار دارد.
این کشتیها پس از امضای تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و رفع محاصره دریایی، در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند.