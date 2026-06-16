بر اساس متن ۱۴ بندی که شامگاه سه‌شنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها، و همچنین خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل صادر کند.

همزمان، روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در گزارشی اختصاصی به نقل از افراد آگاه از مفاد این تفاهم‌نامه نوشت که ایالات متحده بعد از امضای آن به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد فروش نفت و سوخت را بی‌درنگ آغاز کند. این منابع تاکید کرده‌اند که این بند بر ایجاد مشوق مالی زودهنگامی برای تهران متمرکز است تا حاضر شود درگیری را پایان دهد.

این منابع همچنین تاکید کردند که بند مربوط به معافیت از تحریم‌ها برای فروش نفت، بلافاصله پس از امضای توافق در این هفته اجرایی می‌شود و خدمات ضروری از جمله بانکداری، حمل‌ونقل و بیمه را هم در بر می‌گیرد. این خدمات برای تسهیل فروش نفت ضروری توصیف شده‌اند.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز به این روزنامه آمریکایی گفت هرچند جمهوری اسلامی برای فروش نفت از معافیت فوری تحریم‌ها برخوردار خواهد شد، اما تداوم این معافیت‌ها به عملکرد حکومت ایران در قبال خواسته‌های آمریکا درباره موضوعاتی مانند بازگشایی تنگه راهبردی هرمز و برنامه هسته‌ای این کشور وابسته خواهد بود.

این مقام تاکید کرد: «با این حال، تهران همچنان به میلیاردها دلار دارایی مسدودشده دسترسی فوری نخواهد داشت.»

همزمان با انتشار این متن از سوی العربیه، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده، در گفت‌وگو با برنامه یوتیوبی مگین کلی، گفت که متن تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی هنوز منتشر نشده، زیرا مقام‌های آمریکایی باید «این روند را به شکل درستی مدیریت کنند.»

او افزود: «برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است و ایرانی‌ها و برخی میانجی‌ها از جمله پاکستانی‌ها و قطری‌ها از ما خواسته‌اند این روند را به شکل درستی پیش ببریم.»

لغو تحریم‌ها پس از توافق نهایی

متن منتشرشده العربیه در بخش مرتبط با رفع تحریم‌ها می‌گوید آمریکا متعهد می‌شود طبق جدول زمانی مورد توافق در چارچوب توافق نهایی، همه انواع تحریم‌هایی را که در حال حاضر علیه ایران اعمال شده‌اند، پایان دهد. این تحریم‌ها شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، مصوبات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، عنوان شده است.

احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و پرهیز از دخالت در امور داخلی

به گزارش العربیه، در این سند آمده است که جمهوری اسلامی و آمریکا متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند، از مداخله در امور داخلی هم خودداری کنند و ظرف حداکثر ۶۰ روز، با امکان تمدید در صورت توافق دو طرف، برای دستیابی به توافق نهایی مذاکره کنند.

رفع محاصره دریایی

یکی از بندهای کلیدی این یادداشت تفاهم به رفع محاصره دریایی مربوط است. بر اساس این بند، آمریکا بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، محاصره دریایی را لغو می‌کند، مانع هرگونه مداخله یا اخلال علیه ایران می‌شود و همچنین متعهد می‌شود رفت‌وآمد دریایی را حداکثر ظرف ۳۰ روز به ظرفیت کامل بازگرداند.

در مقابل، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم اقداماتی را برای ازسرگیری تردد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس آغاز می‌کند تا این تردد ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد. در متن منتشر شده تاکید شده است که این روند با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و خنثی‌سازی مین‌ها از سوی حکومت ایران انجام خواهد شد.

بر اساس این متن، آمریکا همچنین متعهد می‌شود نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی از مناطق اطراف ایران خارج کند.

صندوق بازسازی و توسعه ایران

العربیه نوشت در بخش اقتصادی، آمریکا همراه با شرکای منطقه‌ای خود، متعهد می‌شود طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند؛ طرحی که باید مورد توافق دو طرف باشد و تامین مالی دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین کند. سازوکار اجرای این طرح نیز قرار است به‌عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین شود.

روزنامه فایننشال تایمز صبح سه‌شنبه ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی از آمادگی دولت ترامپ برای فراهم کردن مقدمات ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری با هدف بازسازی آسیب‌های جنگ در ایران خبر داد .

ساعاتی پس از آن، خبرگزاری رویترز جزئیاتی از این طرح ارائه داد و نوشت شرکت‌هایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، تاکنون تعهد کرده‌اند که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از اعتبار صندوق ۳۰۰ میلیاردی «بازسازی و توسعه» را تامین کنند.

برنامه هسته‌ای

بر اساس متن منتشر شده از سوی العربیه، جمهوری اسلامی بار دیگر اعلام می‌کند که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد.

دو طرف همچنین توافق کرده‌اند که سرنوشت مواد غنی‌شده و دیگر مسائل هسته‌ای مورد توافق، از جمله نیازهای هسته‌ای ایران، در توافق نهایی به‌طور مناسب تعیین تکلیف شود.

همچنین تا زمان زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود حفظ خواهد شد؛ به این معنا که جمهوری اسلامی وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را تغییر نمی‌دهد، آمریکا نیز تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال نخواهد کرد و نیروهای خود را در منطقه تقویت نمی‌کند.

در بخش پایانی متن منتشرشده آمده است که پس از امضای یادداشت تفاهم و پس از دریافت تضمین‌هایی درباره آغاز اجرای بندهای مربوط به رفع محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکا، تعهد هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف مسائل هسته‌ای، هر دو طرف وارد مذاکرات مربوط به توافق نهایی خواهند شد.

بر اساس این متن، توافق نهایی قرار است از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود.