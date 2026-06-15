تا جایی که در ۱۴ سالگی روزانه حدود ۹ ساعت در رفت‌وآمد بود و برای رسیدن به زمین تمرین باید سوار ۱۰ اتوبوس مختلف می‌شد.

صلاح که این امشب با تیم ملی بلژیک بازی دارد، در گفت‌وگویی قدیمی با باشگاه لیورپول از دشواری‌های دوران نوجوانی خود سخن گفته بود.

او گفت: «ابتدا در باشگاهی نزدیک روستای محل زندگی‌ام در بسیون بازی می‌کردم، اما بعد به تیمی در طنطا رفتم که حدود یک ساعت و نیم از خانه‌ام فاصله داشت. سپس به باشگاه المقاولون العرب در قاهره پیوستم و برای رسیدن به تمرینات باید چهار تا چهار ساعت و نیم در مسیر بودم.»

صلاح توضیح داد که به دلیل این رفت‌وآمد طولانی مجبور بود هر روز زودتر از مدرسه خارج شود. او تنها از ساعت ۷ تا ۹ صبح در کلاس‌های درس حضور داشت و سپس راهی سفر طولانی خود به سمت محل تمرین می‌شد.

ستاره مصری افزود: «پنج روز در هفته و به مدت سه تا چهار سال این مسیر را طی می‌کردم. ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج می‌شدم و حدود ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعدازظهر به زمین تمرین می‌رسیدم. تمرین ساعت ۳:۳۰ یا ۴ آغاز می‌شد و پس از پایان تمرین، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب به خانه بازمی‌گشتم. بعد هم شام و خواب. روز بعد همه چیز دوباره تکرار می‌شد.»

او همچنین گفت: «گاهی مجبور بودم سه، چهار یا حتی پنج بار اتوبوس عوض کنم تا به تمرین برسم و همین تعداد اتوبوس را نیز در مسیر بازگشت سوار می‌شدم.»

صلاح در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی حرفه‌ای خود را برای باشگاه المقاولون العرب انجام داد و دو سال بعد راهی بازل سوئیس شد.

جالب اینکه او در نخستین روز حضورش در تست‌های بازل چندان موفق ظاهر نشد. هایکو فوگل، سرمربی وقت بازل، بعدها گفت: «بعد از نخستین جلسه تمرینی، همه تعجب کرده بودند و حتی از خود می‌پرسیدند آیا صلاح برادر دوقلو دارد یا نه! اما در روز سوم همه چیز تغییر کرد و او غیرقابل مهار شد.»

پس از دو فصل موفق در سوئیس، صلاح به چلسی پیوست، اما در لندن نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و تنها ۱۹ بار برای این تیم به میدان رفت. سپس با حضور در فیورنتینا و رم مسیر حرفه‌ای خود را احیا کرد.

درخشش در رم باعث شد او در سال ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۴۳ میلیون پوند به لیورپول منتقل شود؛ انتقالی که زندگی حرفه‌ای او را متحول کرد. صلاح در ۹ فصل حضور در آنفیلد، ۴۴۲ بازی انجام داد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۳ پاس گل ثبت کرد تا به یکی از اسطوره‌های تاریخ باشگاه تبدیل شود.

اکنون ستاره ۳۳ ساله فوتبال مصر پس از پایان دوران حضورش در لیورپول، تمام تمرکز خود را روی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است؛ تورنمنتی که در آن بازوبند کاپیتانی مصر را بر بازو خواهد بست و امیدوار است رویای درخشش در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان را محقق کند.