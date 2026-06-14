بر اساس این گزارش، در نیمه نخست مسابقه روز شنبه ۲۳ خرداد در سانتا کلارا، چندین پرچم شیر و خورشید، که تا انقلاب ۱۳۵۷ پرچم رسمی ایران بود، در میان تماشاگران دیده شد. این در حالی است که فیفا پیش‌تر این نماد را در چارچوب مقررات خود، دارای ماهیتی سیاسی تلقی کرده و نمایش آن را در ورزشگاه‌های جام جهانی ممنوع کرده بود.

پرچم پیش از انقلاب در سال‌های اخیر به یکی از نمادهای اعتراضی بخشی از ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این پرچم پیش‌تر نیز در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۴ در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود.

اتلاتیک یادآور شده است که فیفا ماه گذشته در پاسخ به پرسش‌ها درباره این پرچم، به آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌ها استناد کرد؛ مقرراتی که ورود هرگونه نماد، پرچم یا بنر دارای ماهیت سیاسی، توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز را ممنوع می‌کند.

این نشریه نوشته است که از فیفا و همچنین کمیته برگزارکننده مسابقات در منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو درباره چگونگی ورود این پرچم‌ها به ورزشگاه توضیح خواسته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

گزارش همچنین به شکایتی اشاره می‌کند که این هفته در ایالت کالیفرنیا علیه فیفا ثبت شده است. شاکیان، از جمله سازمان غیرانتفاعی «موسسه صدای آزادی»، استدلال کرده‌اند که نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی «بیان نمادین و سیاسیِ مورد حمایت قانون» است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل در ماه اسفند با ابهام‌هایی روبه‌رو شده بود. با این حال، کاروان تیم ملی ایران هفته گذشته وارد تیخوانا در مکزیک شد؛ شهری که به عنوان محل استقرار این تیم در طول رقابت‌ها انتخاب شده است.

اتلاتیک همچنین گزارش داد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیش از آغاز مسابقات، فهرستی از خواسته‌های خود را برای تضمین حضور ایران در جام جهانی به فیفا ارائه کرده بود که یکی از آنها «احترام به پرچم ایران» عنوان شده بود.

