وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه ۲۲ خرداد در یک تماس تلفنی تحولات اخیر مرتبط با تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بررسی کردند.

بر اساس اعلام پاکستان، دو طرف از پیشرفت‌های حاصل‌شده در نتیجه تعاملات مستمر دیپلماتیک استقبال کردند و ابراز امیدواری کردند این روند به دستیابی به «یک تفاهم پایدار و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز» منجر شود.

اسحاق دار و کایا کالاس همچنین تاکید کردند گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راه عملی برای حل مناقشات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار است.