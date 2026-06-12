مایکل شولهورن، مدیرعامل شرکت صنایع نظامی ایرباس دیفنس اند اسپیس گفت این شرکت انتظار دارد فعالیتش در خاورمیانه افزایش یابد.
به گزارش رویترز، شولهورن دلیل این موضوع را تلاش کشورهای منطقه برای جبران ذخایر تسلیحاتی دانست که به گفته او در جریان جنگ در ایران کاهش یافته است.
بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شدهاند که احتمالا در قالب «یک یادداشت تفاهم» خواهد بود، نه یک توافق نهایی. بر اساس این گزارش، ژنو در سوئیس به عنوان محل احتمالی امضای توافق مطرح شده و این مراسم ممکن است به زودی و از روز یکشنبه برگزار شود.
بلومبرگ نوشت یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بامداد جمعه به یکی از مقامهای گروه هفت گفته است احتمال دستیابی به توافق زیاد است.
نشست امسال گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در اویان فرانسه برگزار میشود.
با این حال، یک مقام گروه هفت به بلومبرگ گفت جمهوری اسلامی هنوز آمادگی خود را برای شرکت در مراسم امضای توافق تایید نکرده است.
یک مقام دیگر گروه هفت نیز گفت نشانههایی از نزدیک شدن دو طرف به توافق وجود دارد، اما یادآور شد که تلاشهای دیپلماتیک پیشین نیز در نهایت به نتیجه نرسیده بودند.
همزمان، یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی با توافق موافقت کردهاند، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنهای این توافق را تایید کرده باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ترمینال مسافری فرودگاه هامبورگ در شمال آلمان پس از یک حادثه امنیتی تخلیه شد و همه مسافران باید بار دیگر مراحل بازرسی امنیتی را طی کنند.
مقامهای فرودگاه و پلیس اعلام کردند پروازهای خروجی به طور موقت متوقف شده است، اما پروازهای ورودی طبق برنامه انجام میشوند.
سخنگوی پلیس فدرال آلمان در این خصوص گفت یک مرد با فشردن دکمه اضطراری که مسیرهای خروج را باز میکند، بدون مجوز وارد محدوده امنیتی فرودگاه شده است.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه ۲۲ خرداد در یک تماس تلفنی تحولات اخیر مرتبط با تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بررسی کردند.
بر اساس اعلام پاکستان، دو طرف از پیشرفتهای حاصلشده در نتیجه تعاملات مستمر دیپلماتیک استقبال کردند و ابراز امیدواری کردند این روند به دستیابی به «یک تفاهم پایدار و حلوفصل مسالمتآمیز» منجر شود.
اسحاق دار و کایا کالاس همچنین تاکید کردند گفتوگو و دیپلماسی تنها راه عملی برای حل مناقشات و دستیابی به صلح و ثبات پایدار است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز جمعه و در پی افزایش خوشبینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت.
بهای نفت برنت، شاخص جهانی نفت خام، حدود پنج درصد افت کرد و به ۸۵ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص اصلی نفت آمریکا، نیز با کاهش پنج درصدی به ۸۳ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید.
این کاهش قیمت در شرایطی رخ داد که امیدها به پیشرفت مذاکرات با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ در خاورمیانه افزایش یافته است.
شبکه کان اسرائیل جمعه ۲۲ خرداد گزارش داد یکی از کشورهای منطقه در جریان حملات اسرائیل به ایران در اوایل هفته جاری، اجازه استفاده از حریم هوایی خود را به اسرائیل نداد. این در حالی است که این کشور در دورهای پیشین درگیریها چنین مجوزی را در اختیار اسرائیل قرار داده بود.
بر اساس این گزارش، این تصمیم مقامهای اسرائیلی را غافلگیر کرد، زیرا آنها انتظار داشتند همکاری میان دو کشور مانند گذشته ادامه یابد.
کان همچنین گزارش داد اسرائیل بر این باور است که بستن حریم هوایی از سوی این کشور منطقهای با هدف ارسال یک پیام دیپلماتیک انجام شده است.