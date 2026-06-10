ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد تیمی از بازرسان هفته آینده به لبنان اعزام خواهد شد تا نقضهای احتمالی حقوق بینالملل در جنگ میان اسرائیل و حزبالله را بررسی کند.
به گزارش رویترز، او گفت این تحقیقات «نقضهای احتمالی از سوی همه طرفها» را بررسی خواهد کرد و افزود روند بررسی مستند میشود و گزارشی نیز منتشر خواهد شد.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که اسرائیل عملیات خود را در جنوب لبنان تشدید کرده و برای شهر صور دستور تخلیه صادر کرده است.
وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیهای اعلام کردند جمهوری اسلامی را مسئول حملات اخیر میدانند و تاکید کردند این اقدامات امنیت منطقه را تهدید میکند.
در این بیانیه آمده است اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی درهای گفتوگو را میبندد و تجاوز به ایجاد روابط کمک نمیکند.
وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردند اقدامات تهران پایههای اعتماد را تضعیف میکند و به هیچ تفاهم یا نزدیکی کمکی نمیکند.
در این بیانیه تاکید شده برای کسانی که زبان خرد و حسن همجواری را انتخاب کنند، درِ تفاهم همچنان باز است.
وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس همچنین از جمهوری اسلامی خواستند حملات را متوقف کرده و از هدف قرار دادن کشورهای عضو و منافع آنها دست بردارد.
در این بیانیه آمده ادامه رویکرد تهاجمی جمهوری اسلامی تنها به انزوای بیشتر منجر خواهد شد.
الحدث گزارش داد یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، گفت جنگ در خدمت دستورکارهای خارجی قرار گرفته است و مسیر مذاکرات منحصرا از سوی دولت لبنان مدیریت میشود.
او افزود پس از ناکامی راهکار نظامی، گزینهای جز مسیر دیپلماتیک وجود ندارد.
رجی همچنین تاکید کرد سلاح حزبالله دیگر توجیهی ندارد.
برخلاف انتظار جمهوری اسلامی برای تبدیل جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به فرصتی تبلیغاتی، دهها شهروند در پیامهایی، خواهان استفاده از این رویداد برای نمایش اعتراض، بازتاب سرکوب معترضان از سوی حکومت و دادخواهی شدند. برخی نیز تاکید کردند دیگر «حوصلهای» برای تماشای این بازیها وجود ندارد.
بخش قابل توجهی از مخاطبان داخل کشور در آستانه جام جهانی، به ایراناینترنشنال گفتند دیگر نه اشتیاقی به تماشای تیم تحت کنترل جمهوری اسلامی دارند و نه حوصله آن را.
مخاطبی گفت: «قبلا چهار سال صبر میکردم تا جام جهانی شروع شود؛ الان با این وضعیت روحی و اقتصادی، نه اشتیاقی دارم و نه حوصلهای.»
بسیاری اشاره کردند داغ جاویدنامان هنوز تازه است و «شوری» حتی برای تماشای بازیهای تیمهای محبوبشان ندارند.
برخی نیز اظهار امیدواری کردند تیمی که «غیر ملیترین» تیم فوتبال ایران است، «به بدترین شکل ممکن حذف شود».
شهروندی، بازیکنان تیم را «نماینده قاتلان ۴۰ هزار جاویدنام» و نماینده پرچمبهدستهای شبانه توصیف کرد و گفت: «نفرین خانوادههای داغدار بدرقه راهتان باد. شما از همین حالا باختهاید.»
چالش نمایش پرچم شیر و خورشید
بخش بزرگی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، توصیه و درخواست ساکنان ایران به جامعه ایرانیان مهاجر است.
بسیاری در این درخواستها تاکید کردند جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی بینظیر برای دیاسپورای ایرانی است تا صدای «ایران آزاد» و انقلاب ملی را به گوش جهان برسانند.
شماری از شهروندان، خواهان نمایش پرچم شیر و خورشید باوجود ممنوعیت فیفا شدند و برخی تاکید کردند «آمریکا، قطر نیست» و با این پرچم به ورزشگاهها خواهند رفت تا «جام جهانی را برای تیم حکومتی جهنم کنند».
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند اما هنگام ورود به ورزشگاهها، برخی از هواداران اجازه ورود با این پرچم یا پیامهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی را نیافتند.
نشریه اتلتیک اواخر اردیبهشت گزارش داد بر اساس راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاهها در جام جهانی، ورود پرچم شیر و خورشید هنگام بازیهای ایران ممنوع خواهد بود.
فیفا بهصراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض میکند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.
این تصمیم با اعتراض و خشم شهروندان در داخل و خارج از ایران مواجه شد. برخی این ممنوعیت را تحت فشار فدراسیون جمهوری اسلامی خواندند و گفتند این موضوع نه تنها آزادی بیان را نقض میکند بلکه به حکومت کمک میکند تا تصویر جعلی «تیم ملی» خود را حفظ کند.
پرچم شیر و خورشید برای میلیونها ایرانی نماد هویت تاریخی، فرهنگی و مقاومت در برابر تحمیل ایدئولوژی ولایت فقیه به شمار میرود.
جام جهانی، فرصتی برای دادخواهی و اعتراض
مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، به هموطنان خود در مکزیک و آمریکا توصیه کردند در صورت ممنوعیت قطعی بردن پرچم شیر و خورشید، ابزارهای اعتراضی دیگری به کار ببرند.
پوشیدن تیشرتها و پیراهنهایی مزین به تصویر جاویدنامها، چسباندن عکس آنها پشت لباسها، پشت کردن به زمین هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، خواندن «ای ایران» هنگام پخش سرود رسمی جمهوری اسلامی و شعارهای اعتراضی از جمله این پیشنهادهاست.
شهروندان تاکید کردند برای بسیاری از ایرانیان، جام جهانی دیگر یک رویداد ورزشی نیست، بلکه فرصتی برای دادخواهی و رساندن صدای اعتراض به جهان است.
به گفته آنها، اولویت با ادامه مسیر اعتراض و تجمعات و تاکید بر «دادخواهی» است، نه تشویق تیمی که مردم آن را نماینده خود نمیدانند.
شهروندان همچنین با تاکید بر تفاوتهای محل برگزاری این دوره جام جهانی، یادآوری کردند آمریکا کشوری آزاد است و از سوی دیگر، «بسیجیهای قطر» دیگر در ورزشگاهها حضور ندارند، بنابراین حضور گسترده و خلاقانه معترضان میتواند موثر باشد.
حکومتی که با همه ابزارهای سانسور و سرکوب نتوانسته نمادهای ملی، یاد و نام جاویدنامان و دادخواهی برای کشتهشدگان اعتراضات چهار دهه اخیر را از جامعه حذف کند، در این میدان جهانی با چالش جدیتری روبهرو خواهد شد.
بازیهای ایران از ۲۶ خرداد آغاز میشود، اما به گفته یک شهروند، جمهوری اسلامی پیشاپیش «مغلوب این نبرد با مردم خود» است.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در واکنش به مصاحبه جوزف عون، رییسجمهوری لبنان با سیانان، از همتای لبنانی خود خواست برای کشوری عاری از حزبالله و ایران «مبارزه کند.»
به گزارش سیانان، هرتزوگ گفت: «اسرائیل نمیتواند هیچ حملهای به شهروندان خود یا هیچ حملهای از آن سوی مرزهایش را بپذیرد. ما حق کامل دفاع از خود را داریم و تا زمانی که ترتیبی روشن برای حفاظت از ملت ما وجود نداشته باشد، حرکت به جلو ممکن نخواهد بود. بنابراین این در دستان شماست؛ برای آن مبارزه کنید.»
هرتزوگ که از شمال اسرائیل و در نزدیکی مرز لبنان سخن میگفت، خطاب به عون و مردم لبنان گفت «دست صلح» به سوی عون دراز میکند و افزود اگر لبنان و اسرائیل بخواهند به سوی صلح حرکت کنند، لبنان «باید از نفوذ» جمهوری اسلامی و حزبالله «آزاد بماند».
اسرائیل مدتهاست معتقد است نیروهای مسلح لبنان برای خلع سلاح حزبالله و دور کردن این گروه از مرز، اقدامات کافی انجام ندادهاند.
هرتزوگ همچنین گفت: «هیچ آرزویی بزرگتر از این نیست که اسرائیلیها بتوانند سوار خودرو شوند و به بیروت بروند؛ این فقط به شما بستگی دارد. حزبالله را در میان خود محکوم کنید، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن را کنار بزنید. نترسید؛ بگویید و عمل کنید.»
جوزف عون پیشتر جمهور ی اسلامی و گروه نیابتی آن حزبالله را محکوم کرده بود. عون در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، فعالیت نظامی حزبالله را غیرقانونی اعلام کرد و این گروه را به اقدام به دستور تهران متهم کرده بود.
الحدث گزارش داد، سمیر جعجع، رهبر حزب راستگرای مسیحی «نیروهای لبنانی»، گفت قدرت مشروع در لبنان در اختیار رییسجمهوری و دولت این کشور است.
جعجع همچنین حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را اقدامی با اهداف «تبلیغاتی» توصیف کرد.
رهبر «نیروهای لبنانی» در ادامه گفت حزبالله بخشی از سپاه پاسداران است و با امید به دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق، به جنگ ادامه میدهد.