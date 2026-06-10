ترامپ درباره جمهوری اسلامی: امروز دوباره ضربه محکمی به آنها خواهیم زد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، طی سخنانی در کاخ سفید درباره جمهوری اسلامی، گفت: «ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد. باید توافق را امضا کنند. ما توافقی میخواهیم که معنادار باشد و کار کند.»
او ادامه داد: «امروز دوباره ضربه محکمی به آنها خواهیم زد.»
ترامپ افزود: «نخواهم گفت آیا پلها و نیروگاهها را هدف قرار خواهیم داد یا نه.»
ترامپ با اشاره به هدف قرار گرفتن یک بالگرد آمریکایی گفت جمهوری اسلامی ابتدا مسئولیت این اقدام را رد کرد، اما بعدا آن را پذیرفت. او افزود بمبی که به بالگرد اصابت کرد منفجر نشد و دو خلبان آن در جریان یک عملیات نجات زنده ماندند.
او گفت یک شناور بدون سرنشین با سرعت بسیار بالا در عملیات نجات این دو خلبان نقش داشت و افزود حال هر دو خلبان خوب است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت چند ماه است با جمهوری اسلامی بر روی سند کار میکند و توافقی امضا شده که به گفته او، دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را «برای همیشه» ممنوع میکند.
ترامپ با انتقاد از برجام، آن را «بدترین توافق» خواند و گفت این توافق مسیری برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بود. او افزود توافق کنونی مسیر خلاف سلاح هستهای است و جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.
او همچنین گفت به درخواست پاکستان به آنها فرصت داده و افزود فرمانده ارتش و نخستوزیر پاکستان «عالی» بودند و مقامهای پاکستانی همچنان به جمهوری اسلامی نزدیک هستند و تلاش میکنند تهران را به انجام «کار درست» ترغیب کنند. ترامپ گفت اگر او مداخله نمیکرد، ممکن بود یک جنگ هستهای رخ دهد.
ترامپ بار دیگر گفت: «دیروز ضربه سختی به آنها زدیم و امروز هم دوباره ضربه سختی خواهیم زد.»
او در پاسخ به سوالی درباره احتمال هدف قرار دادن پلها و نیروگاهها در ایران گفت جزییات عملیات احتمالی را اعلام نخواهد کرد، اما آمریکا توان انجام چنین اقداماتی را دارد و «قویترین ارتش جهان» را در اختیار دارد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی «به هیچوجه» نباید سلاح هستهای داشته باشد و نخواهد داشت. به گفته او، توافق هستهای «کاملا مذاکره و نهایی شده» و تنها کاری که جمهوری اسلامی باید انجام دهد امضای آن است، اما تهران همچنان در حال وقتکشی است.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی با ممنوعیت دستیابی به سلاح هستهای موافقت کرده و افزود این توافق «سندی مهم و معنادار» است که با امضای آن تعهدی جدی ایجاد میشود.
ترامپ در پایان بار دیگر برجام را «یکی از بدترین و احمقانهترین اسناد» خواند که تاکنون دیده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان چهارشنبه دستکم ۱۳ نفر را کشت.
این حملات در حالی انجام شد که اسرائیل به عملیات خود علیه حزبالله ادامه داده و این گروه نیز از حملات تازه علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان چهارشنبه دستکم ۱۳ نفر را کشت.
این حملات در حالی انجام شد که اسرائیل به عملیات خود علیه حزبالله ادامه داده و این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز از حملات تازه علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داده است.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد ۹ نفر در روستای دیر دبا، در هشت کیلومتری شرق شهر صور، جان باختهاند.
تصاویر رویترز نیز خودروهای در حال سوختن را در شهر صیدا در جنوب لبنان پس از یک حمله هوایی اسرائیل نشان میدهد.
بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ نفر در حملات اسرائیل در لبنان کشته شدهاند که ۷۳۰ نفر از آنها زنان، کودکان یا نیروهای امدادی بودهاند. مقامهای لبنانی همچنین میگویند حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شدهاند.
ارتش لبنان اعلام کرد یک سرباز این کشور نیز چهارشنبه بر اثر جراحات ناشی از حمله هوایی اسرائیل در جنوب لبنان در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ جان خود را از دست داده است.
مصطفی خوشچشم، کارشناس حکومتی مسائل استراتژیک، در یک برنامه تلویزیونی گفت نظامیان جمهوری اسلامی تحت فشارند، زیرا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از پولهایی که تحت عنوان «پاداش جنگ» اختصاص داده شده بود به دست آنها رسیده است.
او افزود هر وزیری که توانسته، از این پول «کنده است».