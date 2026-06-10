کیتی بوید بریت، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «وقتی رییس‌جمهوری آمریکا تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، آن را انجام می‌دهد؛ این موضوع هرگز به اندازه امروز روشن نبوده است.»

او افزود دونالد ترامپ با پاسخگو کردن رژیم آدمکش جمهوری اسلامی، همچنان پیش‌قدم می‌شود و کاری را انجام می‌دهد که به گفته او، هیچ‌یک از روسای‌جمهوری پیشین آمریکا در ۴۷ سال گذشته انجام نداده‌اند.