ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد، به پایان رسانده است.
طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگندههای نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا شلیک شد، سامانههای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و سایتهای راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند.
سنتکام این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی در حال عبور از آبهای منطقه توصیف کرد.
سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آمادهباش باقی ماندهاند و برای دفاع در برابر «تجاوز غیرموجه» جمهوری اسلامی آمادگی دارند.
گزارشها از دور جدید صداهای انفجار در مناطق جنوبی ایران خبر میدهد. رسانههای جمهوری اسلامی از صداهای انفجار در بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز از شنیده شدن مجدد صدای انفجار در شهرستان جاسک و چندین صدای انفجار در قشم خبر داد.
گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی از شنیده شدن صداهای انفجار در جم بوشهر و اهواز خبر میدهد.
همچنین طبق پیامهای مخاطبان، حدود ساعت یک بامداد صدای چند انفجار از جزیره قشم ، سیریک و جاسک به گوش رسید.
مخاطبان همچنین در پیامهایی به ایراناینترنشنال از صداهای چند انفجار مهیب در بندرعباس خبر دادند.
رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، با حکم شورای انضباطی این دانشگاه به اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور محکوم شد.
پیشتر، حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده بودند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف سهشنبه ۱۹ خرداد در بیانیهای در مورد اخراج و محرومیت چهار ساله از تحصیل دالمن اشاره کرد که این «نخستین حکم اخراج صادرشده از شورای انضباطی شریف» بوده که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شدهاست.
دادبان پیشتر نوشته بود رضا دالمن، دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه صنعتی شریف، شب سال نو ۱۴۰۵ با اتهام آویختن عروسک موش به درخت بازداشت شد.
به نوشته وبسایت هرانا، دالمن ۲۸ اسفند سال گذشته به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
روزنامه فرهیختگان نیز بدون نام بردن کامل از او، از تایید حکم اخراج «ر.د» در شورای تجدیدنظر دانشگاه صنعتی شریف خبر داد و او را به «برهمزدن نظم»، «تخریب اموال عمومی» و «فحاشی و هتاکی به رهبر شهید انقلاب» متهم کرد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نوشت در هفتههای اخیر، رویه رسیدگی دانشگاه صنعتی شریف و شورای انضباطی آن به پروندههای جاری و صدور احکامی که «از حیث شدت و حتی گستردگی بیسابقه هستند، به مسالهای جدی و بحرانی» در دانشگاه صنعتی شریف تبدیل شده است.
این نهاد صنفی دانشجویی افزود که با وجود «پیگیریهای متعدد و مکرر از سوی بدنه دانشجویی در تمام این مدت، اعتراض جدی دانشجویان به رویه فعلی شوراهای انضباطی و درخواست شورای دانشگاه مبنی بر لحاظ حداکثر رأفت اسلامی در مرحله تجدیدنظر»، حکم صادر شده برای دالمن در بخش محرومیت از تحصیل از پنج سال به چهار سال کاهش یافته است.
به نوشته این بیانیه، این حکم در حالی صادر شد که پیشتر، این دانشجو حتی از سوی نهاد قضایی تبرئه شده بود. این انجمن اشاره کرد که در روزهای اخیر نیز دستکم برای یک دانشجوی دیگر حکم بدوی اخراج صادر شدهاست.
پیش از این هم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر تهران دوشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرده بود که حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی این دانشگاه، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدهاند.
بر اساس این گزارش، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی، و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم، و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
تعقیب قضایی برای بردن پرچم شیروخورشید به دانشگاه
در همین حال حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت افرادی که در تجمعات دانشگاهها پرچم شیروخورشید را به دانشگاه آوردند یا اقدام به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی کردند، «هم در دادسراها تحت تعقیب قضایی قرار دارند و هم برای آنها در دانشگاه پرونده انضباطی تشکیل شده است.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، او افزود: «این اقدامات از یک سو جرم محسوب میشود و در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد و از سوی دیگر تخلف دانشگاهی است که در کمیتههای انضباطی دانشگاهها بررسی میشود.»
سیماییصراف درباره تعداد دانشجویان مشمول این رسیدگیها گفت: «آمار دقیقی در اختیار ندارم، اما در دانشگاه صنعتی شریف که یکی از موارد شاخص در این زمینه بوده، رسیدگیهای لازم انجام شده است.»
او اضافه کرد در سایر دانشگاهها نیز در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، روند رسیدگی تفاوتی نخواهد داشت. ممکن است سازوکارها و شرایط دانشگاهها با یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل موضوع تغییر نمیکند.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد که در اسفندماه گذشته و در ادامه تشکیل پروندههای انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزش عالی پس از اعتراضات دیماه، دانشگاهها در ایران شروع به پیگیری پروندهها و تشکیل پروندههای انضباطی جدید کردهاند. این روزنامه اشاره کرد که احکام صادره «کمسابقه» هستند.
شرق در مورد این احکام نوشت: «در دانشگاه شریف، پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند.»
به نوشته این روزنامه، «سامانههای آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیههای خود هستند.»
این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پروندهها نیز با «نقض گسترده» اصول «شیوهنامه انضباطی» توسط دانشگاهها همراه است.
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی محبوس در زندان قم، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به شش سال حبس، پرداخت جزای نقدی و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
سایت انصافنیوز، سهشنبه ۱۹ خرداد به نقل از مجتبی لطفی، از مسئولان دفتر آیتالله حسینعلی منتظری، گزارش داد حکم سلیمانی اردستانی صادر شده و او گفته است قصد اعتراض به این حکم را ندارد، مگر آنکه دادگاه بهصورت علنی برگزار شود.
به گفته لطفی، سلیمانی اردستانی در ارتباط با تمامی هشت اتهام مطرحشده علیه خود محکوم شده است.
از مناظره جنجالی تا بازداشت و محکومیت
سلیمانی اردستانی ۹ خرداد در نامهای از زندان اعلام کرده بود با اتهامهایی از جمله «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» در ارتباط با علی و مجتبی خامنهای، «تجمع در اعتراض به حصر میرحسین موسوی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» روبهرو است.
او همچنین از اتهامهایی چون «توهین به مقدسات تشیع»، «فعالیت تبلیغی ضد نظام»، «نشر اکاذیب رایانهای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مراجع»، «هتک حیثیت روحانیت» و «کنترل ذهن و القائات روانی» خبر داده بود.
سلیمانی اردستانی همچنین از نحوه بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی و محرومیت از ملاقات با خانواده انتقاد کرده بود.
او متن کیفرخواست صادرشده را «ضعیف و بیپایه» خوانده و نوشته بود دادگاه رسیدگیکننده به پروندهاش را قانونی نمیداند. سلیمانی تاکید کرده بود این دفاعیه را نه برای تبرئه، بلکه برای ثبت در تاریخ نوشته است.
این زندانی سیاسی و عقیدتی اول فروردین بهدست نیروهای امنیتی در روستای بالُقلو شهرستان ساوه بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در زندان لنگرود و سلول انفرادی، به زندان ساحلی قم منتقل شد.
آذر ۱۴۰۴ و در پی انتشار سخنان سلیمانی اردستانی و ابراز تردید او در صحت روایتهای مذهبی مربوط به کشتهشدن فاطمه زهرا، دختر پیامبر مسلمانان و جواد، امام نهم شیعیان، موجی از حملات رسانهای و مذهبی علیه او شکل گرفت.
در روزهای پس از انتشار این سخنان، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد برخی مداحان حکومتی در هیاتهای عزاداری با الفاظی رکیک، جنسیتزده و زنستیزانه، سلیمانی اردستانی را هدف قرار دادهاند. گزارشهایی نیز از حمله گروهی به خانه این روحانی منتشر شد.
در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردند.
سلیمانی پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایتهای شیعی درباره نحوه کشتهشدن فاطمه زهرا گفته بود اگر امام اول شیعیان، بهعنوان همسر او، تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
او همچنین علت کشتهشدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانسته و تاکید کرده بود که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این بارها با روحانیون منتقد سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی برخورد کردهاند. شماری از این روحانیون در پروندههای جداگانه، از سوی دادگاه ویژه روحانیت با احکامی از جمله حبس، محرومیت از فعالیت مذهبی و خلع لباس مواجه شدهاند.
سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدان روایتهای دینی نیز، حتی خارج از مرزهای ایران، با تهدید و خشونت گره خورده است.
نمونه شاخص آن سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی» است که پس از فتوای قتل روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای سالها تحت حفاظت امنیتی زندگی کرد و در مرداد ۱۴۰۱ در نیویورک هدف حمله با چاقو قرار گرفت؛ حملهای که به نابینایی چشم راست و جراحتهای شدید او انجامید.
خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع غیررسمی گزارش داد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفته است تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال مثبت باشد؛ تصمیمی که یکی از خواستههای اصلی دانشآموزان معترض در تجمعهای دو هفته اخیر در چندین شهر را برآورده میکند.
این رسانه در گزارشی که عصر سهشنبه ۱۹ خرداد انتشار یافت، نوشت: «بر اساس برخی اخبار غیررسمی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز خود تصمیم گرفتند تاثیر معدل دوره یازدهم در کنکور امسال به صورت مثبت باشد. همچنین از سال تحصیلی جاری، متقاضیان برای نخستین بار می توانند به صورت تک درس یا تمامی دروس نسبت به ترمیم نمره اقدام کنند.»
این تصمیم به آن معنا است که نمرات نهایی پایه یازدهم تنها در صورتی در محاسبه نتیجه کنکور اعمال میشود که به نفع داوطلب باشد و نمره کل یا رتبه او را بهبود دهد. ترمیم معدل نیز به داوطلبانی که از نمرات نهایی خود رضایت ندارند امکان میدهد بار دیگر در امتحان یک یا چند درس شرکت کنند و در صورت کسب نمره بهتر، سابقه تحصیلی موثر در کنکور خود را بهبود بخشند.
این مصوبه هنوز اجرایی نیست و برای اجرایی شدن به تایید رییس دولت، بهعنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز دارد.
تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی اعلام شده که اعتراضات دانشآموزان به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش و این شورا در سومین هفته خرداد در شماری از شهرهای دستکم ۲۰ استان ادامه داشت.
این اعتراضات که اواخر اردیبهشت، از غرب و مرکز کشور آغاز شد، ابتدا بر نحوه برگزاری امتحانات نهایی متمرکز بود، اما در ادامه به مطالبه لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری گسترش یافت.
در برخی شهرها از جمله یزد، قم و ساوه، گزارشهایی از برخورد خشونتآمیز با معترضان، زخمی شدن چند دانشآموز، بازداشت دستکم یک نفر و درگیری کارکنان آموزش و پرورش با معترضان منتشر شده بود.
دانشآموزان معترض بر این تاکید داشتند که تغییر مکرر مقررات کنکور، تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم و شیوه برگزاری امتحانات نهایی، فشار روانی و آموزشی سنگینی بر آنها وارد کرده است.
این اعتراضها ظرف دو هفته، از غرب کشور به شهرهای مختلفی از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شهرکرد، خرمآباد، اراک، قم، یزد و ساوه رسید. دستکم ۲۰ استان شاهد برگزاری تجمعهای دانشآموزی بودند.
در حال حاضر، نمرات نهایی پایه یازدهم بهصورت «قطعی» در نتیجه کنکور اعمال میشود؛ به این معنا که این نمرات، صرفنظر از اینکه به بهبود یا تضعیف نتیجه داوطلب منجر شود، در محاسبه نتیجه نهایی اثرگذار است.
تاثیر قطعی معدل پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور سال ۱۴۰۰ تصویب و سه سال پس از آن اجرا شد. سپس تاثیر پایه دهم حذف و تاثیر پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت قطعی باقی ماند.
بر اساس مصوبه پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی که با اعتراض دانشآموزان روبهرو شده بود، تأثیر نمرات شش درس نهایی پایه یازدهم برای داوطلبانی که این امتحانات را در خرداد ۱۴۰۳ گذرانده بودند، بهصورت مثبت محاسبه میشد. با این حال، همان مصوبه مقرر کرده بود که تأثیر نمرات پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵، ویژه دانشآموزان پایه یازدهم سال جاری، بهصورت قطعی اعمال شود.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۶ خرداد در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی، از ادامه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر این موضوع «اجماع» دارند.
او در واکنش به اعتراض دانشآموزان آنها را حامیان «مافیای کنکور» خواند که با اجرای مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، «هزاران میلیارد» ضرر کردهاند.
رییس مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش ۱۶ خرداد اعلام کرد که این نهاد آماده است امتحانات نهایی مدارس را که به دلیل جنگ و پیامدهای آن به تعویق افتاده بود، از ۱۳ تیر برگزار کند.
اوج اعتراضهای دانشآموزی، ۱۲ خرداد در تهران رخ داد؛ شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
دانشآموزان با در دست داشتن بنرهایی همچون «صدای دانشآموزان ایران را بشنوید»، خواستار لغو تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم یا دستکم تبدیل آن به تاثیر مثبت شدند.
آنها همچنین در مقابل این وزارتخانه، شعارهایی از جمله «دانشآموز داد بزن/ حقت رو فریاد بزن» و «دانشآموز میمیرد/ سازش نمیپذیرد» سر دادند.
بخش قابل توجهی از پیامهایی که دانشآموزان در هفتههای گذشته به ایراناینترنشنال ارسال کردند، به افت کیفیت آموزش در ماههای گذشته بهدلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی بسیار نامطلوب اشاره دارد.
یک دانشآموز در پیامی گفت: «ما فقط دو ماه مهر و آبان رفتیم مدرسه! اول با آلودگی هوا مدرسه تعطیل شد، بعد کمبود گاز و منابع پیش آمد، بعد اعتراضات دی ماه و پس از آن هم جنگ اتفاق افتاد. در تمام این مدت آموزش با بدترین کیفیت ممکن، آنلاین بود. حالا چطور رویشان میشود امتحانات پایههای ۱۱ و ۱۲ که استرس خیلی بیشتری تحمل کردند را حضوری کنند؟»
دهها نوجوان در پیامهایی مشابه اشاره کردند در این کلاسهای آنلاین «هیچ چیز یاد نگرفتهاند».