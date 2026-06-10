این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانه‌ها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.

در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.

شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، می‌تواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.

این نهاد بالادستی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین موجود برای برگزاری جلسات دولت و دیگر نهادها در شرایط ویژه سازوکارهایی پیش‌بینی شده است، تاکید می‌کند که برای برگزاری جلسات صحن به‌صورت علنی با هدف تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و سوال از آنها یا استیضاح‌شان فقط باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری به‌صورت غیرحضوری و آنلاین، «مستلزم طی مراحل قانونی» است.

در بخشی از این بیانیه به تلاش‌های محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای تغییر نظر شورای عالی امنیت ملی در توقف برگزاری جلسات حضوری صحن اشاره شده و در ادامه آمده است: «با توجه به شرایط جنگی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا شرایط کشور مهیای عادی‌سازی در این سطح نیست.»

عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس ۱۷ خرداد اعلام کرد که قالیباف در اردیبهشت با ارسال نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی از آنها خواسته بود درباره برگزاری جلسات صحن علنی مجلس تجدید نظر کنند.

او گفت: «رییس مجلس اردیبهشت ماه ناظر بر آنچه که در جلسات متعدد کمیسیون‌ها و هیات‌رییسه جمع‌بندی شد، نامه و مکاتبه‌ای با شورای عالی امنیت ملی داشتند که با توجه به اراده مجلس برای برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانون‌گذاری درخواست کردند شعام نظر جدید خود را ارائه کند. تا امروز پاسخ نامه دریافت نشده، اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار می‌شود.»

آخرین جلسه رسمی صحن مجلس پیش از جنگ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای بررسی اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. قرار بود جلسه بعدی دهم اسفند برگزار شود اما از نهم اسفند به‌ دلیل آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، برگزاری جلسات متوقف شد.

مقام‌ها دلیل توقف برگزاری جلسات را «ملاحظات و تدابیر امنیتی» اعلام بارها تاکید کردند که با وجود این «تمام کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت مستمر» فعال بوده‌اند و جلسات آنها به‌صورت «وبیناری» برگزار می‌شود.

۲۰ اردیبهشت، اولین جلسه غیرعلنی مجلس پس از آغاز جنگ به‌صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و ریاست آن را علی نیکزاد بر عهده داشت. موضوع این جلسه «بررسی علل و راهکارهای مقابله با گرانی‌ها» اعلام شد.

نیکزادبعد از جلسه ۲۰ اردیبهشت گفت با وجود توقف جلسات علنی، نمایندگان از آغاز جنگ «فعالانه نقش‌آفرینی» کرده‌اند و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در میانه جنگ نهایی و ابلاغ شد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، درباره نخستین جلسه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه به ایسنا گفت: مقرر شد هفته آینده در کنار نشست‌ها و جلسات کمیسیون‌های تخصصی که در حال برگزاری هستند، جلسات صحن نیز به‌صورت وبیناری تشکیل شود.»

نیکزاد پنجم خرداد در مصاحبه دیگری با رسانه‌ها گفت با وجود «تمایل نمایندگان به برگزاری جلسات صحن علنی» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نکرده‌اند و اگر شرایط فراهم شود نشست‌ها به شکل حضوری در صحن برگزار خواهد شد.

انتخابات هیات‌رییسه مجلس در چهارم خرداد در مکانی نامعلوم برگزار شد و روشن نیست آیا همه نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند یا تعدادی از آنها به‌صورت آنلاین به این جلسه پیوستند.

۱۳ خرداد علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس اعلام کرد که جلسات مجلس تا وقتی «منع اعلام‌شده از سوی دستگاه امنیتی» برداشته شود، به‌صورت آنلاین برگزار خواهد شد. او افزود احتمال دارد نحوه برگزاری جلسات تا هفته آینده (پایان شانزدهمین روز خرداد) تغییر کند.

با این حال ۱۶ خرداد نیز جلسه مجلس به صورت آنلاین برگزار شد . هیچ‌یک از جلسات برگزار شده پس از آغاز جنگ علنی نبوده‌اند.

توقف ۸۲ روزه جلسات مجلس انتقاد برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. بخش عمده نقدها بر کنار گذاشته شدن مجلس از روند تصمیم‌گیری‌ها به بهانه شرایط جنگی متمرکز بود.

قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، یکی از منتقدان بود. او اوایل اردیبهشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها خواستار در نظر گرفتن سازوکارهایی برای «استمرار فعالیت نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله مسائل راهبردی و موضوعات بین‌المللی» شد.

او همچنین گفت: «جلسات مجلس در زمان جنگ، حتما باید به صورت حضوری و یا لااقل به شکل آنلاین و مجازی برگزار شود. نمایندگان به شکل میدانی در میان مردم و حوزه‌های انتخابیه حضور فعال دارند اما در بحث نظارتی کمیسیون‌ها هم باید فعال باشند. البته کمیسیون‌ها فعال هستند.»

امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رییس مجلس، دوم اردیبهشت در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان به برگزار نشدن جلسات، در پستی در ایکس «ابلاغ رسمی مراجع ذی‌صلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام» را «محرز» و «تدبیر» مراجع امنیتی خواند و به منتقدان توصیه کرد: «تدبیر نظام را سیاسی نکنید.»

این دوره، طولانی‌ترین تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. پیش از آن، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه، جلسات مجلس حدود سه هفته متوقف شده بود.