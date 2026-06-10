دونالد ترامپ: اگر توافق نشود، ازسرگیری حملات به ایران را بررسی میکنم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شبکه ۱۳ اسرائیل گفت در صورت عدم دستیابی به توافق با تهران، ازسرگیری حملات به ایران را بررسی خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به شبکه ۱۳ اسرائیل گفت در صورت عدم دستیابی به توافق با تهران، ازسرگیری حملات به ایران را بررسی خواهد کرد.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی و مجروح جنگ ایران و عراق، در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشتشدگان انقلاب ملی خبر داد.
او گفت از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشتشدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.
به گفته او، این زندانیان فرشاد امینی، رحمان کیانی، آرمان کیانی، ستار زارعی، اکبر نجسی، حمیدرضا عباسیان، یونس فلاح، محمدحسن صدیون، کامران خاکی، محسن تاکش، محسن رنجبر، مالک صادقی، دانیال شریفی، امین بخشیان، امیرحسین کاظمی، امیرحسین ثاقیانی، محمدباقر خوشایند، علی حاجکاظمی، محمد نیکبخت و محمد محمدی هستند.
مرتضوی از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده، سلولهای تنگ، محدودیت هواخوری و رفتارهای تحقیرآمیز بهعنوان بخشی از فشارها نام برده و در پایان خواستار مجازات عاملان و اجرای اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی شده است.
به گزارش دانشجویان متحد، ۱۰ تن از دانشجویان دانشگاه سجاد مشهد در ارتباط با پروندههای مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، از سوی کمیته انضباطی به دو و نیم تا چهار سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
در این گزارش آمده است یکی از دانشجویان با اتهامهای «اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامههای دانشگاه» و «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» به دو و نیم سال منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده است؛ حکمی که ترم جاری را نیز شامل میشود.
همچنین در رای صادره تاکید شده است که در صورت «ابراز ندامت و پشیمانی»، اجرای محرومیت مربوط به ترم جاری قطعی خواهد شد و اجرای حکم مربوط به ترم پاییز به حالت تعلیق درخواهد آمد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکسنیوز گفت در حمله بامداد چهارشنبه جمهوری اسلامی، یک پهپاد ایرانی به یک بالگرد آپاچی اصابت کرد اما منفجر نشد.
او افزود این پهپاد میان دو خلبان گیر کرد و با وجود برخورد، انفجاری رخ نداد.
ترامپ گفت خلبانان بالگرد را در دریا فرود آوردند و برای نخستین بار در تاریخ نظامی آمریکا، به وسیله یک شناور دریایی بدون سرنشین نجات پیدا کردند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
او این اظهارات را در نشست «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» مطرح کرد.
مسعود پزشکیان افزود: «اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود دست یابند و با همت و همراهی همه بخشها، تحریمها، فشارها و محدودیتهای تحمیلی را پشت سر خواهیم گذاشت.»
مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا اعلام کرد در پیشنویس بودجه ۲۰۲۷ حدود ۱۱۹ میلیون دلار برای حمایت از نیروهای مسلح عراق در نظر گرفته شده و بررسی مشروط شدن این کمکها به مهار گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در جریان است.
گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال