عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما حضور دارند، همواره در معرض خطر هستند. برای کاهش این خطر، بهترین راهحل این است که آنها منطقه را ترک کنند.»
او افزود: «ما زبان دیپلماسی را ترجیح میدهیم، اما به زبانهای دیگر هم سخن میگوییم.»
فیفا در بیانیهای اعلام کرد ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این نهاد، بهصورت آنلاین با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، درباره «هماهنگی و برنامهریزی برای تضمین حضور روان و بدون مشکل تیم ایران» در جام جهانی ۲۰۲۶ گفتوگو کرده است.
این گفتوگو پس از ورود تیم ملی به مکزیک انجام شد.
فیفا این نشست را «بسیار سازنده» توصیف کرده و به نقل از گرافستروم نوشته است: «فیفا به گفتوگو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربهای مثبت برای تیم و هیات همراه رقم بخورد و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین فراهم شود.»
دبیرکل فیفا همچنین گفت: «تاج و من همانطور که در دیدار حضوریمان در استانبول گفتوگویی بسیار سازنده داشتیم، اینبار نیز گفتوگویی مفید و پربار برگزار کردیم. اکنون که تیم در مکزیک مستقر شده است، با هم مشتاقانه منتظر هفتههای پیش رو هستیم.»
این بیانیه در حالی منتشر شده که آمریکا برای ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود صادر نکرده است. همچنین هنوز نحوه اقامت و تردد تیم ملی در لسآنجلس و سیاتل برای دیدار با نیوزیلند، بلژیک و مصر مشخص نیست.
علاوه بر این، گزارشهای منتشرشده درباره برخورد پلیس در برخی فرودگاههای ایالات متحده با تیمهای حاضر در جام جهانی، ابهاماتی را درباره روند ورود تیم فوتبال ایران به آمریکا ایجاد کرده است.
سناتور تیم شیهی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره تنشهای میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، از حمایت کامل آمریکا از اسرائیل خبر داد.
او همچنین درباره احتمال دستیابی دولت دونالد ترامپ به توافقی با جمهوری اسلامی اظهار تردید کرد و گفت که تجربه نشان داده توافق با حکومت ایران دشوار است، مگر آنکه امتیازات مالی گستردهای به تهران داده شود.
شیهی گفت: «امیدوارم بتواند، اما تا امروز توافقها معمولا از دسترس کشورهایی که تلاش کردهاند با حکومت ایران معامله یا مذاکره کنند، دور ماندهاند؛ مگر اینکه تصمیم بگیرند میلیاردها دلار به ایران بدهند. بنابراین فکر میکنم دستیابی به یک توافق خوب در کوتاهمدت بعید است، اما امیدوارم چنین توافقی حاصل شود.»
سناتور شیهی در پاسخ به پرسشی درباره کشته شدن علی خامنهای نیز موضعی صریح اتخاذ کرد و گفت: «خوب است. خوشحالم که مرده است.»
احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال نمایش پرچم شیر و خورشید در بازیهای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «ما اعلام کردیم که اگر پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه ببینیم و شعارهای هنجارشکنانه مشاهده کنیم، سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند.»
او گفت: «مجموعه امنیتی برگزار کننده باید شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند، تا این موضوع حل نشده، میتوانیم بازی را ادامه ندهیم.»
دنیامالی درباره رژه روز افتخار همجنسگرایان همزمان با بازی ایران و مصر در سیاتل گفت: «به ما گفتهاند که نگرانی این موضوع را نداشته باشید، این چیزها استاندارد است و قواعدی است که ملزم به رعایت هستند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آمنه بیرقداری کِرهرودی، زندانی سیاسی ۶۱ ساله اهل فریمان، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، به بند دو زندان زنان وکیلآباد مشهد منتقل شده است؛ بندی که به گفته منابع مطلع، محل نگهداری زندانیان جرایم خشن و سابقهدار است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی گفت شرایط بهداشتی این بند بسیار نامناسب است، به بیرقداری حتی پتو داده نشده و او ناچار است روی زمین بخوابد. او همچنین در زندان دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمی و روانیاش نگرانکننده است.
بیرقداری که دیماه ۱۴۰۳ همراه با پسرش بازداشت و برای هفتهها از تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود، اوایل سال ۱۴۰۴ با وثیقه آزاد شد، اما ۱۲ اردیبهشت بار دیگر بازداشت شد.
پس از این بازداشت، همسر او، علی انبایی فریمانی، معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق، دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
او مادر چهار فرزند است و منابع مطلع میگویند فشار ناشی از وضعیت همسرش و بیماری سرطان مغز استخوان پسرش، ایمان انبایی فریمانی، وضعیت روحیاش را بهشدت وخیم کرده است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال نمایش پرچم شیر و خورشید در بازیهای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «ما اعلام کردیم که اگر پرچمی جز پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه ببینیم و شعارهای هنجارشکنانه مشاهده کنیم، سرپرست تیم مسئولیت دارد بازی را متوقف کند.»
او گفت: «مجموعه امنیتی برگزار کننده باید شرایط بازی را برای تیم ما مهیا کند، تا این موضوع حل نشده، میتوانیم بازی را ادامه ندهیم.»
دنیامالی درباره رژه روز افتخار همجنسگرایان همزمان با بازی ایران و مصر در سیاتل گفت: «به ما گفتهاند که نگرانی این موضوع را نداشته باشید، این چیزها استاندارد است و قواعدی است که ملزم به رعایت هستند.»
پیشتر، علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی درباره ورود پرچم شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی گفته بود: «ما همیشه مسابقات جهانی میرویم، روی این موضوع (ورود پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی) حساسم، سریع برخورد می کنیم، با لگد بیرونشان میکنم.»