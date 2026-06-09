این گفت‌وگو پس از ورود تیم ملی به مکزیک انجام شد.

فیفا این نشست را «بسیار سازنده» توصیف کرده و به نقل از گرافستروم نوشته است: «فیفا به گفت‌وگو و همکاری با فدراسیون فوتبال ایران ادامه خواهد داد تا تجربه‌ای مثبت برای تیم و هیات همراه رقم بخورد و همه شرایط لازم برای رقابت در زمین فراهم شود.»

دبیرکل فیفا همچنین گفت: «تاج و من همان‌طور که در دیدار حضوری‌مان در استانبول گفت‌وگویی بسیار سازنده داشتیم، این‌بار نیز گفت‌وگویی مفید و پربار برگزار کردیم. اکنون که تیم در مکزیک مستقر شده است، با هم مشتاقانه منتظر هفته‌های پیش رو هستیم.»

این بیانیه در حالی منتشر شده که آمریکا برای ۱۵ نفر از فهرست اعلامی فدراسیون فوتبال ایران ویزای ورود صادر نکرده است. همچنین هنوز نحوه اقامت و تردد تیم ملی در لس‌آنجلس و سیاتل برای دیدار با نیوزیلند، بلژیک و مصر مشخص نیست.

علاوه بر این، گزارش‌های منتشرشده درباره برخورد پلیس در برخی فرودگاه‌های ایالات متحده با تیم‌های حاضر در جام جهانی، ابهاماتی را درباره روند ورود تیم فوتبال ایران به آمریکا ایجاد کرده است.