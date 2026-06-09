ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «هرگونه خطای محاسباتی علیه جمهوری اسلامی، با پاسخی بهمراتب سختتر و پشیمانکنندهتر از عملیاتهای پیشین مواجه خواهد شد.»ابراهیم عزیزی افزود جمهوری اسلامی با تمام قوا و همه ظرفیتهای خود بر روی منافع و امنیت ملی ثابتقدم ایستاده است.رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی پیروز میدان نبرد است و به اذعان جهانیان فاتح میدان جنگ است.
در واکنش به دور جدید درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنشها شدند. وزارت خارجه نیوزیلند نیز در پاسخ به ایراناینترنشنال بر ضرورت خویشتنداری طرفها تاکید کرد.
گزارش علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
شبکه ایراناینترنشنال در اطلاعیهای اعلام کرد یک کارزار سازمانیافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سپاه پاسداران شناسایی شده است. این شبکه همچنین از مخاطبان خود خواست با رعایت اصول امنیت سایبری، از اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.
گفتوگو با کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
جمهوری اسلامی و اسرائیل دوشنبه ۱۸ خرداد حملات متقابل را متوقف کردند. این تحول پس از آن رخ داد که درگیریها برای نخستین بار از زمان آتشبس فروردین، در یکشنبه دوباره شعلهور شده بود. همزمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از احتمال اعلام «پیروزی کامل» بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده خبر داد.
فرماندهی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد حمله این کشور پایان یافته و اسرائیل باید «درس بگیرد». اسرائیل نیز حملات را متوقف کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت: «مبارزه علیه حزبالله و حکومت ایران پایان نیافته است.»
دونالد ترامپ دوشنبه در یک تجمع انتخاباتی گفت: «آنها حاضرند همهچیز را به ما بدهند، آنها حاضرند سلاح هستهای نداشته باشند.» او افزود ایالات متحده در دو هفته آینده «پیروزی کامل» بر ایران را اعلام خواهد کرد.
سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی و یک مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل روز دوشنبه در حال آمادهسازی برای حملهای گسترده در تهران بود، اما ترامپ نتانیاهو را قانع کرد از این اقدام صرفنظر کند.
اندکی پس از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد کشورش درخواست آمریکا برای توقف حملات به ایران را پذیرفته است، اما تاکید کرد حملات در لبنان ادامه خواهد یافت.
این دومین تماس ترامپ با نتانیاهو ظرف چند ساعت بود. ترامپ به اکسیوس گفت به نخستوزیر اسرائیل هشدار داده است در صورت ادامه حملات به ایران، خود را منزوی خواهد کرد.
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یخیل مایکل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، در گفتوگو با شبکه خبری سیانان ابراز امیدواری کرد که «جنگ با ایران ظرف دو هفته آینده پایان یابد» و افزود: «ما نمیخواهیم مانع تلاشهای ترامپ برای مذاکره شویم.»
او افزود: «با هم وارد جنگ با حکومت ایران شدیم و آن را با هم نیز به پایان خواهیم برد.»
لیتر اشاره کرد که اسرائیل هدف موشكهای بالستیک حکومت ایران قرار گرفت و ناچار به پاسخ شد، و اضافه کرد: «ترامپ هم این موضوع را درك كرد.»
او گفت: «موضوع مهم این است که جنگ به گونهای پایان یابد که مانع از آن شود که حکومت ایران در آینده بتواند منطقه و جهان را تهدید کند.»
لیتر تاکید کرد: «اگر این اهداف از مسیر مذاكره محقق شود، برای ما، بدون توجه به مدت زمان آن، یک پیروزی محسوب میشود.»
نشریه فارین پالیسی در تحلیلی با اشاره به درگیریهای مستقیم یکشنبه شب جمهوری اسلامی و اسرائیل نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا میخواهد به جنگ ایران پایان دهد، اما جمهوری اسلامی، حزبالله و اسرائیل ایدههای دیگری دارند.
فارین پالیسی دوشنبه ۱۸ خرداد در گزارشی تحلیلی نوشت: «دونالد ترامپ با وجود آنکه پس از ماهها تلاش ناموفق برای دستیابی به یک توافق صلح همچنان اصرار دارد که کنترل اوضاع را در دست دارد، عملا از پشت فرمان به کناری منتقل و به مسافری در جنگ ایران تبدیل شده است. او با تلاش برای القای این تصور که همچنان همهچیز تحت کنترلش است و با انکار واقعیتهای پیچیده میدانی، تنها دستیابی به یک توافق را دشوارتر کرده است.»
بهنوشته این نشریه محدود بودن توانایی ترامپ در تعیین مسیر جنگ، شامگاه یکشنبه آشکار شد؛ زمانی که اسرائیل و جمهوری اسلامی برای نخستین بار از زمان آغاز آتشبس در اوایل آوریل، بار دیگر به تبادل آتش پرداختند.
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