داستان تکراری برای تیمملی؛ گرانادا هم از بازی با ایران انصراف داد
تیم ملی فوتبال ایران که این روزها اردوی آمادهسازی خود را در تیخوانای مکزیک برگزار میکند، بار دیگر با لغو یک دیدار تدارکاتی مواجه شد. قرار بود شاگردان امیر قلعهنویی در دیداری دوستانه به مصاف گرانادا بروند، اما این مسابقه به دلیل «آماده نبودن تیم حریف» برگزار نخواهد شد.
این دومین دیدار تدارکاتی لغوشده تیم ملی در هفتههای اخیر است. پیش از این نیز مسابقه برنامهریزیشده برابر پورتوریکو پس از تغییر محل استقرار تیم ملی از آمریکا به مکزیک منتفی شده بود.
در پی این اتفاق، کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا با یکی از باشگاههای مکزیکی دیداری تمرینی برگزار کنند. با این حال، هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.
در صورتی که این تلاشها نیز به نتیجه نرسد، تیم ملی ایران بدون انجام حتی یک مسابقه تدارکاتی در مکزیک، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز خواهد کرد.
پیش از این نیز به دنبال انصراف تیمهای ملی اسپانیا، مقدونیه و آنگولا، برنامههای تدارکاتی ایران دچار تغییر شد و کادر فنی ناچار شد چند دیدار درونتیمی را در اردوهای تهران و ترکیه برگزار کند.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناساییشده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»
خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیشتر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
در سومین بازی فینال انبیای، تیم بسکتبال سانآنتونیو اسپرز با درخشش بینظیر ویکتور ومبانیاما، در یک بازی فشرده و فیزیکی با نتیجه ۱۱۵-۱۱۱ میزبان خود، نیویورک نیکس را در حضور تماشاگران ویژهای چون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شکست داد.
با این پیروزی ارزشمند در مدیسن اسکوئر گاردن، اسپرز فاصله را کاهش داد و نتیجه سری را ۱-۲ کرد.
ومبانیاما در این دیدار با کسب ۳۲ امتیاز، ۸ ریباند و ۶ پاس گل، نهتنها ستاره زمین بود، بلکه رکورد تونی پارکر (۳۰ امتیاز در فینال ۲۰۰۷) را شکست و امتیازآورترین بازیکن فرانسوی تاریخ فینال انبیای شد.
اسپرز بازی را طوفانی آغاز کرد اما در کوارتر دوم عقب افتاد؛ با این حال، درخشش ومبانیاما در کنار پرتابهای حیاتی استفون کسل (۲۳ امتیاز) و دیآرون فاکس در لحظات پایانی، پیروزی را برای سانآنتونیو رقم زد. بازی چهارم این سری نفسگیر، چهارشنبه در همین سالن برگزار خواهد شد.
اندرو جولیانی، رییس کارگروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، دیدار احتمالی تیمهای فوتبال ایران و آمریکا در مرحله حذفی را رویدادی فوقالعاده و کمنظیر خواند و در عین حال تاکید کرد که به برخی از مقامها و مسئولان تیم ملی ایران در تصمیمی آگاهانه ویزا داده نشده است.
اگر تیمهای آمریکا و ایران هر دو در گروههای خود در رده دوم قرار بگیرند، در مرحله حذفی روز سوم ژوئیه، یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا، در شهر دالاس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
حضور کشوری که با کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار دارد، اتفاقی بیسابقه در نزدیک به صد سال تاریخ جام جهانی محسوب میشود.
جولیانی دوشنبه ۱۸ خرداد در گفتوگو با شبکه آیتیوی نیوز (ITV News)، گفت تمامی بازیکنان تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند.
او گفت: «بازیکنان یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا خواهند شد و ما میخواهیم مطمئن شویم که تیم در امنیت کامل قرار دارد و فرصت بازی کردن را خواهد داشت.»
جولیانی افزود: «برخی از مقامها و مسئولان ایرانی ویزا دریافت نکردند و این تصمیمی کاملا آگاهانه و مشخص بود.»
فدراسیون فوتبال ایران، آمریکا را به نقض مقررات فیفا متهم کرده است.
تیم ملی ایران آخر هفته گذشته پس از آنکه توانست فیفا را متقاعد کند تا محل اردوی خود را از توسان ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کند، وارد این کشور شد..
ایران نخستین بازی خود در مرحله گروهی را روز ۱۵ ژوئن در لسآنجلس مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد.
جولیانی گفت: «ما میخواهیم این تیم بتواند در مسابقات شرکت کند.»
او افزود:«همچنین میخواهیم ایرانیان مقیم آمریکا نیز بتوانند از حضور تیم ملی خود لذت ببرند و چه کسی میداند که در مراحل بعدی مسابقات چه دیدارهایی ممکن است رقم بخورد.»
جولیانی در پاسخ به این پرسش که آیا شکست احتمالی آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند بر حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی تاثیر بگذارد، گفت: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که وضعیت بسیار پویا و در حال تغییر است.»
نشانهایی که اعضای تیم ملی فوتبال در هنگام ورود به مکزیک بر لباسهای خود داشتند، ممکن است با جریمههایی برای تیم مواجه شود. اعضای تیم ملی نشانهای پینی روی یقه کتهای خود نصب کرده بودند که روی آن نوشته شده بود «#168»؛ مشابه یک هشتگ که هواداران جمهوری اسلامی استفاده میکنند.
سایت اتلتیک در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مینویسد که این هشتگ، یادبود تعداد کودکانی است که در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه در یک مدرسه ابتدایی کشته شدند.
پیشتر، نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی و افرادی آگاه از یافتههای اولیه گزارش داده بود که یک تحقیق نظامی در حال انجام به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده مسئول حمله موشکی مرگبار به این مدرسه بوده است. نه رئیسجمهور دونالد ترامپ و نه دولت آمریکا این گزارش را تأیید نکردهاند.
به نوشته این رسانه، تیم ایران بعدازظهر شنبه هنگامی که اردوی پیش از جام جهانی خود در آنتالیا، ترکیه را ترک کرده بود، این نشانها را به همراه نداشت. در طول سفر، با توقفی برای سوختگیری در اسپانیا، نشانها به یقه کتهای سرمهای آنها متصل شد و هنگام پیاده شدن در مکزیک و پیش از حرکت به سمت هتل تیم قابل مشاهده بود.
در حالی که استفاده بازیکنان ایران از یک پین خارج از فضای مسابقه در یک منطقه خاکستری از نظر نقض مقررات قرار میگیرد، این موضوع نشان می دهد پیامهای سیاسی در این مسابقات به دلیل تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی ممکن است به مسئلهای تازه برای فیفا تبدیل شود.
مقررات فیفا تصریح میکند که «تجهیزات نباید دارای هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد» و در غیر این صورت بازیکنان و یا تیم ممکن است توسط برگزارکننده مسابقه یا فیفا با مجازات مواجه شوند.
به نوشته اتلتیک، این مقررات برای تمامی بازیکنان و مسئولان حاضر در محدوده فنی اعمال میشود؛ بنابراین اگر این پین توسط سرمربی امیر قلعهنویی استفاده شود، او ممکن است با مجازات روبهرو شود.
این مقررات تأکید میکند که تخلفات «سیاسی» تعریف «کمتر روشنی» دارند، اما تصریح میکند که «شعارها، بیانیهها یا تصاویر» مرتبط با «هر شخص (زنده یا مرده)» و «هر اقدام/رویداد سیاسی مشخص» مجاز نیستند.
این نخستین بار نیست که تیم فوتبال ایران توجهها را به این حادثه جلب میکند.
پیش از یک دیدار دوستانه مقابل نیجریه در فیفا دی که در فروردینماه برگزار شد، بازیکنان تیم ملی در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی، کیفهای مدرسه را بهعنوان نماد یادبود در دست گرفتند. چند روز بعد و پیش از بازی با کاستاریکا، تیم تصاویر افرادی، از جمله کودکانی که جان باخته بودند و همچنین قطعاتی از ساختمانهای تخریب شده در جریان بمباران را در دست گرفت.
اگرچه این اقدامات در نهایت حرکتی برای یادبود بود، اما به نوشته اتلتیک، تکرار این رفتارها در جریان مسابقات به نظر میرسد با قوانین فیفا درباره نمایشهای سیاسی در تعارض باشد.
این رسانه مینویسد در همان فیفادی فروردینماه پس از این رویدادها با فیفا تماس گرفت، نهاد حاکم بر فوتبال جهان اعلام کرد «هرگونه اقدام بعدی مطابق با آییننامه انضباطی خود انجام خواهد شد»، اما «در ادامه هیچ اقدام رسمی اعلام نشد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نمایش پیش از بازی مقابل کاستاریکا را در داخل ورزشگاه و در حالی که پرچم سازمان او برافراشته بود، از نزدیک مشاهده کرد.»
علاوه بر اینها، تیم ملی پیش از دیدارهای دوستانه این ماه مقابل گامبیا و مالی در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک، هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی دست راست خود را روی سینه قرار داد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که عمر آرتان، داور برجسته سومالیایی که بهعنوان بهترین داور آفریقا شناخته میشود، از ورود به ایالات متحده منع شده و پس از رسیدن به فرودگاه بینالمللی میامی برای جام جهانی ۲۰۲۶، با پروازی به استانبول ترکیه بازگردانده شده است.
عمر عبدالقادر آرتان، ۳۴ ساله، سفر خود را با کمک سفارت سومالی در نایروبی کنیا انجام داده بود؛ این سفارت اعلام کرده بود برای کمک به حل مسائل مربوط به ویزا، برای او گذرنامه دیپلماتیک صادر کرده است.
او از کنیا سفر کرد و با پروازی از ترکیه به میامی رسید، اما سپس بازگردانده شد. هنوز مشخص نیست چرا آرتان در فرودگاه بینالمللی میامی از ورود به آمریکا منع شده است، اما سومالی یکی از چند کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار دارد.
فیفا هفته گذشته تایید کرده بود که وضعیت ویزای آرتان «بهطور کامل حل شده و او اکنون برای قضاوت در جام جهانی فیفا در دسترس خواهد بود.»
ترامپ ماه گذشته درباره مهاجران سومالیایی در آمریکا گفته بود «همهشان کلاهبردارند». او در ژانویه این کشور را «بدترین کشور جهان» خوانده بود.
آرتان پاییز ۱۴۰۴ در مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) بهعنوان بهترین داور آفریقا در سال ۲۰۲۵ معرفی شد.
عیسی عدن ابشیر، مشاور ارشد وزارت ورزش سومالی و کاپیتان پیشین تیم ملی، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «عمر آرتان یکی از محترمترین داوران آفریقاست و شایسته حمایت کل جامعه فوتبال است.»
ابشیر گفت آرتان ویزای معتبر آمریکا را در اختیار داشت. او اکنون به استانبول بازگشته است، جایی که در آن اقامت داشت.
آرتان یکی از ۵۲ داوری بود که فیفا برای قضاوت در مرحله نهایی جام جهانی ژوئن-ژوئیه در کانادا، مکزیک و ایالات متحده معرفی کرده بود.
او از زمانی که در سال ۲۰۱۸ بهعنوان داور فیفا منصوب شد، در مسابقات لیگ ملی فوتبال سومالی قضاوت کرده است.
او همچنین در مرحله نهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۳ (AFCON) در الجزایر قضاوت کرد و در سال ۲۰۲۵ از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا بهعنوان داور مرد سال معرفی شد.