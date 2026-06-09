جمهوری اسلامی بخش دیگری از اموال علی کریمی را توقیف کرد
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناساییشده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»
خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیشتر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
در سومین بازی فینال انبیای، تیم بسکتبال سانآنتونیو اسپرز با درخشش بینظیر ویکتور ومبانیاما، در یک بازی فشرده و فیزیکی با نتیجه ۱۱۵-۱۱۱ میزبان خود، نیویورک نیکس را در حضور تماشاگران ویژهای چون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شکست داد.
با این پیروزی ارزشمند در مدیسن اسکوئر گاردن، اسپرز فاصله را کاهش داد و نتیجه سری را ۱-۲ کرد.
ومبانیاما در این دیدار با کسب ۳۲ امتیاز، ۸ ریباند و ۶ پاس گل، نهتنها ستاره زمین بود، بلکه رکورد تونی پارکر (۳۰ امتیاز در فینال ۲۰۰۷) را شکست و امتیازآورترین بازیکن فرانسوی تاریخ فینال انبیای شد.
اسپرز بازی را طوفانی آغاز کرد اما در کوارتر دوم عقب افتاد؛ با این حال، درخشش ومبانیاما در کنار پرتابهای حیاتی استفون کسل (۲۳ امتیاز) و دیآرون فاکس در لحظات پایانی، پیروزی را برای سانآنتونیو رقم زد. بازی چهارم این سری نفسگیر، چهارشنبه در همین سالن برگزار خواهد شد.
نشانهایی که اعضای تیم ملی فوتبال در هنگام ورود به مکزیک بر لباسهای خود داشتند، ممکن است با جریمههایی برای تیم مواجه شود. اعضای تیم ملی نشانهای پینی روی یقه کتهای خود نصب کرده بودند که روی آن نوشته شده بود «#168»؛ مشابه یک هشتگ که هواداران جمهوری اسلامی استفاده میکنند.
سایت اتلتیک در گزارشی به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مینویسد که این هشتگ، یادبود تعداد کودکانی است که در نخستین روز جنگ ۴۰ روزه در یک مدرسه ابتدایی کشته شدند.
پیشتر، نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی و افرادی آگاه از یافتههای اولیه گزارش داده بود که یک تحقیق نظامی در حال انجام به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده مسئول حمله موشکی مرگبار به این مدرسه بوده است. نه رئیسجمهور دونالد ترامپ و نه دولت آمریکا این گزارش را تأیید نکردهاند.
به نوشته این رسانه، تیم ایران بعدازظهر شنبه هنگامی که اردوی پیش از جام جهانی خود در آنتالیا، ترکیه را ترک کرده بود، این نشانها را به همراه نداشت. در طول سفر، با توقفی برای سوختگیری در اسپانیا، نشانها به یقه کتهای سرمهای آنها متصل شد و هنگام پیاده شدن در مکزیک و پیش از حرکت به سمت هتل تیم قابل مشاهده بود.
در حالی که استفاده بازیکنان ایران از یک پین خارج از فضای مسابقه در یک منطقه خاکستری از نظر نقض مقررات قرار میگیرد، این موضوع نشان می دهد پیامهای سیاسی در این مسابقات به دلیل تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی ممکن است به مسئلهای تازه برای فیفا تبدیل شود.
مقررات فیفا تصریح میکند که «تجهیزات نباید دارای هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد» و در غیر این صورت بازیکنان و یا تیم ممکن است توسط برگزارکننده مسابقه یا فیفا با مجازات مواجه شوند.
به نوشته اتلتیک، این مقررات برای تمامی بازیکنان و مسئولان حاضر در محدوده فنی اعمال میشود؛ بنابراین اگر این پین توسط سرمربی امیر قلعهنویی استفاده شود، او ممکن است با مجازات روبهرو شود.
این مقررات تأکید میکند که تخلفات «سیاسی» تعریف «کمتر روشنی» دارند، اما تصریح میکند که «شعارها، بیانیهها یا تصاویر» مرتبط با «هر شخص (زنده یا مرده)» و «هر اقدام/رویداد سیاسی مشخص» مجاز نیستند.
این نخستین بار نیست که تیم فوتبال ایران توجهها را به این حادثه جلب میکند.
پیش از یک دیدار دوستانه مقابل نیجریه در فیفا دی که در فروردینماه برگزار شد، بازیکنان تیم ملی در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی، کیفهای مدرسه را بهعنوان نماد یادبود در دست گرفتند. چند روز بعد و پیش از بازی با کاستاریکا، تیم تصاویر افرادی، از جمله کودکانی که جان باخته بودند و همچنین قطعاتی از ساختمانهای تخریب شده در جریان بمباران را در دست گرفت.
اگرچه این اقدامات در نهایت حرکتی برای یادبود بود، اما به نوشته اتلتیک، تکرار این رفتارها در جریان مسابقات به نظر میرسد با قوانین فیفا درباره نمایشهای سیاسی در تعارض باشد.
این رسانه مینویسد در همان فیفادی فروردینماه پس از این رویدادها با فیفا تماس گرفت، نهاد حاکم بر فوتبال جهان اعلام کرد «هرگونه اقدام بعدی مطابق با آییننامه انضباطی خود انجام خواهد شد»، اما «در ادامه هیچ اقدام رسمی اعلام نشد. جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نمایش پیش از بازی مقابل کاستاریکا را در داخل ورزشگاه و در حالی که پرچم سازمان او برافراشته بود، از نزدیک مشاهده کرد.»
علاوه بر اینها، تیم ملی پیش از دیدارهای دوستانه این ماه مقابل گامبیا و مالی در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک، هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی دست راست خود را روی سینه قرار داد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که عمر آرتان، داور برجسته سومالیایی که بهعنوان بهترین داور آفریقا شناخته میشود، از ورود به ایالات متحده منع شده و پس از رسیدن به فرودگاه بینالمللی میامی برای جام جهانی ۲۰۲۶، با پروازی به استانبول ترکیه بازگردانده شده است.
عمر عبدالقادر آرتان، ۳۴ ساله، سفر خود را با کمک سفارت سومالی در نایروبی کنیا انجام داده بود؛ این سفارت اعلام کرده بود برای کمک به حل مسائل مربوط به ویزا، برای او گذرنامه دیپلماتیک صادر کرده است.
او از کنیا سفر کرد و با پروازی از ترکیه به میامی رسید، اما سپس بازگردانده شد. هنوز مشخص نیست چرا آرتان در فرودگاه بینالمللی میامی از ورود به آمریکا منع شده است، اما سومالی یکی از چند کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار دارد.
فیفا هفته گذشته تایید کرده بود که وضعیت ویزای آرتان «بهطور کامل حل شده و او اکنون برای قضاوت در جام جهانی فیفا در دسترس خواهد بود.»
ترامپ ماه گذشته درباره مهاجران سومالیایی در آمریکا گفته بود «همهشان کلاهبردارند». او در ژانویه این کشور را «بدترین کشور جهان» خوانده بود.
آرتان پاییز ۱۴۰۴ در مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) بهعنوان بهترین داور آفریقا در سال ۲۰۲۵ معرفی شد.
عیسی عدن ابشیر، مشاور ارشد وزارت ورزش سومالی و کاپیتان پیشین تیم ملی، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «عمر آرتان یکی از محترمترین داوران آفریقاست و شایسته حمایت کل جامعه فوتبال است.»
ابشیر گفت آرتان ویزای معتبر آمریکا را در اختیار داشت. او اکنون به استانبول بازگشته است، جایی که در آن اقامت داشت.
آرتان یکی از ۵۲ داوری بود که فیفا برای قضاوت در مرحله نهایی جام جهانی ژوئن-ژوئیه در کانادا، مکزیک و ایالات متحده معرفی کرده بود.
او از زمانی که در سال ۲۰۱۸ بهعنوان داور فیفا منصوب شد، در مسابقات لیگ ملی فوتبال سومالی قضاوت کرده است.
او همچنین در مرحله نهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۳ (AFCON) در الجزایر قضاوت کرد و در سال ۲۰۲۵ از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا بهعنوان داور مرد سال معرفی شد.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا دوشنبه شب در مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک در بازی سوم فینال انبیای بین نیکس و اسپرز حضور خواهد داشت؛ اتفاقی که برای نخستین بار یک رئیسجمهور در حال خدمت آمریکا را به فینال انبیای میکشاند.
«او مرا دعوت کرد، من هم میروم»، این جمله دونالد ترامپ که پنجشنبه از دفتر بیضی کاخ سفید شنیده شد، تاییدی بر حضورش در بازی سوم فینال NBA بود که به دعوت جیمز دولان، مالک نیکس و یکی از حامیانش رقم خواهد خورد.
به نوشته نشریه اکیپ؛ این حضور استثنایی فضای شب مسابقه را برای هواداران بهطور اساسی تغییر خواهد داد. نیکس هشدار داده که ورود هرگونه کیف به سالن ممنوع خواهد بود و تماشاگران باید دستکم دو ساعت پیش از آغاز بازی برای کنترلهای «به سبک فرودگاهی» حاضر شوند.
سیبیاس نیوز نوشته که اطراف گاردن، که مرکز عبوری مهمی در قلب منهتن است، تدابیر امنیتی گسترده خواهد بود؛ صدها مأمور سرویس مخفی، محاصره کامل محیط، بدون فنزون و بدون دسترسی خودرو.
آدام سیلور، رئیس انبیای، درباره محدودیتهای ناشی از حضور رئیسجمهور گفت: «فکر میکنم هواداران درک خواهند کرد.» اما حضور ترامپ صرفاً یک چالش لجستیکی نیست.
آخرین رئیسجمهور در حال خدمت که در یک بازی NBA حاضر شد، باراک اوباما بود؛ در سال ۲۰۱۵ برای نخستین بازی فصل شیکاگو بولز که از هواداران پرشور آن است. نخستین حضور یک رئیسجمهور در سکوها به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد، زمانی که جیمی کارتر برای دیدار بین هاکس و بولتز در واشینگتن حاضر شد؛ پس از آن در سال ۱۹۹۷ بیل کلینتون برای تماشای بولزِ مایکل جردن مقابل واشینگتن حضور یافت.
به گفته انبیای، با این حال، هرگز یک رئیسجمهور در حال خدمت به فینال نرفته است.
اوباما در سال ۲۰۱۹ برای بازی دوم فینال در تورنتو حاضر بود، اما دیگر در دفتر بیضی نبود. دوشنبه، ترامپ یک رکورد جدید در تاریخ NBA ثبت خواهد کرد؛ لیگی که سالها آن را به سخره گرفته و در شهری که به او رأی نمیدهد.
از نخستین دوره ریاستجمهور ترامپ، هیچ قهرمان NBA دعوت کاخ سفید را نپذیرفته است. گلدن استیت واریرز که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ قهرمان شد، نخستین تیمی بود که دعوت را رد کرد؛ تیمی که پس از قهرمانی ۲۰۱۵ برای دیدار با باراک اوباما به کاخ سفید رفته بود.
دونالد ترامپ بخش بزرگی از لیگ را علیه خود کرده است؛ لیگی که آن را «بیش از حد سیاسی» میدانست. در سال ۲۰۲۰، او بازیکنان را متهم کرد که با خودداری از بازی در اعتراض به خشونت پلیس «بسکتبال را نابود میکنند».
او همچنین در چندین گردهمایی انتخاباتی مستقیماً به لبران جیمز حمله کرد. خصومت متقابل بوده است: جیمز، مانند بسیاری از بازیکنان، علناً مخالفت خود را با سیاستهای رهبر حزب جمهوریخواه اعلام کرده است. جاش هارت، که اکنون با نیکس در فینال حضور دارد، نیز از جمله آنهاست.
فرنچایزی که اکنون با نیویورک در فینال روبهروست نیز از این موضوع دور نمانده است. گرگ پاپوویچ، چهره نمادین اسپرز و رئیس عملیات این فرنچایز، یکی از منتقدان سرسخت ترامپ در ورزش آمریکاست.
او اندکی پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ گفته بود: «او رقتانگیز است، یک مرد کوچک.» موضعی که در تضاد کامل با برخی مالکان فرنچایز است، از جمله سهامدار اقلیت مایکل دل که متعهد شده ۶.۲۵ میلیارد دلار برای تأمین مالی «حسابهای ترامپ» که در چارچوب قانونگذاری رئیسجمهور ایجاد شدهاند، اختصاص دهد.
با این حال، آدام سیلور از این اتفاق استقبال کرد. او پنجشنبه گفت: «رئیسجمهور در بازی سوم خوشآمد است.» «ورزش آنچه ما را به هم پیوند میدهد برجسته میکند، نه آنچه ما را جدا میکند. همانطور که در نیویورک میبینیم حس تعلق ایجاد میکند، و من هیجانزدهام که یک نیویورکی دیگر را در شور و شوق پیرامون این نیکس ببینم.»
از کنار زمین تا سکوهای ریاستجمهوری
از زمان بازگشت به کاخ سفید، ترامپ ورزشگاهها را به صحنه سیاسی جدید خود تبدیل کرده است: سوپربول، دیتونا ۵۰۰، مسابقات دانشگاهی کشتی، مبارزات UFC، فینال جام باشگاههای جهان، یو اس اوپن. او در این رویدادها با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است، از تشویق تا هو کردن.
با نیکس، تاریخ بسیار پیشتر از سیاست آغاز میشود. او در سال ۱۹۹۴ نیز در بازی سوم فینال در مدیسن اسکوئر گاردن حضور داشت؛ جایی که نیویورکیها مقابل راکتس شکست خوردند (۸۹-۹۳، شکست ۴-۳ در سری).
آدام سیلور میگوید: «پیش از ورود به سیاست، او هوادار بزرگی بود» و به یاد میآورد که «چندین بازی را با او دیده است.» عکسهایی از حضور او کنار زمین از دهه ۱۹۹۰ تا دهه ۲۰۱۰ وجود دارد. در سال ۲۰۰۴ در یک آگهی تبلیغاتی برای لیگ بازی کرد. در سال ۲۰۱۰، بهطور طنزآمیز، در ویدیویی ظاهر شد تا لبران جیمز را متقاعد کند به تیم محبوبش بپیوندد.
نیویورک صحنه اصلی اوست؛ شهری که امپراتوری ترامپ و برج نمادینش در خیابان پنجم در آن شکل گرفت، اما همچنین یکی از صحنههای خصمانهترین برخوردها با او. در سه کارزار ریاستجمهوریاش، هرگز این ایالت را نبرده است.
در نوامبر، نیویورکیها در جهت مخالف رأی دادند و سوسیالیست، زهران ممدانی، را به شهرداری رساندند. او نیز دوشنبه در سالن خواهد بود. ممدانی هشدار داد: «من در بخشی کاملاً متفاوت از ورزشگاه خواهم بود»، بلیت را با پول شخصی خریده و جایی نزدیکتر به سقف تا «ردیف سلبریتیها» خواهد نشست.
به ندرت پیش آمده یک مسابقه بسکتبال تا این اندازه از زمین بازی فراتر برود.
در فاصله تنها سه روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فوتبال ایران تحت مدیریت مهدی تاج، یکی از تاریکترین و تحقیرآمیزترین دوران خود را سپری میکند. روزنامه «دیلیمیل» بریتانیا به تازگی پرده از یک رسوایی اخلاقی تکاندهنده برداشته است.
بر اساس گزارش این روزنامه، یک فوتبالیست ملیپوش (که تصاویر لباسش به وضوح نشان میدهد عضو تیم ملی ایران است) در هتلی پنجستاره در ترکیه، متهم شده که تلاش کرده است یک دختر ۱۴ ساله بریتانیایی را «در آغوش بگیرد» و به پشت یک پرچین بکشاند.
پدر این دختر با ارائه روایتی هولناک از وحشت و گریههای فرزندش، فاش کرده که این بازیکن با سوءاستفاده از شهرت خود، درخواست غیراخلاقیاش را مطرح کرده است. با این حال، فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه سکوتی مطلق را درباره این آبروریزی بزرگ پیشه کرده است.
اما این بیاخلاقیهای تکاندهنده در خلاء اتفاق نمیافتند. هنوز دوومیدانیکاران تیم ملی در کرهجنوبی در بازداشت به سر میبرند.
دادگاهی در این کشور، دو دونده تیم ملی ایران را به جرم تجاوز گروهی به یک زن به ۴ سال حبس محکوم کرد؛ فاجعهای که در خرداد ۱۴۰۴ و در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در شهر «گومی» کره جنوبی رخ داد و قربانی صراحتاً اعلام کرد تنها به دلیل «ملیپوش و ورزشکار بودن» به آنها اعتماد کرده بود.
در فوتبال نیز، اولین بار نیست که پردهها کنار میرود. پیش از این، افشای فایل صوتی غیراخلاقی یکی از بازیکنان تیم ملی و تلاش او برای زمینهسازی یک ملاقات در اتوبوس تیم ملی، خبرساز شده بود.
با این حال، پرونده این رفتار غیراخلاقی هم در نهایت توسط کمیته استیناف مالهکشی شد؛ به طوری که محرومیت ناچیز این بازیکن را به دو بازی دوستانه تقلیل دادند و مسئولان وقت حتی منتقدان را «کاسه داغتر از آش» خواندند تا این بیاخلاقی آشکار به راحتی به فراموشی سپرده شود.
با توجه به این سوابق تاریک و عدم برخورد جدی مقامات ورزشی با متخلفان، دیگر نمیتوان از اینکه یک بازیکن ملیپوش در ترکیه به دختری کمسنوسال چشم طمع داشته باشد، چندان شگفتزده شد.
اکنون در آستانه جام جهانی، کاروان فوتبال ایران که با تحقیرآمیزترین پروتکلهای تاریخی روبهروست، باید با این پرونده رسوایی اخلاقی هم مواجه شود.
درخواست ویزای مهدی تاج و ۱۴ نفر از اعضای فدراسیون توسط آمریکا رد شده و واشینگتن صراحتاً راه ورود افراد مرتبط با سپاه را بسته است.
در چنین شرایط آشفته و تحقیرآمیزی که بازیکنان هم تنها یک روز قبل بازی میتوانند وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله بعد بازی هم باید خاک این کشور را ترک کنند، این رسوایی اخلاقی جدید نیز به کارنامه مهدی تاج و فدراسیون تحت امرش اضافه میشود تا کلکسیون تحقیرها و رسواییها پیش از دمیده شدن در سوت آغاز مسابقات تکمیل شود.