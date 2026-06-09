به گفته او، پس از شکست و حذف سهیلا منصوریان، دو خواهر دیگر او، الهه و شهربانو منصوریان، وارد دفتر ریاست فدراسیون شدند. صدیقی گفت: «الهه و شهربانو منصوریان با هتک حرمت، فریاد، استفاده از الفاظ ناشایست و پس از شکستن دوربین مداربسته و قفل در اتاق ریاست، وارد اتاق من شدند و به من حمله فیزیکی کردند. این دو خواهر با هتک حرمت به تصاویر کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق، قاب عکس روح‌الله خمینی و قاب وان‌یکاد، پس از حمله فیزیکی، چاقویی را که به گفته من از قبل همراه خود داشتند، در دست گرفتند. آن‌ها پس از آنکه موفق نشدند سناریوی خود را عملی کنند، الهه منصوریان اقدام به خودزنی کرد و شروع به فریاد زدن کرد.»

رییس فدراسیون ووشو با تاکید بر پیگیری قضایی این پرونده افزود: «توهین لفظی و تهدید کارکنان فدراسیون به هیچ وجه قابل اغماض نیست. فدراسیون ووشو ضمن محکوم کردن این رفتارها، موضوع را از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد کرد. دیگر دوران بزن‌دررو تمام شده است. مستنداتی در اختیار فدراسیون ووشو قرار دارد که در صورت انتشار، برای این افراد تبعات بیشتری به همراه خواهد داشت.»

او همچنین مدعی شد تصاویر دوربین‌های مداربسته فدراسیون، درگیری خواهران منصوریان با مسئولان، تخریب تجهیزات و ورود به دفتر ریاست را نشان می‌دهد.

در مقابل، شهربانو منصوریان با انتشار تصویری از دست زخمی خواهرش در اینستاگرام، روایت متفاوتی ارائه کرده و مدعی شده است که رییس فدراسیون با یک چاقوی میوه‌خوری به الهه منصوریان حمله کرده و او را راهی بیمارستان کرده است.