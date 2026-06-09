او در نامه خود نسبت به «ورود روایت‌های سیاسی به مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان» ابراز نگرانی کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که بازیکنان تیم ملی ایران در بدو ورود به مکزیک برای شرکت در مسابقات جام جهانی، همگی سنجاق‌سینه‌های طلایی‌رنگی را روی کت‌های خود نصب کرده بودند. این اقدام «به یاد قربانیان حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در میناب در ۲۸ فوریه، هم‌زمان با آغاز جنگ» انجام شده است. روی این سنجاق‌ها عبارت «#۱۶۸» نقش بسته که نشان‌دهنده تعداد کشته‌شدگان این حمله در شهر میناب است.

دیویدسون در نامه خود به رئیس فیفا نوشت: «با آغاز مسابقات جام جهانی، میلیون‌ها هوادار فوتبال در سراسر جهان چشم به تورنمنتی دوخته‌اند که مظهر ارزش‌های جوانمردانه، اتحاد، احترام متقابل و دوستی بین‌المللی است. فوتبال توانایی منحصربه‌فردی برای پیوند دادن مردم فراتر از مرزهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی دارد.»

او در ادامه با ابراز نگرانی از رفتار کاروان ایران افزود: «گزارش‌های اخیر درباره نمایش علنی نمادها و پیام‌ها از سوی تیم ملی ایران که به رویدادهای جاری سیاسی و نظامی مرتبط است، این هراس را ایجاد می‌کند که روایت‌های سیاسی به مهم‌ترین رقابت ورزشی جهان تزریق شود. فارغ از موضع هر فرد در قبال مناقشات بین‌المللی، جام جهانی باید محلی برای ورزش باقی بماند، نه پیام‌های سیاسی.»