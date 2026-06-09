حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در واکنش به گزارش رویترز درباره بررسی آمریکا برای اختصاص داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه جهت جبران خسارات، هشدار داد در صورت اجرای چنین تصمیمی، تهران پاسخ متقابل خواهد داد.
او سهشنبه ۱۹ خرداد در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت اگر آمریکا «دست به این حماقت بزند»، جمهوری اسلامی پایگاههای نظامی و مراکز اقتصادی آمریکا را در هر نقطه جهان هدف مشروع موشکها و پهپادهای خود خواهد دانست.
شریعتمداری افزود کشتیها و شناورهای حامل نفت و کالا متعلق به کشورهای دریافتکننده داراییهای مسدودشده ایران نیز به عنوان بازپسگیری داراییها مصادره خواهند شد.
او در ادامه نوشت دونالد ترامپ میداند که نه آمریکا و نه «کشورکهای عربی همپیمان آمریکا» توان مقابله با این اقدام تلافیجویانه را ندارند.
شریعتمداری در پایان نوشت: «حالا باید به آمریکا گفت: بگرد تا بگردیم.»