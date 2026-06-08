سیبیاس گزارش داد پس از حملات موشکی ایران، قیمت نفت با آغاز معاملات هفتگی افزایش یافت؛ نفت آمریکا به ۹۳.۳۰ و نفت جهانی به ۹۵.۷۸ دلار رسید. میانگین بنزین به ۴.۰۹ دلار افزایش یافت و معاملات آتی سهام نیز کاهش داشت؛ شاخص داو جونز ۱۹۹ واحد افت کرد.
آکسیوس گزارش داد ترامپ در تماس با نتانیاهو از او خواسته حمله موشکی ایران را تلافی نکند و به دیپلماسی فرصت دهد، زیرا واشینگتن خود را به توافق نزدیک میداند. به گفته یک مقام آمریکایی، نتانیاهو ابتدا مقاومت کرد اما ظاهراً با تعویق پاسخ موافقت کرده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی آشنا به جزئیات گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل نوشت که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفت که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند و فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
آکسیوس اشاره کرد: «تلاش ترامپ برای مهار واکنش اسرائیل، نشاندهنده تلاش دولت او برای جلوگیری از تشدید تنشهای اسرائیل و ایران و جلوگیری از مختل شدن مذاکرات جاری ایالات متحده با تهران است.»
ترامپ پیش از این تماس تلفنی به آکسیوس گفته بود قصد دارد از نتانیاهو بخواهد که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند.
مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است که دست نگه دارد زیرا «ما به انجام کاری خوب در زمینه توافق نزدیک شدهایم.» او گفت که نتانیاهو مقاومت کرد اما در نهایت، «به ظاهر موافقت کرد» که از موضع خود عقبنشینی کند.
این مقام آمریکایی اشاره کرد که تماس تلفنی یکشنبه آرامتر از گفتوگوی پرتنش هفته گذشته بین رهبران دو کشور بود.
این مقام آمریکایی افزود: «ما فکر میکنیم رییسجمهور کمی زمان بهدست آورد. او کاملاً مصمم است که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم.» او گفت: «رییسجمهور فکر میکند که ما سه ماه است که درگیر این موضوع هستیم و اکنون زمان پایان دادن به این موضوع است.»
بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، هشدار داد در سایه تنشهای ایران و اسرائیل، آمریکاییهای زندانی در ایران به حاشیه رفتهاند. او با اشاره به پروندههای رضا ولیزاده و کامران حکمتی تأکید کرد سرنوشت شش آمریکایی بازداشتشده باید در اولویت مذاکرات باشد و نباید فراموش شوند.
بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به عنوان یک گروگان سابق و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کمک به گروگانها در سراسر جهان، به شدت نگران است که در «بحبوحه تمرکز جهان بر تشدید رویارویی میان ایران، اسرائیل و حزبالله، شهروندان آمریکایی که هنوز در ایران زندانی هستند، به حاشیه رانده شوند.»
روزن با اشاره به گزارش کانال خبری سیبیاس در مورد پروندههای رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی، و کامران حکمتی، که بازداشت شده و طبق گزارشها در زندان اوین نگهداری میشوند، افزود: «زندانیان سابق که آن زندان را به خوبی میشناسند، هشدار دادند که این آمریکاییها با خطر فوقالعادهای روبرو هستند و بزرگترین ترس هر گروگان، فراموش شدن است.»
او تاکید کرد: «در شرایطی که مذاکرات با تهران در مسیرهای مختلف ادامه دارد، سرنوشت دستکم شش آمریکایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند، باید در اولویت و مرکز توجه قرار گیرد...ما نباید آنها را فراموش کنیم.»
یک مقام ارشد کاخ سفید به اسرائیلهیوم گفت ترامپ در تماس با نتانیاهو بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای تأکید کرده و خواستار تشدید نشدن تنشها برای پیشبرد مذاکرات شده است. یک مقام اسرائیلی نیز گفت پاسخ به حملات ایران انجام میشود، هرچند ممکن است فوری نباشد.
یک مقام ارشد کاخ سفید به روزنامه اسرائیلهیوم گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگوی تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بار دیگر تأکید کرد که «متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و تهدید منطقه و اسرائیل است»، و تاکید کرد که در این مرحله برای پیشرفت مذاکرات واشینگتن و تهران در مورد توافق، تنشها علیه جمهوری اسلامی تشدید نشود.
یک مقام امنیتی اسرائیل نیز به این رسانه گفت که اسرائیل به حملات موشکی بالستیک حکومت ایران پاسخ خواهد داد، «حتی اگر این اتفاق در کوتاه مدت نیفتد.»
او گفت: «در ایران، آنها دو ماه است که فراموش کردهاند که آسمانشان متعلق به نیروی هوایی اسرائیل است. تلاشها برای پیوند دادن لبنان به ایران حتی توسط دولت لبنان نیز رد شده است. عملیات علیه حزبالله ادامه خواهد یافت.»
بر اساس این گزارش، خبرگزاری دولتی اسرائیل گفت که با توجه به مخالفت ترامپ، اسرائیل در حال بررسی به تعویق انداختن پاسخ است، هرچند بنا به گزارشها، با توجه به ارزیابیهای جاری در اسرائیل، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
دو منبع نزدیک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفتند در پی حملات یکشنبه اسرائیل به مقر فرماندهی و برنامهریزی حزبالله در حومه جنوبی بیروت، یگانهای موشکی سپاه پاسداران در آستانه یک رویارویی نظامی جدید، به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند.
به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کردهاند.
هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنهای یا دفتر او پاسخی به این درخواست ندادهاند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.
این آمادهباش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، بهطور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.
همزمان، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاهی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که خود را برای حملات موشکی احتمالی و متقابل در ساعتهای آینده آماده میکند.
در پی صدور این هشدار تخلیه از سوی سپاه، با میانجیگری و فشار مستقیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسرائیل بهطور موقت از حمله گسترده به بیروت خودداری کرد و تنشها برای مدتی کاهش یافت، اما حملات یکشنبه ۱۷ خرداد جنگندههای اسرائیل به ضاحیه، بار دیگر احتمال یک درگیری مستقیم را افزایش داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسرائیل را به حملات تلافیجویانه تهدید کرد و گفت: «امشب باید منتظر پاسخ در آسمان اراضی اشغالی بود.»
این دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران نگران است که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه، این کشور را به تشدید حملات علیه حزبالله ترغیب کند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حملات یکشنبه را پاسخی به موشکهایی خواند که که حزبالله بامداد یکشنبه به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این موشکها رهگیری شدند.
یکی از این دو منبع در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند که عمل نکردن به خطوط قرمز اعلامشده از سوی حکومت، روحیه بدنه متزلزل حزبالله را به شدت تضعیف میکند و جایگاه جمهوری اسلامی را در میان گروههای نیابتیاش به خطر میاندازد.
شبکه خبری الحدث، متعلق به عربستان سعودی، عصر یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که پس از حمله به ضاحیه، اعضای حزبالله غافلگیر شدند، زیرا پیشتر جمهوری اسلامی به آنها اطمینان داده بود که این منطقه هدف قرار نخواهد گرفت.
به گزارش الحدث، دولت لبنان به حزبالله توصیه کرده بود که نسبت به توافق پیشنهادی واشینگتن رویکردی مثبت داشته باشد، اما حزبالله این پیشنهاد را نپذیرفته است.
همچنین الحدث اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل در قاهره به دلیل شروط مطرحشده از سوی اسرائیل با بنبست مواجه شده و روند آن پیچیده شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مذاکرهکننده ارشد تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تهدید کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاهها و داراییهای آمریکا و اسرائیل در منطقه را به «اهداف مشروع» برای جمهوری اسلامی تبدیل میکند.
رسانه اکسیوس در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر نوشت که اسرائیل پیش از حملات یکشنبه دولت ترامپ را در جریان قرار داده بود.
این مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند و در کنار دولت قانونی لبنان در فراهم کردن آیندهای بهتر برای شهروندانش ایستاده است.» او افزود حزبالله «باید بیدرنگ شلیک را متوقف کند و اجازه دهد این توافقها اجرا شوند.»
ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت سازمان تروریستی حزبالله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساختهای دیگر» بود.
ارتش اسرائیل شنبه ۱۵ خرداد در اطلاعیهای نوشت: «این زیرساختها توسط تروریستهای این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.»
وزارت بهداشت لبنان شامگاه یکشنبه از افزایش شمار زخمیهای حمله اسرائیل به ضاحیه خبر داد و اعلام کرد تعداد مجروحان این حمله به ۲۰ نفر رسیده است. پیشتر خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده بود که در این حمله، دستکم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.
ایراناینترنشنال در پی ارسال پیامهای حاوی بدافزار از طریق اکانتهای جعلی که به نام خبرنگاران این رسانه ساخته شدهاند، در بیانیهای از شناسایی یک «کمپین سایبری مخرب و سازمانیافته بهدست هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران» خبر داد.
در این بیانیه که یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، آمده است: «ایران اینترنشنال به اطلاع عموم، به ویژه روزنامهنگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود میرساند که بهتازگی یک کمپین سایبری مخرب و سازمانیافته از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده است. این مهاجمان سایبری با ایجاد حسابهای جعلی در پیامرسانها مانند واتس اپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامههای ایران اینترنشنال، اقدام به برقراری ارتباط با شخصیتهای مختلف کردهاند.»
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