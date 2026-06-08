به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کرده‌اند.

هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنه‌ای یا دفتر او پاسخی به این درخواست نداده‌اند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.

این آماده‌باش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، به‌طور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.

همزمان، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که خود را برای حملات موشکی احتمالی و متقابل در ساعت‌های آینده آماده می‌کند.

در پی صدور این هشدار تخلیه از سوی سپاه، با میانجیگری و فشار مستقیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اسرائیل به‌طور موقت از حمله گسترده به بیروت خودداری کرد و تنش‌ها برای مدتی کاهش یافت، اما حملات یکشنبه ۱۷ خرداد جنگنده‌های اسرائیل به ضاحیه، بار دیگر احتمال یک درگیری مستقیم را افزایش داده است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسرائیل را به حملات تلافی‌جویانه تهدید کرد و گفت: «امشب باید منتظر پاسخ در آسمان اراضی اشغالی بود.»

این دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند سپاه پاسداران نگران است که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه، این کشور را به تشدید حملات علیه حزب‌الله ترغیب کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حملات یکشنبه را پاسخی به موشک‌هایی خواند که که حزب‌الله بامداد یکشنبه به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این موشک‌ها رهگیری شدند.

یکی از این دو منبع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند که عمل نکردن به خطوط قرمز اعلام‌شده از سوی حکومت، روحیه بدنه متزلزل حزب‌الله را به شدت تضعیف می‌کند و جایگاه جمهوری اسلامی را در میان گروه‌های نیابتی‌اش به خطر می‌اندازد.

شبکه خبری الحدث، متعلق به عربستان سعودی، عصر یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که پس از حمله به ضاحیه، اعضای حزب‌الله غافلگیر شدند، زیرا پیش‌تر جمهوری اسلامی به آنها اطمینان داده بود که این منطقه هدف قرار نخواهد گرفت.

به گزارش الحدث، دولت لبنان به حزب‌الله توصیه کرده بود که نسبت به توافق پیشنهادی واشینگتن رویکردی مثبت داشته باشد، اما حزب‌الله این پیشنهاد را نپذیرفته است.

همچنین الحدث اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل در قاهره به دلیل شروط مطرح‌شده از سوی اسرائیل با بن‌بست مواجه شده و روند آن پیچیده شده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تهدید کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را به «اهداف مشروع» برای جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند.

رسانه اکسیوس در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر نوشت که اسرائیل پیش از حملات یکشنبه دولت ترامپ را در جریان قرار داده بود.

این مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کند و در کنار دولت قانونی لبنان در فراهم کردن آینده‌ای بهتر برای شهروندانش ایستاده است.» او افزود حزب‌الله «باید بی‌درنگ شلیک را متوقف کند و اجازه دهد این توافق‌ها اجرا شوند.»

ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت سازمان تروریستی حزب‌الله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.

بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساخت‌های دیگر» بود.

ارتش اسرائیل شنبه ۱۵ خرداد در اطلاعیه‌ای نوشت: «این زیرساخت‌ها توسط تروریست‌های این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرح‌های تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند.»

وزارت بهداشت لبنان شامگاه یکشنبه از افزایش شمار زخمی‌های حمله اسرائیل به ضاحیه خبر داد و اعلام کرد تعداد مجروحان این حمله به ۲۰ نفر رسیده است. پیش‌تر خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده بود که در این حمله، دست‌کم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.