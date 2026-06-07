آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ گفته است: «من الان با نتانیاهو تماس می‌گیرم و می‌گویم که به ایران پاسخ ندهد.»

همچنین به نوشته سایت وای‌نت، رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «پیشنهاد من به ایران این است: شما موشک‌های‌تان را شلیک کرده‌اید، دیگر بس است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید.»

او گفت ایران «به توافق نزدیک شده است» و افرود که انتظار می‌رفت ظرف چند روز قبل از شلیک موشک، توافقی حاصل شود.

ترامپ اضافه کرد: «به نظر من، توافق دوشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه امضا خواهد شد و حالا این اتفاق می‌افتد.»

او همچنین گفت که ارتش آمریکا در حالت آماده‌باش است، زیرا واشینگتن تلاش می‌کند از تشدید بیشتر تبادل آتش جلوگیری کند.