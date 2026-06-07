دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای که یکشنبه منتشر شد، به فایننشال تایمز گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، «چاره‌ای جز پذیرش» هر توافقی که ایالات متحده با ایران کند، نخواهد داشت، زیرا ترامپ «حرف آخر را می‌زند.»

او گفت: «او [نتانیاهو] هیچ چاره‌ای نخواهد داشت.»

ترامپ همچنین گفت: «حملات حکومت ایران تغییری در روند مذاکرات» ایجاد نمی‌کند و هدف همچنان دستیابی به توافق است.

او اشاره کرد در صورت شکست مذاکرات، گزینه‌هایی از جمله عملیات نظامی محدود یا ادامه فشار و محاصره علیه حکومت ایران روی میز خواهد بود.

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