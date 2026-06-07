به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کرده‌اند.

هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنه‌ای یا دفتر او پاسخی به این درخواست نداده‌اند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.

این آماده‌باش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، به‌طور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.

در پی صدور این هشدار تخلیه از سوی سپاه، با میانجیگری و فشار مستقیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اسرائیل به‌طور موقت از حمله گسترده به بیروت خودداری کرد و تنش‌ها برای مدتی کاهش یافت، اما حملات یکشنبه ۱۷ خرداد جنگنده‌های اسرائیل به ضاحیه، بار دیگر احتمال یک درگیری مستقیم را افزایش داده است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسرائیل را به حملات تلافی‌جویانه تهدید کرد و گفت: «امشب باید منتظر پاسخ در آسمان اراضی اشغالی بود.»

این دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند سپاه پاسداران نگران است که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه، این کشور را به تشدید حملات علیه حزب‌الله ترغیب کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حملات یکشنبه را پاسخی به موشک‌هایی خواند که که حزب‌الله بامداد یکشنبه به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این موشک‌ها رهگیری شدند.

یکی از این دو منبع تاکید کرد که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند که عمل نکردن به خطوط قرمز اعلام‌شده از سوی حکومت، روحیه بدنه متزلزل حزب‌الله را به شدت تضعیف می‌کند و جایگاه جمهوری اسلامی را در میان گروه‌های نیابتی‌اش به خطر می‌اندازد.

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