تسنیم به نقل از یک منبع نظامی: حجم مناسبی از موشکها آماده شلیک هستند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع نظامی» نوشت که «حجم مناسبی» از موشکهای جمهوری اسلامی هماکنون آمادهاند تا در صورتی که اسرائیل به حملات پاسخ دهد، بلافاصله به سوی «فهرست اهداف گستردهتر» در آن کشور شلیک شوند.
این منبع نظامی گفت اگر اسراییل پاسخ دهد، «نوبت بعدی شلیکهای جمهوری اسلامی، پرحجمتر خواهد بود.»
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی برای «آغاز نبرد گسترده» در صورت پاسخ اسرائیل آماده است و این کشور باید این هشدار را به گوش بسپارد.