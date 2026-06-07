پلیس یونان یک فلسطینی را به ظن عضویت در حماس و برنامهریزی برای حملات بازداشت کرد
پلیس یونان اعلام کرد یک فلسطینی ۳۷ ساله را به ظن عضویت در حماس و برنامهریزی برای انجام «حملات تروریستی» در جزیره کرت بازداشت کرده است.
پلیس یونان اعلام کرد یک فلسطینی ۳۷ ساله را به ظن عضویت در حماس و برنامهریزی برای انجام «حملات تروریستی» در جزیره کرت بازداشت کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه ۱۷ خرداد با استناد به بیانیه پلیس یونان گزارش داد این فرد همچنین به ظن سفر به خارج از کشور برای گذراندن آموزشهای مرتبط با اقدامات خرابکارانه، تحت تحقیق قرار دارد.
ماموران پلیس در بازرسی از خانههایی در جزیره کرت و آتن، پایتخت یونان، چندین تلفن همراه، یک لپتاپ، هارد دیسکهای خارجی و کارتهای بانکی را کشف و ضبط کردند.
به گفته پلیس، این فرد قرار است ۱۷ خرداد در برابر مقام قضایی حاضر شود.
در این بیانیه، به اهداف حملات احتمالی او اشارهای نشده است.
پلیس یونان افزود دستگیری این فرد با پرونده چهار فلسطینی بازداشتشده در قبرس مرتبط است که به اتهام «تروریسم» و «عضویت در یک سازمان مجرمانه» تحت بازجویی قرار دارند.
اول خرداد، پلیس قبرس دو فلسطینی را پس از آنچه «ارزیابی اطلاعات جمعآوریشده» خواند، بازداشت کرد.
به گفته پلیس، در دو محل سکونت یکی از این افراد، موادی کشف شده که میتواند در ساخت مواد منفجره به کار رود.
پلیس قبرس همچنین هشتم خرداد دو فلسطینی دیگر را در ارتباط با همین پرونده بازداشت کرد.
در سالهای اخیر، چند کشور غربی از خنثی شدن طرحهایی خبر دادهاند که به گفته مقامهای امنیتی، به جمهوری اسلامی یا نیروهای وابسته به آن مرتبط بوده است.
واشینگتنپست ۱۰ اردیبهشت گزارش داد بریتانیا با موجی از خشونت علیه شهروندان و مراکز یهودی روبهرو شده و برخی از این حملات بهدلیل احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
طبق این گزارش، دستکم ۲۷ مظنون در ارتباط با این پروندهها بازداشت شدهاند و تحقیقات از سوی واحد ضدتروریسم پلیس لندن و بخش مرتبط با جمهوری اسلامی در سازمان امنیت داخلی بریتانیا، امآی۵، دنبال میشود.
فایننشالتایمز نیز ۱۵ خرداد نوشت بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان در ارتباط با حملات یهودستیزانه در نقاط مختلف اروپا که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مسئولیت آنها را بر عهده گرفته، نوجوانان زیر ۱۸ سال در کشورهایی از جمله بریتانیا، فرانسه و هلند بودهاند.
دولت استرالیا شهریور ۱۴۰۴ سفیر جمهوری اسلامی را اخراج و روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد.
مقامهای استرالیایی در آن زمان اعلام کردند دستگاه اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیده است که تهران در سازماندهی دو حمله علیه اهداف یهودی، از جمله حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن، نقش داشته است.
همچنین مقامهای اسرائیلی و قبرسی در سالهای اخیر از خنثی شدن چندین طرح علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در قبرس خبر دادهاند.
در یکی از مهمترین این پروندهها، دو پناهجوی ایرانی آذر ۱۴۰۲ بازداشت شدند.
به گفته مقامهای قبرس، این دو با فردی وابسته به سپاه پاسداران در ارتباط بودند و در طرحی برای هدف قرار دادن بازرگانان اسرائیلی دست داشتند. اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول این طرح دانست.