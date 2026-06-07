ابوالفضل پسندیده در توضیح محدودیت‌های ویزا به خبرنگاران گفت: «ما می‌توانیم صبح وارد شویم و باید همان روز خارج شویم.»

این درحالی است که روز گذشته، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره نوع ویزای تیم ملی گفت: «ویزاهای صادر شده برای تیم ملی، ویزای مولتی است و تیم ملی یک روز قبل از بازی اول و بازی‌های بعدی، دو روز قبل از بازی در محل مسابقه حاضر خواهد شد.»

سفیر جمهوری اسلامی درباره این محدودیت گفت: «این رفت‌وآمدهای طولانی و پروازهای مکرر باعث خستگی بازیکنان می‌شود. مشکلات هماهنگی و اتلاف زمان می‌تواند بر عملکرد تیم ملی ما تأثیر بگذارد.»

او گفت: «با توجه به اینکه کشور ما مورد حمله قرار گرفته، ما برای نشان دادن اینکه طرفدار صلح هستیم، تیم‌مان را به اینجا آوردیم.»

تیم فوتبال ایران سه مسابقه مرحله گروهی خود را در ایالات متحده و در شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر برگزار خواهد کرد.