ولایتی درباره توافق لبنان و اسرائیل: دلخوشی به سراب سازش خطای استراتژیک است
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، رایزنیها برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز را گویای «شکست دکترین تهدید جمهوری اسلامی» خواند و با اشاره به توافق لبنان و اسرائیل نوشت کسانی که در منطقه به گفته او به «سراب سازش» دل خوش کردهاند، مرتکب خطای استراتژیک بزرگتری میشوند.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به توافق لبنان و اسرائیل و خلع سلاح حزبالله، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کسانی که در منطقه به گفته او به «سراب سازش» دل خوش کردهاند، مرتکب خطای استراتژیک بزرگتری میشوند.
ولایتی تاکید کرد: «خطای استراتژیک بزرگتری را آنهایی مرتکب میشوند که در منطقه، به سراب سازش دل خوش کردهاند.»
ولایتی رایزنیها برای توافق و بازگشایی تنگه هرمز را گویای «شکست دکترین تهدید جمهوری اسلامی و پیروزی اقتدار مقاومت» خواند.
او در ادامه افزود: «معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت؛ خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بیپشتوانه.»
شهریار حیدری، مشاور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در مصاحبه با ایرنا درباره احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی برای دفاع از خود از هر ظرفیتی از جمله تنگه هرمز استفاده خواهد کرد.
او افزود: «در صورت تکرار اقدام دونالد ترامپ تنگه هرمز دچار مخاطره خواهد شد. به گفته او، این اقدام به طور مستقیم باعث گران شدن انرژی و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم جهان میشود.»
این مشاور کمیسیون امنیت ملی همچنین آمریکا را بازنده جنگ خواند و گفت: «در آمریکا از ترامپ انتقاد میشود و او در چنین شرایطی فشار روحی و روانی زیادی را تحمل میکند و مجبور است با هرگونه انتقاد برخورد کند و این رویکرد نشانه شکست ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی است.»
رسانههای دولتی کره شمالی گزارش دادند این کشور قصد دارد یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی بسازد و همزمان توسعه تسلیحات محرمانه زیرآبی را پیش ببرد. اعلامی که تنها چند روز پیش از سفر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به پیونگیانگ صورت گرفته است.
روزنامه رودونگ سینمون، ارگان حزب حاکم کره شمالی، شنبه ۱۶ خرداد در گزارشی درباره یک آزمایش دریایی که پیش از این با نظارت کیم جونگ اون انجام شد، نوشت رهبر کره شمالی دستور داده ناوشکن «کانگ کون» و یک ناو جنگی پنج هزار تنی دیگر به نام «چوئه هیون»، هرچه سریعتر به نیروی دریایی این کشور ملحق شوند.
این روزنامه جزییات بیشتری درباره برنامه ساخت ناوشکن ۱۰ هزار تنی یا تسلیحات زیرآبی مورد اشاره، منتشر نکرد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانیها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.»
او افزود: «اگر لبنان برای ایران ابزار چانهزنی بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم.»
عون در گفتوگو با شبکه خبری سیانان، حکومت ایران را متهم کرده بود که در جریان مذاکرات خود با ایالات متحده، از این کشور بهعنوان «ابزار معامله» استفاده میکند.
بهگفته او، مردم لبنان بهای سیاستهای منطقهای تهران را میپردازند و از ادامه جنگ میان اسرائیل و حزبالله خسته شدهاند.
شبکه خبری انبیسی به نقل از مقامهای فعلی و سابق آمریکایی گزارش داد که آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده، ارزیابی تهدید ضداطلاعاتی خود برای اسرائیل را به «بحرانی» ارتقا داده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشاندهنده نگرانیهایی در پنتاگون است مبنی بر اینکه سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل به دنبال اطلاعاتی در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسایل خاورمیانه هستند.
به نوشته انبیسی، سفارت اسرائیل در واشینگتن این گزارش را رد کرد و آن را «کاملاً نادرست» خواند و جاسوسی از مقامات دولت آمریکا را انکار کرد. به گزارش انبیسی، یک مقام کاخ سفید نیز این خبر را رد کرد.
در این حال، پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.
این شبکه خبری گفت که ارزیابی گزارششده در بحبوحه اختلافنظر بین دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر سر جنگ با ایران منتشر شده است.
کانون صنفی معلمان بوشهر بامداد شنبه در بیانیهای «تداوم بازداشت غیرقانونی» عبدالرضا امانیفر، عضو هیات مدیره این تشکل و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.
این کانون اشاره کرد که «بیش از سه ماه» از بازداشت موقت امانیفر میگذرد، و افزود: «زندان، پاسخ کسی نیست که تمام زندگیاش را صرف ساختن فردایی بهتر برای دانشآموزان، معلمان و همه انسانها در این مملکت کرده است.»
در این بیانیه آمده است که «امانیفر، پژوهشگری درد آشنا و توانمند در جامعهشناسی است که درد اجتماع و آموزش را خوب میشناسد و به خاطر باورش به جامعهای آزاد و و برخوردار از عدالت همواره در صف مقدم مبارزات صنفی و مدنی بوده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در این ارتباط، ضمن محکومیت «تداوم بازداشت غیرقانونی» امانیفر، خواستار آزادی او و سایر معلمان زندانی و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
پیشتر وبسایت حقوق بشری هرانا اشاره کرده بود که امانیفر ۱۵ فروردین به دست نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شده و نوشته بود تاکنون از محل نگهداری و اتهامات این فعال صنفی معلمان اطلاعی حاصل نشده است.