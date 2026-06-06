عراقچی: اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانیها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.»
او افزود: «اگر لبنان برای ایران ابزار چانهزنی بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم.»
عون در گفتوگو با شبکه خبری سیانان، حکومت ایران را متهم کرده بود که در جریان مذاکرات خود با ایالات متحده، از این کشور بهعنوان «ابزار معامله» استفاده میکند.
بهگفته او، مردم لبنان بهای سیاستهای منطقهای تهران را میپردازند و از ادامه جنگ میان اسرائیل و حزبالله خسته شدهاند.