مرلو گفت: «در آستانه جام جهانی‌ای که تمام جهان آن را تماشا می‌کند، شاهد تکرار غیرقابل‌قبول رویه‌های قدیمی هستیم؛ رویه‌هایی که حتی خبرنگاران دارای اعتبارنامه رسمی فیفا نیز از دریافت ویزای ورود محروم می‌شوند.» او نگرانی خود را از این وضعیت ابراز کرد.

به نوشته اتحادیه بین‌المللی مطبوعات ورزشی (AIPS)، در حال حاضر، خبرنگارانی از ایران و بخش‌هایی از آفریقا، از جمله دیگر مناطق، به دلیل ناتوانی در دریافت به‌موقع ویزای آمریکا سرگردان مانده‌اند. به‌ویژه، صدور ویزاهای یک‌بار ورود از سوی دولت آمریکا که تنها یک‌بار اجازه ورود می‌دهد، موجب آشفتگی گسترده در میان خبرنگاران حاضر در محل شده است.

این تورنمنت نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که سه کشور به‌طور مشترک میزبان آن هستند. در نتیجه، خبرنگاران باید در مرحله گروهی و مراحل حذفی به‌طور مکرر از مرزهای کانادا، آمریکا و مکزیک عبور کنند. با این حال، خبرنگارانی که ویزای یک‌بار ورود دارند، به‌محض سفر به مکزیک یا کانادا برای پوشش مسابقات طبق برنامه تیم‌های ملی خود، دیگر قادر به بازگشت به ایالات متحده نخواهند بود.

مرلو گفت: «سیاستمداران همواره می‌گویند ورزش موانع میان کشورهایی را که درگیر مناقشه‌اند از میان برمی‌دارد و پل می‌سازد، اما این وضعیت دقیقاً در جهت عکس حرکت می‌کند. بسیار تأسف‌بار است که چنین محدودیت‌هایی بر فعالیت خبری در ایالات متحده، کشوری که به‌طور ویژه آزادی مطبوعات را ارزشمند می‌داند اعمال می‌شود.»

او تأکید کرد که با تأخیر گسترده در روند صدور ویزا، بسیاری از خبرنگاران نیز متحمل زیان‌های مالی شده‌اند؛ از جمله لغو بلیت‌های هواپیمایی که از پیش رزرو کرده بودند.