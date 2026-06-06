شبکه خبری ان‌بی‌سی به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی گزارش داد که آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده، ارزیابی تهدید ضداطلاعاتی خود برای اسرائیل را به «بحرانی» ارتقا داده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام نشان‌دهنده نگرانی‌هایی در پنتاگون است مبنی بر اینکه سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به دنبال اطلاعاتی در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسایل خاورمیانه هستند.

به نوشته ان‌بی‌سی، سفارت اسرائیل در واشینگتن این گزارش را رد کرد و آن را «کاملاً نادرست» خواند و جاسوسی از مقامات دولت آمریکا را انکار کرد. به گزارش ان‌بی‌سی، یک مقام کاخ سفید نیز این خبر را رد کرد.

در این حال، پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.

این شبکه خبری گفت که ارزیابی گزارش‌شده در بحبوحه اختلاف‌نظر بین دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر سر جنگ با ایران منتشر شده است.