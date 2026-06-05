ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنج‌شنبه گفته بود که تیم ملی هنوز ویزای آمریکا را دریافت نکرده است، اما مقام کاخ سفید اعلام کرد این ویزاها طی شب صادر شده‌اند.

این در حالی است که تنها ۱۰ روز تا نخستین بازی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باقی‌مانده است. این بازی در لس‌آنجلس و در برابر نیوزیلند برگزار خواهد شد.

فدراسیون فوتبال گفته است به دلیل مشکلات مربوط به ویزا در مذاکراتی در لحظات پایانی موفق شد محل استقرار تیم را از آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند.

قرار است این تیم بامداد یکشنبه وارد تیخوانا شود.

به نوشته رویترز، جنگ ایران، جام جهانی، بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهانی را به یک رقابت ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است، به نظر می‌رسد هر دو طرف از این تورنمنت برای موضع‌گیری سیاسی استفاده می‌کنند.

این نخستین جام جهانی از زمان آغاز آن در سال ۱۹۳۰ است که در آن یک کشور میزبان قرار است از کشوری پذیرایی کند که با آن در حال جنگ است.

پسندیده گفت ایالات متحده هرگز به‌طور رسمی اعلام نکرده که نمی‌خواهد تیم ایران در خاک این کشور اقامت داشته باشد.

با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران گفت که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران افرادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی — شاخه‌ای قدرتمند از نیروهای مسلح ایران — را در هیأت اعزامی خود به جام جهانی بگنجاند.

این موضوع می‌تواند شامل چند بازیکن در فهرست تیم ایران شود که خدمت نظام وظیفه اجباری خود را در این نهاد گذرانده‌اند.