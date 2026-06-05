به طور سنتی، پیش از شروع هر مسابقه فوتبال ۱۱ بازیکن اصلی هر تیم در نزدیکی خط میانی کنار یکدیگر صف می‌کشیدند.

اما به گفته فیفا، در جام جهانی امسال، تمام بازیکنان هر دو تیم که در فهرست روز مسابقه قرار دارند، از طریق یک طاق اختصاصی وارد زمین خواهند شد و کودکان همراه (اسکورت‌های جوان) آن‌ها را همراهی خواهند کرد.

سپس بازیکنان برای اجرای سرودهای ملی در اطراف دایره میانی زمین صف خواهند کشید و در دو سوی زمین نیز پرچم‌های بزرگ کشورها به نمایش گذاشته می‌شود.

فیفا معتقد است این مراسم جدید به همه بازیکنان، نه فقط بازیکنان اصلی، اجازه می‌دهد «لحظه نمادین غرور و احساس هنگام نمایندگی از کشورشان در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال» را تجربه کنند.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در بیانیه‌ای در این‌باره گفت: «با گسترش جام جهانی فوتبال، ما همچنان شیوه تجربه این بازی را نوآوری می‌کنیم.»

او گفت: «اینکه همه بازیکنان و داوران در هنگام اجرای سرودهای ملی در دایره میانی روبه‌روی یکدیگر بایستند، لحظه‌ای از وحدت، غرور و احساس خلق خواهد کرد که واقعاً متعلق به تیم‌ها و همه مردم است.»

رییس فیفا گفت: «جام جهانی فوتبال درباره هر بازیکن و هر هوادار است و این مراسم جدید پیش از بازی بازتاب همین موضوع است.»