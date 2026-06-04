طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، پنجشنبه ۱۴ خرداد در نشست خبری نسبت به حملات اخیر در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد و گفت زمانی که خصومت وجود دارد، پنجره مذاکرات محدود میشود.
او در واکنش به حملات اخیر در خلیج فارس، از جمله حمله جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، گفت پاکستان نسبت به این وضعیت نگران است و امیدوار است همه طرفها به آتشبس پایبند بمانند.
اندرابی افزود: «زمانی که خصومت وجود دارد، پنجره مذاکرات محدود میشود. کانالهای ارتباطی ما با همه طرفهای مرتبط همچنان باز است.»
او همچنین گفت روند گفتوگوها برای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ایکس نوشت که در ریاض با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره وضعیت ایران و دیگر موضوعات مهم عدم اشاعه دیدار و گفتوگو کرده است.
او نوشت این دیدار بهموقع انجام شد و دو طرف درباره مسایل مرتبط با جمهوری اسلامی و سایر موضوعات کلیدی عدم اشاعه که دیپلماسی در آنها ضروری است، تبادل نظر کردند.
مدیرکل آژانس از حمایت عربستان سعودی از نقش آژانس در این حوزهها قدردانی کرد و افزود گفتوگوی او با وزیر خارجه عربستان بر اهمیت چندجانبهگرایی موثر و نقش سازمان ملل در شرایط افزایش بیثباتی جهانی تاکید داشته است.
شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد توافق درباره آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در مراحل پایانی قرار دارد، اما اختلاف اصلی بر سر سازوکار نحوه استفاده از بخشی از این داراییهاست.
بر اساس این گزارش، رایزنیها برای تعیین چارچوب مصرف منابع آزادشده ادامه دارد و این موضوع به عنوان مانع اصلی در مسیر نهایی شدن توافق مطرح شده است.
العربیه همچنین گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به میانجیها اطلاع داده با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران پیش از امضای توافق مخالف است.
به گفته این منبع، پیشنهاد ایجاد صندوقی ویژه برای واریز داراییهای مسدودشده ایران در حال بررسی است.
روزنامه تلگراف در گزارشی به اتهامهای جدید علیه فیفا در رابطه با فروش بلیتهای جام جهانی پرداخت.
فیفا متهم شده است که برای فروش بلیتهای جام جهانی با قیمت ارزانتر، بهطور مخفیانه از وبسایتهای غیررسمی فروش مجدد استفاده میکند تا ناچار به بازپرداخت وجه به خریداران بلیتهای گرانقیمت نشود.
این جنجال پس از آن ابعاد تازهای یافت که دادستانهای کل نیویورک و نیوجرسی برای این نهاد احضاریه صادر کردند.
فلوریان ادرر، استاد اقتصاد دانشگاه بوستون، با انتشار نقشه صندلیهای بازی عربستان و کیپورد، میگوید که بلوکهای بزرگی از بلیتها در سایت سیتگیک (SeatGeek) با قیمت ۲۰۰ دلار عرضه شدهاند؛ یعنی کمتر از ۳۰ درصد قیمت ۷۰۰ دلاری آنها در پلتفرم رسمی فیفا.
او تاکید کرد که عرضه ناگهانی ردیفهای کامل و متصل، رفتار هواداران یا دلالان عادی نیست، بلکه نشاندهنده ورود عمده موجودی بلیتها از سوی برگزارکننده است.
به گفته ادرر، فیفا با این ترفند، قیمت رسمی را بالا نگه میدارد تا از دردسرهای حقوقی با خریداران قبلی فرار کند و همزمان صندلیهای خالی را در بازار آب کند.
مسئولان سایت فروش بلیت سیتگیک در بیانیهای اعلام کردند که هیچ توافقی با فیفا ندارند.
استراتژی فروش بلیت فیفا اکنون به بزرگترین جنجال جام جهانی تبدیل شده است.
در مراسم سیوهفتمین سالمرگ روحالله خمینی، پیام کتبی منتسب به مجتبی خامنهای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، قرائت شد؛ پیامی که در آن بر لزوم حفظ انسجام داخلی و مقابله با آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» خوانده شد، تاکید شده است.
در این پیام آمده است ابزار دشمن کاشت بذر تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف در جامعه است و هرگونه اقدامی که به بدبینی و سرخوردگی مردم منجر شود، «نوعی کمک به دشمن کشور و مردم» محسوب میشود.
در بخش دیگری از این پیام، اسرائیل «پادگانی متعلق به نظام سلطه» توصیف شده و تاکید شده است این کشور از هر اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت ایران کوتاهی نمیکند.
این پیام همچنین اعلام کرده است: «دشمن خبیث در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده است» و افزوده است دشمن پس از آنچه «تحقیری پرمعنا و عمیق» خوانده شده، تمرکز خود را بر تضعیف تابآوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان قرار داده است.
در پایان، در این پیام از همگان خواسته شده است با ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام و همصدایی نکردن با دشمن، «نقشه شوم» او را خنثی کنند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت سند توافق اخیر درباره لبنان شامل تصریح روشن بر هدف خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان و محکومیت رسمی دخالت جمهوری اسلامی در منطقه است.
او تاکید کرد آتشبس پیشبینیشده در این چارچوب، مشروط به خروج نیروهای حزبالله از مناطق جنوبی رود لیتانی و ایجاد منطقهای غیرنظامی تحت کنترل ارتش لبنان خواهد بود.
کاتز در عین حال گفت ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه میدهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان تا خط زرد حفظ میکند.
وزیر دفاع اسرائیل افزود این توافق به اسرائیل با پشتیبانی آمریکا آزادی عمل میدهد تا در صورت هرگونه شلیک به خاک اسرائیل، در بیروت اقدام نظامی انجام دهد.