کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در مقاله‌ای در وال‌استریت‌ژورنال نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر به طور قابل توجهی تضعیف شده و واشینگتن نباید برای دستیابی به توافق هسته‌ای شتاب‌زده به تهران امتیاز بدهد.

او با اشاره به جنگ سه‌ماهه آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی نوشت این جنگ اگرچه به تغییر حکومت در ایران منجر نشد، اما توان نظامی، منطقه‌ای و هسته‌ای تهران را به شدت کاهش داد و زمینه شکل‌گیری خاورمیانه‌ای باثبات‌تر را فراهم کرد.

به نوشته رایس، آسیب به نیروهای متعارف، ذخایر موشکی و شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، ظرفیت تهران برای قدرت‌نمایی منطقه‌ای را تضعیف کرده و همزمان همکاری دفاعی و اطلاعاتی میان آمریکا، اسرائیل و دولت‌های عربی را تقویت کرده است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا مهم‌ترین دستاورد این جنگ را ضربه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دانست و نوشت عملیات‌های «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی» برنامه هسته‌ای ایران را سال‌ها عقب انداخت و دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای عملیاتی را برای مدت طولانی غیرممکن کرد.

او هشدار داد واشینگتن نباید در مذاکرات احتمالی، دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند یا تخفیف تحریمی در اختیار تهران قرار دهد، زیرا به گفته او، جمهوری اسلامی در گذشته از منابع آزادشده برای بازسازی توان نظامی و نیروهای نیابتی خود استفاده کرده است.

رایس نوشت «نداشتن توافق» بهتر از پذیرش یک «توافق بد» با تهران است و افزود دولت ترامپ اکنون فرصتی کم‌سابقه برای حفظ ضعف جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و شکل دادن به نظمی باثبات‌تر در خاورمیانه در اختیار دارد.